Logistics và quản lý chuỗi cung ứng được ví như “xương sống” của hoạt động kinh tế hiện đại

Đằng sau sự vận hành ấy là khả năng điều phối hàng hóa, thông tin và chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Tại Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng được xây dựng theo định hướng ứng dụng, giúp sinh viên tiếp cận ngành học qua các bài toán vận hành gần với thực tế doanh nghiệp.

Hệ thống học phần bao quát, kết nối các khâu quan trọng trong vận hành chuỗi cung ứng

Hệ thống học phần chuyên môn được thiết kế bao quát các mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng như Quản trị xuất nhập khẩu, Quản trị kho hàng và tồn kho, Nghiệp vụ giao nhận và khai báo hải quan, Ứng dụng ERP ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng… Qua đó, người học từng bước nhận diện vai trò của kho bãi, vận tải, chứng từ, hải quan, tồn kho và công nghệ trong quá trình quản trị dòng chảy hàng hóa.

Sinh viên Logistics HUTECH còn thường xuyên cập nhật nhịp chuyển động của ngành qua các hội thảo, talkshow và chuyên đề như “The role of logistics workforce in the process of digital and green transformation”, “Cơ hội việc làm ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng thời 4.0”, “Chuyện nghề Logistics: Các chứng từ trong xuất nhập khẩu”,… Những câu chuyện về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nghiệp vụ xuất nhập khẩu và nhu cầu nhân lực giúp người học có góc nhìn rõ hơn về một ngành Logistics ngày càng chuyên nghiệp, dữ liệu hóa và hướng đến phát triển bền vững.

Sinh viên cập nhật xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực qua các hội thảo chuyên ngành

Trải nghiệm nghề nghiệp tiếp tục được mở rộng qua các chuyến tham quan, kiến tập tại Cảng Cát Lái, Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần, U&I Logistics, AJ Total Vietnam, Công ty CP Logistics Dược phẩm Đông Á, Nhà máy sữa Vinamilk...

Tại mỗi điểm đến, sinh viên quan sát trực tiếp quy trình tiếp nhận, phân loại, lưu kho, bảo quản, điều phối phương tiện và luân chuyển hàng hóa trong nhiều mô hình vận hành khác nhau. Qua thực tế tại cảng biển, kho bãi, trung tâm phân phối, doanh nghiệp thực phẩm và hàng tiêu dùng, các bạn hiểu rõ hơn cách chuỗi cung ứng được tổ chức, kiểm soát và tối ưu trong doanh nghiệp.

Trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp giúp sinh viên HUTECH hiểu rõ hơn các mô hình vận hành của ngành Logistics

Trong bối cảnh thương mại điện tử, xuất nhập khẩu và dịch vụ giao nhận tiếp tục phát triển, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp ở cả doanh nghiệp trong nước lẫn quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí như chuyên viên quản lý kho, điều phối vận tải, giao nhận, khai báo hải quan, xuất nhập khẩu, điều phối đơn hàng, mua hàng, phân phối, quản trị chuỗi cung ứng hoặc vận hành logistics tại doanh nghiệp.

Để thí sinh yên tâm theo đuổi lĩnh vực giàu cơ hội này, HUTECH triển khai chính sách học phí ổn định trong toàn khóa đối với khóa tuyển sinh 2026. Mức học phí được công bố ngay từ đầu khóa và cam kết không tăng trong thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn, giúp phụ huynh, thí sinh chủ động xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn.

Đặc biệt, HUTECH triển khai chính sách học bổng tuyển sinh với các mức 25%, 50% và 100% học phí toàn khóa. Để được xét học bổng, thí sinh cần đăng ký, nộp minh chứng kết quả học tập THPT về HUTECH trước ngày 30/6/2026 và trúng tuyển vào Trường theo quy định tuyển sinh hiện hành.

Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng có thời gian đào tạo 3,5 năm, gồm 14 đợt đóng học phí (mỗi năm 04 đợt). Mức học phí của ngành là 18 triệu đồng/đợt, tương đương 252 triệu đồng/toàn khóa trước khi áp dụng học bổng.

Nếu sinh viên đạt học bổng 25% học phí toàn khóa, học phí còn khoảng 12,75 triệu đồng/đợt, tương đương khoảng 175,5 triệu đồng/toàn khóa.

Với mức học bổng 50% học phí toàn khóa, học phí còn khoảng 8,5 triệu đồng/đợt, tương đương khoảng 119 triệu đồng/toàn khóa. Trường hợp đạt học bổng 100%, thí sinh được hỗ trợ toàn bộ học phí toàn khóa theo chính sách học bổng của Nhà trường.

Mức học phí trên đã bao gồm các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, học vượt, đồng thời được giữ ổn định trong toàn bộ thời gian đào tạo theo chương trình chuẩn.

Nổi bật với chương trình đào tạo gắn thực tiễn, học phí minh bạch và học bổng rộng mở, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng HUTECH là lựa chọn đáng cân nhắc cho thí sinh yêu thích vận hành, thương mại quốc tế và quản trị dòng chảy hàng hóa trong bối cảnh kết nối toàn cầu ngày càng mạnh mẽ.

Thu Loan