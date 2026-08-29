Điểm hội tụ dòng khách giữa quần thể nghỉ dưỡng Alphora Muong Hoa

Nằm giữa thung lũng Mường Hoa, Alphora Muong Hoa (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) được định hướng phát triển thành quần thể nghỉ dưỡng quốc tế đa thương hiệu lớn bậc nhất châu Á, nơi hội tụ các thương hiệu khách sạn quốc tế cùng hệ thống lưu trú, nghỉ dưỡng, ẩm thực, thương mại và trải nghiệm đa dạng.

Thung lũng Mường Hoa - một góc nhìn từ quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa

Quần thể nghỉ dưỡng quy mô 83ha này vừa tạo nên một điểm đến mới cho Sa Pa, vừa tự hình thành một dòng khách tại chỗ có nhu cầu trải nghiệm xuyên suốt kỳ nghỉ. Sau những hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa, nhu cầu về ẩm thực, gặp gỡ, mua sắm và tận hưởng tiếp tục mở ra những khoảng thời gian tiêu dùng ngay tại điểm đến.

Nằm tại cửa ngõ quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa, Làng ẩm thực quốc tế được định vị trở thành điểm hẹn ẩm thực - thương mại trong hệ sinh thái trải nghiệm của toàn khu. Vị trí này mang đến lợi thế trực tiếp đón dòng khách lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại Alphora Muong Hoa.

Làng ẩm thực quốc tế nằm tại vị trí nổi bật trong quần thể Alphora Muong Hoa.

Không dừng lại ở nguồn khách nội tại, Làng ẩm thực quốc tế còn tiếp giáp Tỉnh lộ 152 - trục giao thông kết nối Mường Hoa với trung tâm Sa Pa, đồng thời dẫn tới Lao Chải, Tả Van và nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Chỉ khoảng 10 phút di chuyển từ trung tâm, nơi đây nằm trên hành trình chuyển tiếp từ nhịp sống sôi động của trung tâm Sa Pa đến miền cảnh quan đặc trưng của Mường Hoa với ruộng bậc thang, bản làng và những lớp văn hóa bản địa.

Đây cũng là cung đường quen thuộc đưa du khách rời trung tâm Sa Pa để tiến vào, khám phá sâu hơn thung lũng, tìm đến những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những con suối mát lành và văn hóa đặc sắc của vùng đất. Với rất nhiều lợi thế về vị trí, Làng ẩm thực quốc tế không chỉ phục vụ cộng đồng khách lưu trú tại Alphora Muong Hoa, mà còn rộng cửa đón dòng du khách khám phá Mường Hoa - từng bước định hình một điểm dừng chân ẩm thực và trải nghiệm trên hành trình khám phá Sa Pa.

Đón nhịp kinh doanh sôi động

Không chỉ sở hữu lợi thế về vị trí và dòng khách, Làng ẩm thực quốc tế còn tạo sức hút với quỹ sản phẩm là những shophouse số lượng giới hạn, thiết kế tối ưu cho khai thác kinh doanh.

Làng ẩm thực quốc tế - nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực giữa thung lũng Mường Hoa.

Tại đây, mỗi shophouse được xây dựng với quy mô 4 tầng và 1 tum, diện tích đất trung bình từ 88m2 - 129m2, mặt tiền rộng từ 8m tới 12.3m. Với đặc thù kinh doanh ẩm thực, mặt tiền lớn không chỉ tăng khả năng nhận diện thương hiệu mà còn tạo khoảng mở để tổ chức không gian đón khách, trưng bày và kiến tạo dấu ấn riêng cho từng mô hình.

Các shophouse tại Làng ẩm thực quốc tế.

Với thiết kế thông minh, shophouse mở ra không gian đủ rộng để linh hoạt tổ chức nhiều lớp trải nghiệm, từ khu vực đón khách, không gian thưởng thức chung, phòng riêng đến các khu vực phục vụ vận hành. Đây cũng là điều kiện để các chủ nhân sở hữu phát triển đa dạng mô hình, từ nhà hàng, café, ẩm thực vùng miền, ẩm thực quốc tế đến những concept kết hợp ẩm thực - bán lẻ - trải nghiệm. Mỗi shophouse sẽ mang đến một hương vị, một dấu ấn và câu chuyện ẩm thực riêng, cùng hội tụ để kiến tạo nên một Làng ẩm thực quốc tế đa sắc. Sự phong phú ấy không chỉ mở ra nhiều lựa chọn thưởng thức cho du khách, mà còn tạo thêm lý do để du khách tìm đến, khám phá nhiều hơn và lưu lại lâu hơn trong mỗi hành trình.

Với số lượng giới hạn, quyền sở hữu lâu dài, các shophouse tại đây hội tụ những yếu tố cốt lõi của một bất động sản dòng tiền: không gian linh hoạt cùng dòng khách đa dạng. Đây là nền tảng vững chắc để nhà đầu tư chủ động bắt nhịp kinh doanh tại một tọa độ đang từng bước định hình thành điểm đến quốc tế.

(Nguồn: Công ty CP Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa)