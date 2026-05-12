Logistics là ngành gì? Logistics là ngành quản lý và tối ưu quá trình vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Ngành này bao gồm nhiều hoạt động như vận tải, kho bãi, quản lý tồn kho, đóng gói, giao nhận và xử lý đơn hàng. Mục tiêu chính của Logistics là đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian, đúng địa điểm và với chi phí tối ưu. Trong thời đại thương mại điện tử, Logistics đóng vai trò then chốt trong hoạt động kinh doanh.

Ngành Logistics thi khối nào? Điểm chuẩn ngành Logistics Ngành Logistics xét tuyển theo nhiều tổ hợp môn khác nhau, phổ biến gồm: Khối A00 (Toán - Lý - Hóa) Khối A01 (Toán - Lý - Anh) Khối D01 (Toán - Văn - Anh) Một số trường xét thêm các tổ hợp khác: Khối D90: Toán - KHTN - Anh Khối C00: Văn - Sử - Địa Khối C01: Văn - Toán - Lý Khối C03: Toán - Văn - Sử Khối C04: Toán - Văn - Địa Về điểm chuẩn: Điểm chuẩn ngành Logistics thường dao động 20-27 điểm tùy trường và từng năm. Trường top: khoảng 25-27 điểm Trường tầm trung: khoảng 20-24 điểm Điểm chuẩn có thể thay đổi theo từng năm và phương thức xét tuyển.

Ngành Logistics ra trường làm gì? Sau khi tốt nghiệp ngành Logistics, bạn có thể làm việc tại các doanh nghiệp vận tải, xuất nhập khẩu hoặc chuỗi cung ứng với nhiều vị trí khác nhau như: Nhân viên kinh doanh: phụ trách tìm kiếm khách hàng, duy trì quan hệ và tư vấn dịch vụ.

Nhân viên kho vận: quản lý hoạt động lưu trữ, vận chuyển, kiểm tra chất lượng hàng hóa.

Nhân viên cảng: điều phối phương tiện, giám sát an toàn và quản lý nhân sự tại cảng.

Nhân viên chứng từ: xử lý hồ sơ xuất nhập khẩu, chuẩn bị giấy tờ thông quan.

Chuyên viên thu mua: lập kế hoạch và quản lý quy trình mua hàng.

Nhân viên giao nhận: tiếp nhận đơn hàng, sắp xếp vận chuyển và phối hợp phục vụ khách hàng.

Nhân viên hải quan: kiểm tra chứng từ, hàng hóa và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu.

Nhân viên hiện trường: theo dõi quá trình xếp dỡ, giao nhận và hỗ trợ khai báo hải quan.

Chuyên viên thanh toán quốc tế: thực hiện các nghiệp vụ chuyển tiền, L/C và kiểm tra hồ sơ pháp lý.

Các chuyên ngành Logistics Ngành Logistics được chia thành nhiều chuyên ngành nhỏ để phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể: Quản trị Logistics (Logistics Management): Tập trung vào việc xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm soát hiệu quả hoạt động lưu trữ cũng như vận chuyển hàng hóa. Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management): Một chuyên ngành nổi bật, đảm nhiệm điều phối toàn bộ chuỗi cung ứng từ khâu mua hàng, sản xuất đến phân phối và chăm sóc khách hàng. Quản lý vận tải và phân phối: Giúp người học hiểu cách thiết kế hệ thống vận chuyển tối ưu, đảm bảo giao hàng đúng thời gian với chi phí hợp lý. Quản lý kho bãi và tồn kho: Trang bị kiến thức về vận hành kho hiện đại, kiểm soát tồn kho hiệu quả và hạn chế rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Logistics quốc tế và xuất nhập khẩu: Cung cấp nền tảng về thủ tục hải quan, vận đơn, hợp đồng thương mại quốc tế và các phương thức thanh toán toàn cầu. Hải quan và logistics thương mại quốc tế: Đi sâu vào pháp luật thương mại, quy trình thông quan và các cam kết trong hiệp định thương mại tự do (FTA). E-Logistics và công nghệ số: Chuyên ngành mới, tập trung ứng dụng các công nghệ như IoT, Blockchain và Big Data nhằm tối ưu hóa hoạt động logistics.

Ngành Logistics học trường nào? Tại Việt Nam, có nhiều trường đào tạo ngành Logistics uy tín. Các trường nổi bật có ngành Logistics miền Bắc: Đại học Ngoại thương Đại học Kinh tế Quốc dân Đại học Thương mại Đại học Giao thông Vận tải Đại học Hàng hải Việt Nam Đại học Công nghiệp Hà Nội Học viện Tài Chính Các trường đào tạo ngành Logistics ở TPHCM: Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM Đại học Bách Khoa TPHCM Đại học Kinh Tế TPHCM Đại học Giao thông vận tải TPHCM Đại học Văn Lang Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM Đại học Công nghệ TPHCM Đại học Quốc tế Hồng Bàng Đại học Mở TPHCM Đại học FPT Đại học Hoa Sen