Bốn giờ, một hành trình wellness liền mạch

Giữa nhịp sống đô thị dày đặc, thời gian dành cho nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân thường phải cạnh tranh với công việc, gia đình và những lịch trình nối tiếp. Một chuyến đi dài ngày vì thế không phải lúc nào cũng dễ sắp xếp. Trong bối cảnh ấy, “micro-retreat” – khoảng nghỉ ngắn được thiết kế trong vài giờ – mở ra một cách tận hưởng linh hoạt hơn: không cần rời thành phố nhưng vẫn đủ để tạm bước ra khỏi nhịp sống quen thuộc.

Tại phía Đông Hà Nội, Aquafield Ocean City được phát triển theo tinh thần đó. Tổ hợp được nhượng quyền trực tiếp từ thương hiệu thuộc Tập đoàn Shinsegae của Hàn Quốc, thiết kế bởi các chuyên gia Hàn Quốc và do Vinpearl vận hành theo tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao.

Khác với một cơ sở xông hơi hay spa đơn lẻ, Aquafield được tổ chức như một điểm đến wellness độc lập, gồm hai khu trải nghiệm nối tiếp. Khu tắm hơi kết hợp hệ thống bể ngâm và sauna; khu xông chức năng mở rộng hành trình qua các phòng nhiệt chuyên biệt, không gian nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi.

Cấu trúc này cho phép khách dành trọn bốn giờ để đi qua nhiều lớp trải nghiệm theo một nhịp liền mạch, thay vì phải lựa chọn giữa xông hơi, chăm sóc cơ thể hay nghỉ ngơi. “Kỳ nghỉ vài giờ” tại Aquafield vì thế không phải phiên bản thu gọn của một chuyến nghỉ dưỡng, mà là một hành trình được thiết kế riêng cho quỹ thời gian đô thị.

Aquafield Ocean City được phát triển như một điểm đến wellness độc lập, kết nối xông hơi, ngâm tắm, chăm sóc cơ thể và nghỉ ngơi trong cùng một hành trình. Ảnh: Aquafield Ocean City.

Từ 5 đến 80°C: Dấu ấn Jjimjilbang trong từng không gian

Nếu bốn giờ là cấu trúc của hành trình, dải nhiệt từ 5 đến 80°C là điểm nhấn tạo nên dấu ấn riêng của Aquafield. Trải nghiệm bắt đầu tại khu tắm hơi với ba bể ngâm ấm, nóng và lạnh, kết hợp hai phòng sauna khô và ướt. Sự thay đổi giữa các mức nhiệt mở ra nhịp trải nghiệm từ từ, giúp khách chuyển dần khỏi trạng thái vội vã bên ngoài để bước vào không gian nghỉ ngơi bên trong.

Từ khu tắm hơi, hành trình tiếp tục tại hệ thống 10 phòng xông chức năng. Mỗi không gian mang một đặc trưng riêng, từ phòng đá muối Himalaya, phòng Bulgama sử dụng đất sét đỏ Gochang của Hàn Quốc đến phòng Ondol với hình thức sưởi sàn truyền thống hay phòng tuyết nhân tạo ở mức nhiệt thấp.

Không gian đá muối là một trong những điểm nhấn thị giác của hệ thống phòng xông tại Aquafield Ocean City. Ảnh: Aquafield Ocean City.

Ở phòng Bulgama, sắc đỏ ấm của đất sét Gochang tạo nên một không gian giàu dấu ấn thị giác. Phòng Ondol gợi lại văn hóa sinh hoạt truyền thống của người Hàn, nơi hơi ấm lan tỏa từ mặt sàn và khách có thể nằm nghỉ theo nhịp riêng. Sau những không gian nhiệt cao, phòng tuyết mang đến một chuyển đổi rõ rệt về cảm giác, hoàn thiện hành trình qua nhiều dải nhiệt trong cùng một lần ghé thăm.

Phòng tuyết tạo nên điểm chuyển tiếp mát lạnh sau chuỗi không gian nhiệt cao trong hành trình 5–80°C. Ảnh: Aquafield Ocean City.

Aquafield không dừng ở xông hơi. Tại Vincharm Spa, khách có thể lựa chọn các dịch vụ massage hoặc trải nghiệm seshin – kỹ thuật tẩy da chết truyền thống đã gắn với văn hóa nhà tắm công cộng Hàn Quốc. Quầy đồ ăn nhẹ với các món quen thuộc như jjajangmyeon, naengmyeon, kimbap và bingsu tiếp nối trải nghiệm bằng hương vị bản địa.

Không gian check-in Hanbok cùng khu vui chơi trẻ em bổ sung những lớp trải nghiệm nhẹ nhàng hơn. Nhờ đó, bốn giờ tại Aquafield không chỉ được lấp đầy bằng các phòng xông, mà còn có đủ khoảng thời gian để nghỉ ngơi, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không gian chung cùng người thân.

Không gian Hanbok bổ sung một điểm chạm văn hóa Hàn Quốc vào hành trình nghỉ ngắn tại Aquafield. Ảnh: Aquafield Ocean City.

Một điểm đến cho nhiều nhịp nghỉ khác nhau

Sự đa lớp trong cấu trúc sản phẩm giúp Aquafield thích ứng với nhiều cách tận hưởng. Người đi một mình có thể dành phần lớn thời gian cho các phòng xông và không gian nghỉ yên tĩnh. Cặp đôi có thể kết hợp Jjimjilbang, Vincharm Spa và ẩm thực Hàn Quốc thành một buổi hẹn khác với những lịch trình quen thuộc.

