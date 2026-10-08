Hai vợ chồng ở Đà Nẵng chèo ghe trở về sau khi đi cắt cỏ thì không ghe may bị lật. Người vợ không biết bơi, bám vào bao cỏ trôi gần 300m rồi được cứu, còn người chồng mất tích.

Ngày 8/10, UBND phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích sau khi ghe bị lật trên sông Trường Giang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 7/10, ông Nguyễn Tấn D. (SN 1960) cùng vợ là bà Dương Thị L. (SN 1966, cùng trú khối phố An Phú, phường Quảng Phú) chèo ghe đi cắt cỏ tại khu vực gần cầu Kỳ Phú (khối phố An Phú).

Sau khi cắt cỏ xong, hai vợ chồng chèo ghe trở về thì không may bị lật. Dù không biết bơi, bà L. cố bám vào bao cỏ, trôi theo dòng nước gần 300m trước khi được người dân phát hiện, cứu vào bờ an toàn. Riêng ông D. bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người đàn ông mất tích trên sông Trường Giang giữa trời mưa lớn, nước dâng cao, chảy xiết. Ảnh: L.N

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú huy động 12 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đội SOS Quảng Nam cũng điều động 2 ca nô cùng 8 tình nguyện viên đến hiện trường hỗ trợ.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam cho biết, do nước sông dâng cao, chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 12h20 ngày 8/10, các lực lượng vẫn chưa tìm thấy ông D.