Nhân dịp này, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) triển khai hàng loạt hoạt động dành cho khách hàng trên toàn quốc, bao gồm chuỗi sự kiện lái thử Welcome Home, các chương trình hỗ trợ tài chính, quà tặng phiên bản giới hạn và nhiều ưu đãi được thiết kế riêng tại hệ thống nhà phân phối chính hãng.

Trong đó, điểm nhấn nổi bật là chuỗi sự kiện trải nghiệm và lái thử Welcome Home sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Khách hàng có thể đăng ký tham gia chương trình ngay từ hôm nay thông qua website chính thức của Mercedes-Benz Việt Nam.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia chương trình Welcome Home tại:

https://www.mercedes-benz.com.vn/vi/passengercars/campaigns/welcome-home.html hoặc hotline: 1800 400 110

Sự kiện lái thử Mercedes-Benz trên toàn quốc “Welcome Home”

Ra đời trong năm kỷ niệm 140 năm của thương hiệu, “Welcome Home” được Mercedes-Benz Việt Nam xây dựng như một chương trình trải nghiệm sản phẩm quy mô toàn quốc, tạo cơ hội để khách hàng tiếp cận gần hơn với các dòng xe đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Theo đại diện MBV, tên gọi "Welcome Home" mang ý nghĩa kết nối khách hàng với những giá trị đã làm nên bản sắc Mercedes-Benz trong suốt hơn một thế kỷ: tinh thần tiên phong, kỹ thuật chế tác và trải nghiệm hướng đến con người.

Tại sự kiện, khách tham dự có thể trực tiếp cầm lái nhiều mẫu sedan và SUV thuộc các phân khúc khác nhau, đồng thời tìm hiểu các công nghệ mới, chương trình hậu mãi và những giải pháp sở hữu xe phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Chuỗi sự kiện dự kiến diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước thông qua mạng lưới Nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz.

Lịch trình dự kiến của chuỗi sự kiện lái thử “Welcome Home”. Khách hàng có thể truy cập website Mercedes-Benz, fanpage Mercedes-Benz Việt Nam hoặc Hotline 1800 400 110 để đặt giữ chỗ ngay hôm nay.

Theo MBV, mỗi điểm dừng của Welcome Home sẽ được thiết kế phù hợp với từng địa phương, đồng thời đi kèm các chương trình hỗ trợ riêng dành cho khách hàng tham dự.

Nhiều chương trình đồng hành cùng khách hàng trong năm kỷ niệm 140 năm

Song song với chuỗi trải nghiệm Welcome Home, Mercedes-Benz Việt Nam cũng triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn giữa năm.

Trong tháng 6/2026, MBV phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) triển khai chương trình hỗ trợ tài chính dành cho khách hàng mua xe Mercedes-Benz. Theo đó, các mẫu xe sản xuất năm 2025 gồm C 300 AMG, E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và GLC 300 4MATIC được áp dụng mức lãi suất cố định 6,5%/năm trong 12 tháng đầu tiên cùng hạn mức vay lên đến 80% giá trị xe.

Bên cạnh chính sách tài chính, khách hàng tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ kỷ niệm 140 năm còn có cơ hội nhận những phần quà được phát triển riêng cho năm đặc biệt này. Trong đó có bộ quà tặng mang chủ đề "140 Years of Innovation", được sản xuất với số lượng giới hạn trên phạm vi toàn cầu.

Bộ quà tặng đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 140 năm Hành trình tiên phong

Ngoài ra, hệ thống Nhà phân phối chính hãng Mercedes-Benz trên toàn quốc cũng đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi giá trị lớn dành riêng cho từng dòng xe, góp phần mở rộng hơn nữa những đặc quyền riêng biệt cho khách hàng trong cột mốc 140 năm ý nghĩa.

Dấu mốc 140 năm và hành trình hướng đến khách hàng

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, dấu mốc 140 năm không chỉ là dịp để Mercedes-Benz nhìn lại lịch sử phát triển của mình mà còn là cơ hội để tiếp tục mang những trải nghiệm thương hiệu đến gần hơn với khách hàng.

Từ các chương trình lái thử trên toàn quốc đến những chính sách hỗ trợ sở hữu xe và quà tặng phiên bản giới hạn, chuỗi hoạt động được triển khai trong năm 2026 cho thấy nỗ lực của Mercedes-Benz Việt Nam trong việc kết nối với khách hàng thông qua những trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở các cột mốc mang tính biểu tượng.

Thu Loan