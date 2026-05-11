Sau hơn 16 năm triển khai, IOE tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi học thuật trực tuyến quy mô lớn, góp phần lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong học sinh phổ thông trên cả nước.

Năm học 2025 - 2026, IOE ghi nhận gần 3,2 triệu lượt dự thi từ 14.126 nhà trường thuộc 34 tỉnh/thành phố. Tại kỳ thi cấp Quốc gia, 9.208 học sinh đạt thành tích cao; trong đó, 260 học sinh tiêu biểu đã tham dự Lễ Vinh danh tại TP.HCM. Đây là những gương mặt đại diện cho tinh thần học tập chủ động, niềm yêu thích tiếng Anh và khát vọng hội nhập của thế hệ học sinh Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Việt Hòa - Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi IOE, Giám đốc VTC Online - bày tỏ niềm vui trước sự đồng hành bền bỉ của học sinh, phụ huynh, thầy cô giáo, nhà trường và các cấp quản lý giáo dục trong suốt hành trình phát triển của IOE. Những kết quả đạt được tiếp tục cho thấy sức hút và giá trị thực tiễn của một sân chơi tiếng Anh trực tuyến được triển khai rộng khắp, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Một điểm nhấn quan trọng tại chương trình là phần chia sẻ của TS. Đoàn Thị Thúy Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chương trình và Đánh giá Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Từ góc độ đánh giá tác động độc lập, đại diện Viện cho biết các kết quả nghiên cứu đã ghi nhận những tác động tích cực của IOE đối với phong trào học tiếng Anh trên cả nước. IOE không chỉ góp phần tạo môi trường rèn luyện thường xuyên, rộng mở cho học sinh, mà còn có ảnh hưởng tích cực đến động lực học tập, sự tự tin và kết quả học tiếng Anh của các em.

Đánh giá này tiếp tục củng cố ý nghĩa xã hội và giáo dục của IOE trong việc thúc đẩy học sinh chủ động tiếp cận tiếng Anh, khuyến khích nhà trường ứng dụng công nghệ trong dạy và học, đồng thời tạo thêm động lực cho phong trào học ngoại ngữ tại các địa phương.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức cùng các đại biểu đã vinh danh và trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các học sinh xuất sắc toàn quốc năm học 2025 - 2026. Những phần thưởng này không chỉ ghi nhận nỗ lực của các em học sinh, mà còn là nguồn động viên đối với thầy cô, phụ huynh và các nhà trường đã đồng hành trong suốt quá trình ôn luyện, dự thi.

Lễ Vinh danh và Trao giải Quốc gia IOE 2025-2026 tại TP.HCM khép lại trong không khí trang trọng, tự hào và giàu cảm xúc. Từ dấu mốc đầu tiên tại khu vực phía Nam, IOE tiếp tục khẳng định sứ mệnh đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên hành trình chinh phục tiếng Anh, phát triển năng lực hội nhập và tự tin vươn ra thế giới.

Lễ Vinh danh và Trao giải quốc gia IOE tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 16/5/2026.

Phương Dung