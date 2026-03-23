Nhân dịp ra mắt tủ sách, chương trình giao lưu mang chủ đề Những trang sách chắp cánh khát vọng tuổi trẻ thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc, đoàn viên, thanh niên và những người làm công tác giáo dục, văn hóa.

Trong lần ra mắt đầu tiên, Tủ sách Thanh niên giới thiệu 12 đầu sách thuộc nhiều thể loại: tiểu thuyết, nhật ký, hồi ký và sách danh nhân bao gồm cả tác phẩm trong nước và nước ngoài. Đây đều là những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, từng ghi dấu ấn sâu đậm trong nhiều thế hệ bạn đọc.

Nổi bật trong số đó là các tiểu thuyết kinh điển viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu, Mẫn và tôi của Phan Tứ hay Dưới đám mây màu cánh vạc của Thu Bồn. Những tác phẩm này từng được xem là sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam những năm 1970.

Được viết ngay giữa chiến trường khốc liệt, khi các nhà văn trực tiếp sống và chiến đấu cùng bộ đội và nhân dân, những trang văn không chỉ tái hiện chân thực hiện thực chiến tranh mà còn khắc họa sâu sắc hình tượng người lính và thế hệ thanh niên thời đại ấy. Đó là những con người bình dị nhưng mang trong mình tình yêu quê hương, đất nước mãnh liệt, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc.

Đáng chú ý, bên cạnh không khí chiến đấu hào hùng, các tác phẩm còn chạm đến những rung động rất đỗi con người. Tình yêu đôi lứa nảy nở giữa bom đạn – như Lữ và Hiền trong Dấu chân người lính, Thiêm và Mẫn trong Mẫn và tôi hay Tâm và Thành trong Dưới đám mây màu cánh vạc, đã tạo nên những khoảng lặng giàu cảm xúc. Giữa khói lửa chiến tranh, tình yêu trở thành điểm tựa tinh thần, tôn vinh vẻ đẹp của phẩm giá con người và chính nghĩa.

Không chỉ dừng lại ở tiểu thuyết, Tủ sách Thanh niên còn giới thiệu những tác phẩm mang tính tự thuật như Mãi mãi tuổi hai mươi của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và hồi ký Tổ quốc - Quê hương và Gia đình tôi của nhà cách mạng Lê Quang Vịnh. Đây là những lát cắt chân thực từ chính những người trong cuộc, phản ánh tinh thần dấn thân, lý tưởng sống cao đẹp của lớp trí thức trẻ trong những năm tháng chiến tranh.

Dù sống ở Hà Nội hòa bình hay trong vùng địch chiếm đóng, họ đều chung một khát vọng: cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những trang viết giản dị nhưng giàu sức lay động, giúp người đọc hôm nay hiểu hơn về giá trị của hòa bình và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Song song với các tác phẩm trong nước, tủ sách còn mở rộng không gian tri thức với những cuốn sách viết về các danh nhân, anh hùng thế giới, những hình mẫu truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người trẻ.

Các tác phẩm như Tuổi trẻ Karl Marx và Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái khắc họa một Karl Marx không chỉ là nhà tư tưởng vĩ đại mà còn là người chồng, người cha giàu tình cảm. Một người chân chính kể về phi công Aleksey Maresyev - biểu tượng của ý chí vượt lên số phận trong cuộc chiến chống phát xít.

Trong khi đó, Con đường tự do tái hiện hành trình vươn lên của Booker T. Washington – người đấu tranh cho quyền của người da đen thông qua giáo dục, Garibaldi - Người anh hùng áo đỏ kể về nhà cách mạng Giuseppe Garibaldi và phong trào thống nhất nước Ý.

Đặc biệt, tác phẩm Thép đã tôi thế đấy với hình tượng Pavel Korchagin tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của một lý tưởng sống cao đẹp. Câu nói nổi tiếng trong tác phẩm - về việc sống sao để không hối tiếc vẫn là phương châm sống của nhiều thế hệ thanh niên cho đến hôm nay.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh vai trò của việc đọc sách trong chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Theo bà, để xây dựng lớp thanh niên phát triển toàn diện về đạo đức, tri thức, kỹ năng và trách nhiệm công dân, việc hình thành thói quen đọc sách là yếu tố nền tảng. Những cuốn sách trong Tủ sách Thanh niên không chỉ mang giá trị tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó và khát vọng cống hiến.

Bà Vũ Thị Quỳnh Liên - Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, Tủ sách Thanh niên ra đời từ nhu cầu thực tế của bạn đọc trẻ: cần một điểm tựa tinh thần, cần những câu chuyện truyền cảm hứng và định hướng giá trị sống.

"Tủ sách không chỉ giới thiệu những tác phẩm có giá trị mà còn hướng tới việc nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi cuốn sách là một hành trình giúp người trẻ suy ngẫm, trưởng thành và sống có ích hơn", bà Liên chia sẻ.

Cũng theo bà, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xuất bản dành cho thanh niên với các dòng sách mới như 2045 Books (tập trung vào khoa học - công nghệ, kỹ năng sống), Tủ sách Văn trẻ (khuyến khích sáng tác văn học mới), cùng các hoạt động như Giải thưởng văn học Kim Đồng dành cho người trẻ.

Hưởng ứng phong trào “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, tại lễ ra mắt, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 340 bộ sách thuộc Tủ sách Thanh niên tới 34 tỉnh, thành đoàn trên cả nước.