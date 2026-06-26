Dự sự kiện có ông Trần Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, địa phương, Ban quản lý Vườn quốc gia Núi chúa Ninh Thuận, Côn Đảo, cộng đồng những người làm nghề yến và đông đảo cán bộ, công nhân viên công ty cùng gần 500 nhà nhà phân phối, đại lý kinh doanh yến sào trên cả nước.

Lãnh đạo tỉnh dự Lễ hội Yến sào Khánh Hòa

Lãnh đạo công ty và các đại biểu dự Lễ hội Yến sào Khánh Hòa

Theo sử sách, năm 1328, Đề đốc Thuỷ quân Lê Văn Đạt (thời nhà Trần) đã phát hiện ra các hòn đảo có yến làm tổ ở vùng biển Bình Khang (đảo yến ngày nay). Ông đã được suy tôn là Thủy tổ nghề yến sào Việt Nam.

Kế nghiệp Thủy tổ là An phủ sứ Bình Khang Lê Văn Quang hậu duệ đời thứ 21 của Thủy tổ Lê văn Đạt cùng con gái Lê Thị Huyền Trâm - Đại đô đốc Thủy quân Tây Sơn đảm nhiệm sứ mệnh bảo vệ, phát triển các đảo yến.

Trong đó, mọi người không quên khắc ghi ngày 10/5 âm lịch năm 1793 - thời điểm Đại đô đốc Lê Thị Huyền Trâm cùng cha và các tướng sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền và các đảo yến.

Từ đó, người dân suy tôn bà là Đảo Chủ Thánh Mẫu và lập miếu thờ trên đảo Yến. Cứ tới ngày 10/5 âm lịch hàng năm là ngày diễn ra lễ hội Yến sào Khánh Hòa.

Đây là một trong hoạt động được Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức thường niên vào dịp tháng 5 Âm lịch hàng nằm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương lên thủy tổ ngành nghề yến sào.

Lễ hội Yến sào Khánh Hòa là một minh chứng sống động cho sự gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Bằng sự trân trọng và gìn giữ, người dân Khánh Hòa đang góp phần bảo tồn và phát huy một di sản văn hóa quý báu, để những giá trị truyền thống tốt đẹp mãi mãi được lưu truyền; góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Lễ hội Yến sào Khánh Hòa cũng là dịp để Công ty Yến sào Khánh Hòa thành kính tri ân và tưởng nhớ đến công đức lớn lao của Thủy tổ, Thánh Mẫu và các vị tiền bối đã sáng lập, phát triển ngành nghề yến sào và những người ngã xuống vì biển đảo quê hương.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa thực hiện nghi lễ dâng hương lên thủy tổ ngành nghề yến sào.

Tiếp nối Thủy tổ ngành nghề Lê Văn Đạt và lớp lớp thế hệ cha ông đã dày công xây dựng, vun đắp cho ngành nghề yến sào phát triển trường tồn. Công ty vững tin tiếp bước trên con đường mà Thủy tổ, Thánh Mẫu và các vị tiền hiền, tiền bối đã tâm huyết xây dựng.

Với ý nghĩa đó, các thế hệ lãnh đạo Công ty, Hội cựu cán bộ công nhân viên qua các thời kỳ và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Yến sào Khánh Hòa và đặc biệt các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng liên kết luôn nêu cao trách nhiệm phải gìn giữ, phát huy, tôn tạo giá trị truyền thống của ngành nghề, phát triển ngành nghề yến sào ngày càng vững mạnh; xứng đáng với công lao to lớn của các vị tiền bối ngành nghề yến sào.

Thực hiện nghi lễ dâng hương lên thủy tổ ngành nghề yến sào.

Nhân dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu ngành nghề Yến sào Khánh Hòa; tặng quà lưu niệm cho đại diện Chi tộc họ Lê thuộc phường Vĩnh Nguyên và phường Phước Hải.

Đây cũng là dịp để tập thể Lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty, cựu cán bộ công nhân viên các thế hệ của đại gia đình Yến sào Khánh Hòa và khách mời là các đại lý, nhà phân phối trên cả nước và quốc tế gặp gỡ, ôn lại truyền thống ngành nghề yến sào; trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm tạo sự đoàn kết gắn bó toàn ngành nghề yến sào.