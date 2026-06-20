Chỉ trong 4 ngày 3 đêm, du khách có thể vừa tận hưởng biển xanh, vừa khám phá những điểm đến nổi bật mà không phải liên tục di chuyển hay thay đổi nơi lưu trú.

Cáp treo ba dây dài nhất thế giới đưa du khách tới Hòn Thơm, mở ra tầm nhìn ôm trọn biển rừng Nam đảo

Ngày 1: Thả nhịp sống chậm giữa biển trời Phú Quốc

Sau chuyến bay đến Phú Quốc, du khách di chuyển về Bãi Kem và nhận phòng. Với gia đình nhiều thế hệ, những khu nghỉ có biệt thự hồ bơi riêng, không gian rộng và dịch vụ toàn diện, cao cấp như Premier Village Phu Quoc Resort hay khu nghỉ có công viên nước trong khuôn viên như New World Phu Quoc Resort là lựa chọn phù hợp.

Nhiều khu nghỉ như Premier Village Phu Quoc Resort có biệt thự hồ bơi riêng, dịch vụ toàn diện cho phép mỗi thành viên trong gia đình khám phá, vui chơi theo cách riêng

Với ông bà, những căn villa giữa không gian xanh, gần biển, nhịp nghỉ chậm giúp người lớn tuổi có thể nghỉ ngơi mà không cần đi xa. Trẻ nhỏ có thể vui chơi tại hồ bơi, khu vui chơi trẻ em hoặc bãi biển an toàn. Bố mẹ có thời gian “xả nhịp” sau những ngày làm việc bận rộn.

Buổi chiều, cả gia đình cùng dạo biển, ngắm hoàng hôn và dùng bữa tối tại nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng.

Ngày 2: Một ngày trọn vẹn khám phá Hòn Thơm

Ngày thứ hai có thể dành cho hành trình khám phá Hòn Thơm - một trong những điểm đến nổi bật nhất của Nam đảo. Từ ga An Thới, cả gia đình lên cáp treo Hòn Thơm, tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới với tầm nhìn ôm trọn quần đảo An Thới.

Đến Hòn Thơm, cả nhà có thể vui chơi tại Sun World Hon Thom với nhiều dịch vụ phù hợp với đa thế hệ. Trong đó, phân khu Làng Exotica mang đến loạt trò chơi cảm giác mạnh như Mộc Xà Thịnh Nộ, Tổ Đại Bàng hay cả những trò chơi phù hợp cả gia đình như Vòng quay Thần Long, Phi Điểu…

Tại Sun World Hon Thom, du khách có thể thỏa sức lựa chọn các trò chơi đa dạng, đủ mọi lứa tuổi và cấp độ

Buổi trưa, gia đình có thể dùng bữa ngay tại Hòn Thơm, ưu tiên các món hải sản, món Việt dễ ăn và thực đơn phù hợp với trẻ nhỏ.

Buổi chiều, cả nhà có thể vui đùa trong công viên nước Aquatopia với hơn 20 làn trượt nhiều cấp độ để “hạ nhiệt”.

Ngày 3: Đắm mình trong không gian nghệ thuật của Thị trấn Hoàng Hôn

Sau ngày vui chơi nhiều năng lượng, ngày thứ ba nên được thiết kế cân bằng hơn. Buổi sáng, gia đình có thể nghỉ ngơi tại resort, dùng bữa sáng chậm rãi, để ông bà thư giãn ở spa hoặc đi dạo trong khuôn viên, trong khi trẻ nhỏ tiếp tục vui chơi tại hồ bơi. Đây cũng là khoảng thời gian bố mẹ có thể tận hưởng đúng nghĩa một kỳ nghỉ, thay vì chỉ tất bật chăm sóc lịch trình cho cả nhà.

Buổi chiều, gia đình có thể di chuyển sang Thị trấn Hoàng Hôn (Sunset Town) tại Nam đảo. Ở đó, khu phố thương mại Sunset Bazaar sẽ mang đến không gian dạo chơi mang sắc màu châu Âu để du khách có thể vừa đi bộ, vừa khám phá cửa hàng, quán café và tiệm bánh.

Nổi bật nhất là tiệm bánh lừng danh đến từ Paris - Eric Kayser và Apollo Cafe - một trong những quán cà phê được truyền thông quốc tế vinh danh là “kỳ lạ nhất thế giới” với kiến trúc lộn ngược do KTS Bill Bensley lừng danh thiết kế.

Những show diễn sôi động vào buổi tối tại Sunset Town giúp du khách thoả sức khám phá, quên đi mọi căng thẳng mệt mỏi trong đời sống thường nhật

Điểm nhấn của buổi tối là show diễn Symphony of the Sea với màn trình diễn Jetski và Flyboard ngoạn mục, kết hợp ánh sáng, laser và hàng nghìn pháo hoa, pháo nước trên mặt biển.

Cả nhà có thể chọn dùng bữa tại nhà hàng bia đạt kỷ lục Guinness “ven biển lớn nhất thế giới” Sun Bavaria GastroPub để vừa thưởng thức ẩm thực vừa chiêm ngưỡng từng cú lướt, từng đường cắt nước hòa chung cùng âm nhạc, thiên hà ánh sáng.

Ngay sau đó, du khách tiếp tục được dẫn dắt vào thế giới đa giác quan với show Kiss of the Sea, kết hợp giữa công nghệ 3D mapping, màn nước, lửa và pháo hoa tầm cao.

Ngày 4: Chạm vào giá trị bản địa

Sau bữa sáng tại resort, cả nhà có thể ghé chùa Hộ Quốc - điểm đến tâm linh nổi tiếng của Phú Quốc, nằm trên thế tựa núi, hướng biển, để ông bà chiêm bái, bố mẹ thư giãn, còn trẻ nhỏ có thêm trải nghiệm về văn hóa địa phương.

Sau đó, gia đình có thể tham quan nhà thùng nước mắm Phụng Hưng để tìm hiểu quy trình làm nước mắm truyền thống và chọn mua đặc sản Phú Quốc.

Các địa điểm nằm hoàn toàn trên cùng một trục đường chính, kéo dài từ Nam đảo lên hướng sân bay nên bạn không mất thời gian vòng lại mà vẫn ghi thêm dấu ấn bản địa cho chuyến đi.

Sun PhuQuoc Airways đang “tung ra” rất nhiều ưu đãi hè và tiện ích giúp các gia đình thuận tiện đi lại với chi phí hợp lý

Để tối ưu chi phí, du khách có thể tham khảo các chương trình ưu đãi combo như “Một tấm vé - triệu niềm vui”, sử dụng thẻ lên tàu bay Sun PhuQuoc Airways để nhận thêm ưu đãi tại các dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng trong hệ sinh thái Sun Group.

Khách bay Sun PhuQuoc Airways cũng có thể làm thủ tục chuyến bay ngay tại khu nghỉ dưỡng New World Phu Quoc Resort hay La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, nhận thẻ lên máy bay và ký gửi hành lý trước khi ra sân bay. Dịch vụ giúp các gia đình, đặc biệt là nhóm có trẻ nhỏ và người lớn tuổi, giảm thời gian chờ đợi, chủ động hơn trong ngày đi và về.

Lệ Thanh