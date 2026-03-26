Triển lãm ánh sáng giữa lòng Gia Nghĩa

Không gian lễ hội đèn lồng năm 2026 tại Gia Nghĩa mở cửa đón du khách từ ngày 3/3 đến hết ngày 15/3, quy tụ hơn 600 tác phẩm nghệ thuật ánh sáng đặc sắc. Toàn bộ khu vực triển lãm được quy hoạch bài bản thành hai phân khu lớn là Khu đèn lồng trung tâm và Khu trưng bày của địa phương, với sự sắp đặt tinh tế theo một kịch bản nghệ thuật xuyên suốt. Cách tiếp cận này giúp dẫn dắt cảm xúc của người xem đi từ những giá trị di sản lâu đời đến khát vọng về một tương lai công nghệ vượt bậc.

Sự kiện năm nay tôn vinh sự giao thoa mạnh mẽ giữa nền tảng nông lâm nghiệp truyền thống và vị thế mới của Gia Nghĩa trong vai trò một trung tâm đổi mới sáng tạo cao cấp. Chính sự chuyển mình này đã tạo nên tinh thần chủ đạo xuyên suốt không gian lễ hội, nơi những giá trị di sản không bao giờ bị bỏ lại phía sau mà được công nghệ nâng đỡ để thắp lên câu chuyện về một vùng đất đang vươn mình đầy tự hào.

Nguồn ảnh: Cục du lịch Đài Loan

Tâm điểm của lễ hội là đèn lồng chính mang tên "Light Bath - Alishan of the World" với chiều cao ấn tượng lên đến 21m, lấy cảm hứng trực tiếp từ những cây thần mộc nghìn năm tuổi của vùng núi A Lý Sơn.

Tác phẩm khắc họa vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên thông qua sự kết hợp tài tình giữa hiệu ứng ánh sáng và màn sương nhân tạo, tái hiện lại khung cảnh huyền ảo của những đỉnh núi chìm trong mây ngàn. Đặc biệt, cấu trúc bên ngoài của đèn lồng được chế tác hoàn toàn từ gỗ tái chế, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đài Loan (Trung Quốc) trong việc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phía dưới chân đèn chính là một hệ thống màn hình LED tròn có đường kính 13m, trình chiếu những thước phim nghệ thuật kể về lịch sử địa chất và quá trình chuyển mình của Đài Loan. Sự kết hợp giữa trình diễn ánh sáng đa không gian, pháo hoa rực rỡ và âm nhạc dân tộc đương đại đã tạo nên một nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa thông điệp về một Đài Loan rạng rỡ và không ngừng vươn xa ra quốc tế.

Nguồn ảnh: Cục du lịch Đài Loan

"Get the Star": Cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng thế giới Super Mario

Mang đến không khí sôi động và hiện đại cho lễ hội là khu vực chủ đề Super Mario với concept chủ đạo "The Jumping Super Star". Đây là thành quả của sự hợp tác giữa chính quyền địa phương và thương hiệu Nintendo, biến toàn bộ khu vực thành một vương quốc trò chơi sống động với những cột đèn hình ngôi sao dẫn lối. Du khách bắt đầu hành trình từ "Super Star Welcome Path", nơi những biểu tượng kinh điển như khối gạch chấm hỏi, nấm thần kỳ và cột cờ về đích được tái hiện bằng nghệ thuật đèn lồng khổng lồ với độ chi tiết kinh ngạc.

Không gian này không chỉ là điểm check-in lý tưởng cho giới trẻ mà còn là thiên đường giải trí cho các gia đình với khu vực trải nghiệm máy chơi game Nintendo Switch 2 hiện đại. Sự xuất hiện của các nhân vật huyền thoại cùng những gian hàng quà tặng phiên bản giới hạn đã biến lễ hội đèn lồng truyền thống trở thành một điểm đến đầy sức hút. Cách tiếp cận trẻ trung này giúp gắn kết các thế hệ, đồng thời mang lại trải nghiệm tương tác mới mẻ, khiến du khách cảm thấy mình như một phần của cuộc phiêu lưu ánh sáng kỳ thú.

Nguồn ảnh: Cục du lịch Đài Loan

Là "cửa ngõ" dẫn lối đến đại ngàn Alishan hùng vĩ, Gia Nghĩa đang chuyển mình mạnh mẽ từ vùng đất nông nghiệp trù phú thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Lễ hội đèn lồng 2026 chính là lời mời gọi chân thành nhất để khám phá sự giao thoa giữa công nghệ và di sản địa phương nói riêng và Đài Loan nói chung.

(Nguồn: Cục du lịch Đài Loan)