Ngày 29/4, VKSND Khu vực 1 (Đắk Lắk) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Kiều Nhi về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Kiều Nhi là bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt, đang đứng tên chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cho Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt Merden (thuộc Công ty TNHH Vy An Việt Nam) tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Dù biết rõ mỗi bác sĩ chỉ được đứng tên chuyên môn tại một cơ sở khám, chữa bệnh, Nhi vẫn nảy sinh ý định lừa đảo.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2025, tại Đắk Lắk và nhiều địa phương, Nhi đưa thông tin gian dối rằng chưa đứng tên chuyên môn tại bất kỳ cơ sở nào. Tin tưởng, một số doanh nghiệp đã hợp tác và chuyển cho Nhi tổng cộng 205 triệu đồng, sau đó bị chiếm đoạt.