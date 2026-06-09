Không AI nào đoán đúng đề Văn năm nay

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức quảng bá các khóa học, tài liệu hoặc dịch vụ dự đoán đề thi dưới danh nghĩa chuyên gia, giáo viên nổi tiếng hoặc công nghệ AI. Một số đơn vị còn sử dụng hình thức bán trước, ưu đãi có thời hạn nhằm thúc đẩy phụ huynh và học sinh chi tiền.

Cơ quan này nhấn mạnh việc kỳ vọng đạt điểm cao nhờ các dịch vụ dự đoán đề là không thực tế. Những năm gần đây, gaokao liên tục được đổi mới theo hướng đánh giá năng lực tư duy, khả năng vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề, khiến đề thi ngày càng mang tính "chống dự đoán" và "chống học tủ".

AIbase cho biết cảnh báo được đưa ra ngay sau khi nhiều mô hình AI phổ biến đồng loạt dự đoán sai đề văn gaokao năm nay.

Trước ngày thi, nhiều tài khoản mạng xã hội tại Trung Quốc đã sử dụng các công cụ AI như ChatGPT, Claude, Gemini, Kimi và Doubao để dự đoán đề văn gaokao 2026. Các mô hình này đưa ra nhiều chủ đề xoay quanh công nghệ, thuật toán, đạo đức AI hoặc những thay đổi của xã hội hiện đại.

Tuy nhiên, khi đề thi chính thức được công bố ngày 7/6, không dự đoán nào trùng khớp với nội dung thực tế.

Năm nay, đề thi tại Bắc Kinh yêu cầu thí sinh viết khẩu hiệu cho hoạt động "Trí tuệ nhân tạo và tuổi già hạnh phúc" dành cho người cao tuổi, trong khi đề thi tại Thượng Hải đặt ra vấn đề về mối quan hệ giữa công nghệ và trí tưởng tượng của con người.

Dù dự đoán sai đề, các mô hình AI vẫn cho thấy khả năng xử lý đề thi khá ấn tượng khi được yêu cầu làm bài sau khi đề chính thức được công bố. DeepSeek cho rằng công nghệ là chất xúc tác giúp trí tưởng tượng tái sinh, Tongyi Qianwen cảnh báo nguy cơ con người bị thuật toán chi phối, còn Doubao nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong việc mở rộng nhận thức.

Dù vậy, kết quả này không làm thay đổi thực tế rằng các hệ thống AI đã thất bại hoàn toàn trong việc dự đoán đề trước kỳ thi.

Học sinh vào điểm thi trong ngày thứ hai của kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (Gaokao) tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 8/6/2026. Ảnh: VCG

Bộ Giáo dục Trung Quốc khuyến cáo học sinh và phụ huynh không nên tin vào các quảng cáo "đề đoán", "đề trúng tủ" hay "dự đoán bằng AI". Theo cơ quan này, việc chạy theo những tài liệu như vậy không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn dễ làm xáo trộn kế hoạch ôn tập và tạo áp lực tâm lý không cần thiết.

Thay vào đó, thí sinh tập trung củng cố kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng tư duy và giữ tâm lý ổn định thay vì đặt niềm tin vào các dịch vụ dự đoán đề thi.

Kỳ thi quyết định tương lai của 12,9 triệu học sinh

Theo Channel News Asia, Gaokao được xem là kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh Trung Quốc. Năm nay, khoảng 12,9 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Đối với nhiều gia đình, kết quả kỳ thi gần như quyết định cơ hội vào đại học và ảnh hưởng lớn đến con đường nghề nghiệp sau này.

Kỳ thi kéo dài nhiều ngày với các môn như Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Tại nhiều địa phương, phụ huynh tập trung đông bên ngoài điểm thi để động viên con em trong ngày thi đầu tiên. Nhiều người mặc trang phục màu đỏ hoặc mang theo hoa hướng dương - những biểu tượng được cho là đem lại may mắn và thành công.

Do tính chất quan trọng của kỳ thi, công tác chống gian lận luôn được siết chặt. Năm nay, cơ quan giáo dục Trung Quốc tiếp tục cấm thí sinh mang các thiết bị thông minh như kính hay đồng hồ thông minh vào điểm thi, đồng thời tăng cường giám sát bằng hệ thống camera.

Sự phát triển của AI cũng kéo theo làn sóng quảng cáo các dịch vụ "đoán đề" trước mỗi mùa thi. Tuy nhiên, việc hàng loạt mô hình AI dự đoán sai đề văn năm nay phần nào cho thấy không có công cụ nào có thể thay thế quá trình học tập và ôn luyện thực chất của thí sinh.