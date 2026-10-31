Với mục tiêu đạt 150 điểm bán vào năm 2028, Kính mắt Anna - thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần ALC Phú Quý - khẳng định định hướng tăng trưởng bền vững, lấy dịch vụ đo khám chuẩn độ và trải nghiệm hậu mãi làm trọng tâm chinh phục người tiêu dùng.

Từ dấu mốc kỷ lục đến chiến lược phát triển quy mô

Tháng 8/2026, Kính mắt Anna, thuộc Công ty Cổ phần ALC Phú Quý, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng chứng nhận “Thương hiệu kính mắt có hệ thống cửa hàng lớn nhất Việt Nam”. Tại thời điểm được ghi nhận, thương hiệu có 75 cửa hàng hiện diện tại 27/34 tỉnh, thành phố.

Dấu mốc này phản ánh quá trình phát triển mạng lưới bán lẻ của Anna, đồng thời tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tiếp theo. Thay vì chỉ tập trung vào việc gia tăng số lượng điểm bán, thương hiệu hướng đến xây dựng hệ thống có khả năng phục vụ khách hàng xuyên suốt từ khâu lựa chọn sản phẩm, tư vấn thị lực đến hỗ trợ sau mua.

Đối với ngành hàng kính mắt, trải nghiệm trực tiếp vẫn là một phần quan trọng trong quyết định mua sắm. Người dùng cần thử nhiều kiểu gọng để tìm được thiết kế phù hợp, được tư vấn về tròng kính theo nhu cầu và tiếp cận các dịch vụ đo khám khi cần thiết. Vì vậy, mạng lưới cửa hàng rộng khắp có thể tạo thêm thuận tiện cho khách hàng, đặc biệt khi nhu cầu mua sắm và chăm sóc kính phát sinh trong quá trình sử dụng.

Kính mắt Anna đón nhận Bằng chứng nhận Kỷ lục từ Tổ chức VietKings

Theo định hướng của Anna, hệ thống cửa hàng được phát triển theo phong cách hiện đại, trẻ trung, kết hợp danh mục gọng kính đa dạng và các dịch vụ hỗ trợ thị lực. Cách tiếp cận này hướng đến việc đáp ứng đồng thời nhu cầu sử dụng kính trong sinh hoạt hằng ngày và nhu cầu thể hiện phong cách cá nhân của người tiêu dùng.

Lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm khi mở rộng hệ thống

Khi quy mô chuỗi bán lẻ ngày càng lớn, thách thức không chỉ nằm ở việc mở thêm cửa hàng mà còn ở khả năng duy trì chất lượng phục vụ tại từng điểm bán. Đặc biệt với sản phẩm liên quan trực tiếp đến thị lực, trải nghiệm khách hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ năng lực tư vấn, quy trình đo khám đến khả năng hỗ trợ kỹ thuật sau khi mua.

Theo chính sách được thương hiệu công bố, khách hàng được miễn phí đo khám mắt, vệ sinh và nắn chỉnh kính trọn đời. Đối với sản phẩm gặp lỗi từ nhà sản xuất, Anna áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 theo các điều kiện bảo hành tương ứng.

Kính mắt Anna miễn phí đo khám mắt, vệ sinh và nắn chỉnh kính trọn đời

Những chính sách này hướng đến việc duy trì sự đồng hành với khách hàng sau giao dịch, thay vì giới hạn trải nghiệm ở thời điểm mua sản phẩm. Khi có nhu cầu vệ sinh kính, điều chỉnh gọng hoặc xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng, khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ hỗ trợ tại hệ thống cửa hàng.

Tuy nhiên, để triển khai nhất quán trên quy mô lớn, doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo nhân sự, hoàn thiện quy trình vận hành và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Đây là những yếu tố có ý nghĩa đối với khả năng duy trì trải nghiệm đồng đều khi số lượng cửa hàng tiếp tục gia tăng.

Song song với dịch vụ, danh mục sản phẩm cũng là một phần trong định hướng phát triển của Anna. Thương hiệu chú trọng cập nhật các thiết kế gọng kính theo xu hướng, đa dạng kiểu dáng và kết hợp tư vấn nhằm giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, đặc điểm khuôn mặt và phong cách riêng.

Tham vọng 150 cửa hàng và bài toán tăng trưởng bền vững

Trên nền tảng hệ thống 75 cửa hàng hiện có, Kính mắt Anna đặt mục tiêu nâng quy mô mạng lưới lên 150 điểm bán vào năm 2028. Nếu hoàn thành kế hoạch, số lượng cửa hàng của thương hiệu sẽ tăng gấp đôi so với thời điểm xác lập kỷ lục vào tháng 8/2026.

Kế hoạch này thể hiện tham vọng mở rộng sự hiện diện của Anna trên thị trường kính mắt Việt Nam, đồng thời tăng khả năng tiếp cận sản phẩm và dịch vụ tại nhiều khu vực. Việc phát triển mạng lưới cũng mở ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị chuỗi, từ lựa chọn địa điểm, tổ chức nhân sự đến kiểm soát chất lượng sản phẩm và chính sách hậu mãi.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng chú trọng trải nghiệm thực tế, khả năng kết hợp giữa độ phủ hệ thống và chất lượng phục vụ sẽ là yếu tố đáng quan tâm đối với các thương hiệu lựa chọn chiến lược tăng trưởng bằng mạng lưới cửa hàng.

Kính mắt Anna đặt mục tiêu nâng quy mô mạng lưới lên 150 điểm bán vào năm 2028

Từ cột mốc 75 cửa hàng tại 27 tỉnh, thành phố đến mục tiêu 150 điểm bán vào năm 2028, Kính mắt Anna đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động. Chặng đường tiếp theo không chỉ được đo bằng số lượng cửa hàng mới mà còn ở khả năng đưa trải nghiệm mua sắm và dịch vụ chăm sóc thị lực đến gần hơn với người tiêu dùng trên toàn quốc.

Kính mắt Anna - Kính đẹp chuẩn độ

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Lệ Thanh