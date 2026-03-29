Xác nhận với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tam Đảo cho biết, thời điểm trên xe khách đang xuống dốc thì bất ngờ mất lái, lao ra khỏi hộ lan.

“Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 29 hành khách; bước đầu xác định 7 người bị thương”, vị này thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

