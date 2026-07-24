Giải bài toán nước yếu bằng bơm trợ lực tùy chỉnh linh hoạt

Tại các đô thị phía Nam, mô hình cấp nước từ bể ngầm đẩy lên bồn mái khiến áp lực nước ở các tầng cao thường xuyên bị sụt giảm. Thay vì lắp bơm tăng áp rời gây tốn diện tích và ồn ào, giải pháp tích hợp trực tiếp bơm trợ lực vào máy nước nóng giúp tối ưu không gian và chỉ vận hành khi người dùng mở vòi.

Tuy nhiên, phần lớn các dòng máy có bơm trên thị trường hiện nay chỉ trang bị nút bật/tắt cố định. Thiết kế này thiếu linh hoạt do áp lực nước thực tế ở từng căn nhà hay nhu cầu tắm của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.

Quan sát thị trường, Aqua là một trong những thương hiệu giải quyết tốt điểm nghẽn này khi trang bị cho dòng máy nước nóng bơm trợ lực DC Silent. Điểm khác biệt nằm ở khả năng cho phép người dùng tùy chỉnh lực nước tăng/giảm nhẹ nhàng theo dải liên tục qua núm xoay, thay vì chỉ có chế độ bật/tắt đơn điệu. Đồng thời, động cơ dòng điện một chiều (DC) giúp máy vận hành siêu êm, triệt tiêu tiếng ồn "tạch tạch" khó chịu mà vẫn duy trì sức chảy mạnh mẽ. Thử nghiệm thực tế trong điều kiện áp lực nước đầu vào cực yếu cho thấy, máy vẫn đảm bảo lưu lượng nước đầu ra đạt tới 7,5 lít/phút - đủ sức đáp ứng mượt mà cho cả các dòng vòi sen tắm mưa kích thước lớn.

Trải nghiệm toàn diện và chuẩn an toàn 11 lớp

Bên cạnh khả năng xử lý nước yếu, dòng máy này còn tích hợp thuật toán 4D AI Constant Temperature giúp tự động điều chỉnh công suất làm nóng theo biến động dòng chảy, giữ nhiệt độ nước đầu ra luôn ổn định để tránh nguy cơ bỏng hay sốc nhiệt.

Trải nghiệm người dùng cũng được tối ưu qua bảng điều khiển dạng núm xoay đôi (dual-knob) riêng biệt - một núm chỉnh nhiệt độ, một núm chỉnh lực bơm. Kết hợp với màn hình kỹ thuật số hiển thị thông số kích thước lớn, thiết kế này giúp từ trẻ nhỏ đến người cao tuổi đều có thể vặn chỉnh dễ dàng, chính xác.

Về khía cạnh an toàn điện, sản phẩm trang bị công nghệ chống giật chủ động Shock Proof (Tường chống điện) dựa trên nguyên lý cách ly vật lý, kết hợp cùng 10 lớp bảo vệ phụ trợ tạo thành hệ thống an toàn 11 lớp đồng bộ. Toàn bộ danh mục sản phẩm mới của Aqua cũng đã hoàn thành kiểm định đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 25:2025/BKHCN - sớm hơn hẳn mốc bắt buộc áp dụng vào tháng 4/2027.

Việc chiếm giữ hơn 11,4% thị phần giá trị trong 4 tháng đầu năm 2026 và bước vào nhóm thương hiệu dẫn đầu phân khúc là minh chứng rõ nhất cho thấy: khi công nghệ giải quyết đúng và nhanh những bài toán thực tế của đời sống, sản phẩm sẽ nhanh chóng chinh phục được người tiêu dùng.

Thông tin chi tiết: https://aquavietnam.com.vn/danh-muc-san-pham/may-nuoc-nong/

Bích Đào