Đôi vợ chồng ở Gia Lai bị khởi tố vì mua gạo giá rẻ, đóng gói giả nhãn hiệu gạo nhà máy rồi bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.V.H. và V.T.D. (cùng trú thôn Chư Ty 5, xã Đức Cơ) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Gạo giả được phát hiện tại kho. Ảnh: Công an Gia Lai

Trước đó, ngày 5/10, qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Đức Cơ và Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra kho gạo tại thôn Chư Ty 6, xã Đức Cơ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông L.V.H. và vợ là V.T.D. đang trực tiếp đóng gói gạo giả mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”, loại 25kg/bao.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 tấn gạo giả đã được đóng gói thành phẩm mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”. Đây là thương hiệu do Nhà máy xay xát lương thực Thái Sơn (tỉnh Đắk Lắk) đóng gói, phân phối trên thị trường.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hơn 5 tấn gạo dùng để đóng gói thành gạo giả mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” cùng nhiều bao bì, máy khâu miệng túi, cân trọng lượng các loại...

Tại cơ quan công an, vợ chồng ông L.V.H. khai nhận do người tiêu dùng ưa chuộng “Gạo dẻo Thái Sơn” nên đã mua gạo rẻ tiền rồi đóng vào bao bì mang nhãn hiệu này để bán ra thị trường nhằm mục đích kiếm lời.

Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.