Rủi ro trong thi công: yếu tố thường bị bỏ ngỏ

Trong quá trình thi công, bên cạnh các yếu tố kỹ thuật và tiến độ, những rủi ro phát sinh ngoài dự kiến là điều khó tránh khỏi. Từ các va chạm trong quá trình vận chuyển vật liệu, ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, cho đến những sự cố liên quan đến con người, mỗi tình huống đều có thể kéo theo chi phí và thời gian xử lý đáng kể nếu không có sự chuẩn bị từ trước.

Trong khi đó, phần lớn sự quan tâm của khách hàng vẫn tập trung vào thiết kế, vật liệu hay chi phí đầu tư ban đầu, khiến yếu tố kiểm soát rủi ro trong thi công chưa thực sự được nhìn nhận đầy đủ.

Từ yêu cầu pháp lý đến cách tiếp cận chủ động

Theo quy định hiện hành, các nhà thầu xây dựng cần tham gia bảo hiểm nhằm phòng ngừa rủi ro trong quá trình thi công. Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, việc áp dụng các giải pháp bảo hiểm vẫn còn khác nhau giữa các đơn vị, đặc biệt trong lĩnh vực thi công nội thất.

Điều này dẫn đến một thực tế rằng, không phải công trình nào cũng được chuẩn bị sẵn các phương án xử lý rủi ro một cách hệ thống. Trong bối cảnh đó, một số doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận chủ động hơn, xem bảo hiểm như một phần của quy trình kiểm soát chất lượng thay vì chỉ là yêu cầu mang tính thủ tục.

Bảo hiểm như một phần của hệ thống kiểm soát thi công

Đại diện Naka JP cho biết, doanh nghiệp này áp dụng bảo hiểm rủi ro xây dựng và lắp đặt cho các công trình do mình thực hiện, bao gồm cả các hạng mục do nhà thầu phụ đảm nhiệm. Việc này nhằm đảm bảo các hoạt động thi công được đặt trong một cơ chế kiểm soát thống nhất.

Trong quá trình triển khai, các tình huống như hư hại đối với công trình hiện hữu hoặc tài sản sẵn có có thể phát sinh. Khi có cơ chế bảo hiểm đi kèm, việc xử lý và khắc phục được thực hiện rõ ràng hơn về trách nhiệm, đồng thời hạn chế các phát sinh ngoài dự kiến.

Giảm áp lực trong các tình huống liên quan đến bên thứ ba

Đối với các công trình nằm trong khu dân cư hoặc tòa nhà, quá trình thi công thường liên quan đến nhiều bên như ban quản lý hoặc các hộ xung quanh. Những phát sinh ngoài ý muốn trong các tình huống này nếu không được xử lý kịp thời có thể dẫn đến gián đoạn thi công.

Việc có sẵn phương án bảo hiểm giúp quá trình trao đổi và xử lý trở nên minh bạch hơn, đồng thời tạo cơ sở để các bên liên quan phối hợp giải quyết vấn đề một cách rõ ràng.

Bên cạnh đó, trong các trường hợp liên quan đến con người, việc có quy trình xử lý và bồi thường được chuẩn bị từ trước cũng góp phần đảm bảo tính trách nhiệm trong quá trình thi công.

Tác động đến tiến độ và giai đoạn sau bàn giao

Ngoài các rủi ro trực tiếp, những yếu tố khách quan như thời tiết hoặc sự cố ngoài dự kiến cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Khi các yếu tố này được tính đến trong hệ thống kiểm soát rủi ro, việc điều phối và xử lý trở nên chủ động hơn.

Đồng thời, việc kiểm soát tốt ngay từ giai đoạn thi công cũng tạo nền tảng cho quá trình vận hành và bảo trì sau này. Khi các vấn đề phát sinh đã được xử lý ngay từ đầu, công trình có xu hướng ổn định hơn trong quá trình sử dụng.

Xu hướng quan tâm đến yếu tố “không nhìn thấy” trong xây dựng

Cùng với sự phát triển của thị trường, tiêu chí lựa chọn đơn vị thi công không chỉ dừng lại ở thiết kế hay chi phí, mà dần mở rộng sang các yếu tố liên quan đến quy trình và mức độ kiểm soát rủi ro.

Việc tích hợp bảo hiểm vào quá trình thi công cho thấy một hướng tiếp cận chú trọng đến tính bền vững của công trình, không chỉ ở thời điểm hoàn thành mà trong suốt quá trình sử dụng.

Trong bối cảnh đó, những yếu tố “không nhìn thấy” – như cách một công trình được chuẩn bị để ứng phó với rủi ro – đang trở thành tiêu chí ngày càng được quan tâm.

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