Với gia đình, trải nghiệm được tổ chức theo hướng mỗi thành viên đều có lựa chọn riêng nhưng vẫn có thể dành thời gian bên nhau. Người lớn trải nghiệm xông hơi, ngâm tắm hoặc dịch vụ tại spa; trẻ nhỏ có khu vui chơi; cả gia đình cùng nghỉ ngơi và dùng bữa trong một điểm đến. Đây cũng là lợi thế giúp một khoảng nghỉ bốn giờ trở nên vừa vặn với gia đình nhiều thế hệ.

Nằm trong hệ sinh thái Ocean City, Aquafield còn có thể trở thành “nốt trầm” trong một lịch trình trọn ngày. Sau những hoạt động sôi động tại VinWonders Wave Park & Water Park hoặc Grand World, khách có thể chuyển sang nhịp thư giãn tại Aquafield, trước khi tiếp tục với du thuyền Gondola, bữa tối hoặc show nghệ thuật “Đất Nước Thiên Hùng Ca”.

Không gian nghỉ chung giúp các nhóm bạn và gia đình có thể tận hưởng hành trình theo nhịp riêng nhưng vẫn dành thời gian bên nhau. Ảnh: Aquafield Ocean City.

Nhân cột mốc tròn một năm hoạt động, Aquafield Ocean City tiếp tục mở rộng cách khách hàng tiếp cận sản phẩm thông qua các gói dành cho cư dân, cặp đôi, gia đình và combo kết nối nhiều trải nghiệm tại Ocean City. Chuỗi ưu đãi đến ngày 30/9 tạo thêm lựa chọn để người thành thị thiết kế một khoảng nghỉ ngắn phù hợp với quỹ thời gian và nhu cầu riêng.

Thay vì kéo dài kỳ nghỉ bằng số ngày, mô hình này tập trung làm giàu chất lượng của từng giờ trải nghiệm – đủ ngắn để dễ sắp xếp, nhưng đủ nhiều lớp để tạo thành một khoảng nghỉ trọn vẹn giữa nhịp sống đô thị.

THÔNG TIN ƯU ĐÃI MỪNG SINH NHẬT AQUAFIELD Áp dụng đến ngày 30/9, tùy điều kiện của từng chương trình. 1. Ưu đãi dành cho cư dân Vinhomes • Giảm 50% vé xông hơi tiêu chuẩn. • Giảm 40% các hạng thẻ 30 ngày, 90 ngày và 1 năm. • Giảm 25% các combo xông hơi và dịch vụ tại Vincharm Spa. Xem chi tiết: https://vinpearl.com/vi 2. Vé Jjimjilbang tiêu chuẩn 4 giờ kèm ẩm thực Hàn Quốc • Giá vé: 400.000 đồng/trẻ em | 600.000 đồng/người lớn. • Tặng combo ẩm thực Hàn Quốc trị giá 100.000 đồng. 3. Couple Combo – 1.800.000 đồng/2 khách • 02 vé Jjimjilbang chuẩn Hàn trong 4 giờ, trải nghiệm 9 phòng xông chuyên biệt; không bao gồm Phòng Trị liệu Âm thanh. • Lựa chọn 1 trong 2 dịch vụ tại Vincharm Spa: massage chân thư giãn 30 phút hoặc massage truyền thống Việt Nam 60 phút. • Tặng 01 phần bingsu dành cho cặp đôi. 4. Combo Gia đình – 1.500.000 đồng/combo • Dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em, gồm vé Jjimjilbang tiêu chuẩn trong 4 giờ. • Tặng combo ẩm thực Hàn Quốc trị giá 200.000 đồng, lựa chọn một trong ba set: • Jjajangmyeon + kimchi + nước ngọt. • Naengmyeon + mini kimbap + nước ngọt. • Mì trứng + mini kimbap + nước ngọt. 5. Combo Aquafield và du thuyền Gondola – giá từ 400.000 đồng • 01 vé Jjimjilbang tiêu chuẩn 4 giờ tại Aquafield Ocean City. • 01 hoặc 02 chiều du thuyền Gondola tại Grand World, tùy gói lựa chọn. • 01 lượt chụp ảnh lấy ngay miễn phí. Xem chi tiết: https://booking.vinwonders.com/vi-VND/search?code=GWHN1&usingDate=20-08-2026&style=b&tab=all 6. Combo Aquafield và show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” – giá từ 870.000 đồng • 01 vé xem show “Đất Nước Thiên Hùng Ca” theo hạng lựa chọn. • 01 vé Jjimjilbang tiêu chuẩn tại Aquafield Ocean City, thời lượng tối đa 4 giờ. • 01 set ẩm thực tại Aquafield; khách lựa chọn theo nhóm người lớn hoặc trẻ em. Xem chi tiết: https://booking.vinwonders.com/vi-VND/theater?code=NHOCP&usingDate=14-08-2026&tab=all 7. Ưu đãi di chuyển Green SM • Giảm đến 20%, tối đa 50.000 đồng, cho các dịch vụ Green SM Car, Premium, Green Limo, Airport, Bike và Bike Plus khi điểm đi hoặc điểm đến là Aquafield. • Khung giờ áp dụng: 06:00–23:00, từ nay đến hết ngày 30/9.

(Nguồn: Vinpearl)