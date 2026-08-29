Ngày 29/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Anh, 36 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Hương. Các quyết định được thực hiện ngày 27/8.

Anh bị điều tra về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguyễn Văn Anh tại thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: CACC

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan các hạng mục lan can đá dọc bờ sông Hồng bị gãy, đổ sau ảnh hưởng của bão Yagi năm 2024.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Anh bị cáo buộc sử dụng hồ sơ năng lực không có thật để tham gia dự thầu, sau đó ký xác nhận các hồ sơ nhật ký thi công, quản lý chất lượng và biên bản nghiệm thu của công trình.

Cơ quan điều tra xác định một số hạng mục không được thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhiều cấu kiện đá không đủ tiết diện mộng, liên kết sơ sài, không đảm bảo chất lượng.

Các sai phạm trong quá trình thi công, quản lý chất lượng và nghiệm thu được xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố nhiều bị can liên quan để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình này.

Với việc khởi tố Nguyễn Văn Anh, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 7 bị can trong vụ án.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.