Ngày 23/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lã Thị Phương Hoa (58 tuổi, trú phường Âu Lâu) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lã Thị Phương Hoa. Ảnh: CACC

Tại cơ quan Công an, Lã Thị Phương Hoa đã thừa nhận là người trực tiếp sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất giò, chả. Hoa khai nhận sử dụng chất này nhằm tạo độ dai, giòn và giúp sản phẩm bảo quản được lâu hơn. Số thịt dùng để sản xuất được mua từ các cơ sở giết mổ, trong khi hàn the được mua trôi nổi trên thị trường.

Lực lượng chức năng phát hiện 194kg giò, chả các loại. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 11/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Công an phường Âu Lâu kiểm tra hộ kinh doanh của Lã Thị Phương Hoa. Lực lượng chức năng phát hiện 194kg giò, chả các loại, gồm giò bò, giò bò sụn, chả bò, chả lợn và giò lợn, trị giá khoảng 37,2 triệu đồng. Tại cơ sở còn có 25kg bột màu trắng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành trưng cầu giám định đối với các mẫu giò, chả và mẫu bột thu giữ tại cơ sở. Kết luận giám định xác định các mẫu giò, chả đều chứa hàn the và mẫu bột màu trắng cũng được xác định là hàn the - Natri borat.