Lời chúc ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 dành cho bố

- Con chúc bố luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Cảm ơn bố vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc của cả gia đình.

- Nhân ngày 19/11, con chúc bố thật nhiều sức khỏe, luôn giữ nụ cười trên môi và có thật nhiều niềm vui bên con cháu.

- Chúc người đàn ông tuyệt vời nhất trong gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Mong bố luôn an yên và sống thật lâu bên chúng con.

- Con cảm ơn bố vì những hy sinh thầm lặng suốt bao năm qua. Chúc bố một ngày 19/11 thật ấm áp và ý nghĩa.

- Chúc bố luôn phong độ, lạc quan và yêu đời. Với chúng con, bố mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất!

- Trong ngày Quốc tế Đàn ông hôm nay, con muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bố kính yêu. Con luôn tự hào vì được làm con của bố. Con mong bố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bên mẹ và con.

- Con xin gửi đến bố lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn bố đã luôn âm thầm hi sinh và dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Chúc bố có một ngày kỉ niệm thật vui vẻ và ý nghĩa. Happy International Men's Day!