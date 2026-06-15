Sự kiện là bước đi chiến lược của Kim Long Motor trong lộ trình nâng cấp chất lượng sản phẩm, tăng cường tính năng thông minh để hiện thực hóa khát vọng xuất khẩu toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực góp phần phát triển chuỗi cung ứng công nghiệp hỗ trợ Việt Nam theo hướng hiện đại, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn công nghệ ô tô hàng đầu thế giới ZF Friedrichshafen AG (Đức) ký kết hợp tác chiến lược toàn diện.

Trang bị 'bộ não' công nghệ Đức cho xe thương hiệu Việt

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ ứng dụng các linh kiện cốt lõi của ZF Friedrichshafen AG lên các dòng xe động cơ đốt trong và xe điện do Kim Long Motor sản xuất.

Ngay trong giai đoạn 1, ZF Friedrichshafen AG sẽ cung cấp các dòng hộp số tự động 6 cấp công nghệ mới nhất cho các sản phẩm xe buýt của doanh nghiệp Việt. Nếu động cơ được ví như “trái tim” - nơi tạo ra nguồn năng lượng vận hành, thì hộp số chính là “bộ não” đảm nhận vai trò điều phối và tối ưu hóa nguồn sức mạnh đó.

Việc tích hợp hệ thống chuyển động đỉnh cao từ ZF giúp xe buýt KIMLONG nâng cấp chất lượng vượt trội, vận hành êm ái, ổn định và tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước.

Bước sang các giai đoạn tiếp theo, Kim Long Motor và ZF Group sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng hàng loạt giải pháp an toàn và thông minh toàn diện. Đáng chú ý là Hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), Hệ thống cầu điện e-Axle, Hệ thống treo khí nén điều khiển điện tử (ECAS), cùng các giải pháp điện hóa, công nghệ kết nối và quản lý phương tiện hiện đại.

Chuẩn hóa hệ sinh thái hậu mãi quốc tế và tầm nhìn tự cường

Không dừng lại ở câu chuyện công nghệ, hợp tác chiến lược này còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu. Kim Long Motor sẽ đảm nhiệm vai trò cung cấp dịch vụ sau bán hàng của các sản phẩm ZF tại Việt Nam và các thị trường quốc tế tiềm năng như Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi...

Việc phối hợp hoàn thiện các tiêu chuẩn dịch vụ, phát triển hệ thống phụ tùng chính hãng và đào tạo kỹ thuật viên chuyên sâu sẽ giúp tối đa hóa thời gian khai thác phương tiện, giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) cho khách hàng.

Về định hướng dài hạn, hai bên thống nhất thành lập Trung tâm Kỹ thuật và Đào tạo chung tại Việt Nam. Trung tâm sẽ nghiên cứu chuyên sâu về hộp số tự động trên ô tô truyền thống, xe điện và xe năng lượng mới; đóng vai trò hạt nhân trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa ô tô một cách vững chắc.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đào Viết Ánh - Tổng Giám đốc Kim Long Motor khẳng định: "Việc tích hợp các giải pháp công nghệ tiên tiến hàng đầu từ ZF Group là chìa khóa giúp các dòng xe KIMLONG nâng cấp toàn diện về hiệu suất vận hành, độ an toàn và tính ứng dụng, tạo đà đẩy mạnh xuất khẩu xe thương mại mang thương hiệu Việt ra thế giới".

Đại diện đối tác Đức, ông Markus Maier - Giám đốc kinh doanh ZF Group chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá cao năng lực đầu tư, hệ sinh thái sản xuất đồng bộ và chiến lược phát triển dài hạn của Kim Long Motor. ZF cam kết phối hợp chặt chẽ để đưa những công nghệ tiên tiến nhất về truyền động, an toàn, điện hóa và kết nối thông minh đến các thị trường tiềm năng thông qua các dòng xe của Kim Long Motor".

ZF Friedrichshafen AG là doanh nghiệp công nghệ và sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu nước Đức với lịch sử hơn 100 năm phát triển. Đây là đối tác cung ứng quen thuộc, khẳng định đẳng cấp trên các dòng xe sang của BMW, Audi hay Porsche.

Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kỷ nguyên điện hóa và công nghệ thông minh, cái bắt tay này mang lại sự cộng hưởng lớn về năng lực sản xuất cho cả hai bên. Sự hợp tác này cũng đặt những viên gạch nền móng đầu tiên, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại, tự cường vào năm 2045.

Tú Uyên