Dự án được kỳ vọng giúp hàng triệu người dân nâng cao nhận thức phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Hợp lực giúp người dân tiếp cận thông tin y khoa chuẩn xác

Hiện nay, việc tiếp cận thông tin y khoa chính xác vẫn là một thách thức lớn với nhiều người. ThS.BS Vũ Trường Sơn - Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV - nhận định rằng trong thời đại số, việc phổ biến kiến thức chuẩn xác là yếu tố then chốt giúp người dân tránh tình trạng hiểu sai hoặc rơi vào cảnh “lang thang chẩn đoán”. Việc tự chẩn đoán hoặc âm thầm chịu đựng bệnh lý không chỉ gây lo âu kéo dài mà còn khiến người bệnh đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm do bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

Đại diện của Bệnh viện FV và chuỗi nhà thuốc Long Châu ký hợp tác chiến lược

Để giải quyết bài toán này, mới đây Bệnh viện FV và Long Châu đã ký hợp tác chiến lược, khởi động “Dự án Sức khỏe 360”. Đây là chuỗi nội dung y khoa đa nền tảng nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh, giúp người dân chủ động hơn trong việc tầm soát và điều trị kịp thời.

Cuộc bắt tay này được đánh giá là sự cộng hưởng hoàn hảo giữa hai đơn vị hàng đầu. Trong đó, Bệnh viện FV giữ vai trò là "nguồn phát" tri thức chuyên môn. Với bề dày hơn 20 năm phát triển, FV là bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên tại miền Nam đạt chứng nhận chất lượng quốc tế JCI liên tục từ năm 2016 đến nay. Bệnh viện quy tụ hơn 250 bác sĩ thuộc 45 chuyên khoa, đảm bảo mọi thông tin đưa ra đều dựa trên bằng chứng khoa học và kinh nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV - nhấn mạnh triết lý lấy người bệnh làm trung tâm: “FV mong muốn giúp người dân tiếp cận thông tin đúng ngay từ đầu để lựa chọn giải pháp điều trị phù hợp nhất”.

Ở chiều ngược lại, Long Châu đóng vai trò là "cầu nối" đưa những tri thức này lan tỏa nhanh chóng đến cộng đồng. Với mạng lưới hơn 2.500 nhà thuốc và hàng trăm trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu có khả năng tiếp cận hàng chục triệu khách hàng, bao gồm cả những khu vực còn hạn chế về dịch vụ y tế chất lượng cao.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Long Châu - chia sẻ: “Chúng tôi xác định sứ mệnh không chỉ là cung ứng sản phẩm an toàn, mà còn là ‘cánh tay nối dài’ của ngành y tế để đưa tri thức y khoa chính xác, dễ hiểu đến gần hơn với người dân”.

ThS.BS Vũ Trường Sơn - Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV giới thiệu về bệnh viện cho các đai diện đối tác Nhà thuốc Long Châu

Góp phần vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Long Châu cùng Bệnh viện FV đã thống nhất các trụ cột hợp tác chiến lược với cam kết lấy sức khỏe con người làm trung tâm. Hai đơn vị chung tay nâng cao nhận thức người dân về phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đồng thời giúp người dân tiếp cận thông tin y khoa chính xác, từ đó có cở sở lựa chọn các phương pháp điều trị hiện đại, dựa trên bằng chứng khoa học.

Điểm khác biệt của dự án nằm ở cách diễn giải thông tin. Toàn bộ nội dung sẽ được xây dựng dưới dạng video clip và bài viết trực quan, giúp những kiến thức y khoa vốn khô khan trở nên dễ hiểu và thiết thực. Các chủ đề sẽ tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như: Chăm sóc sức khỏe mẹ và bé và sức khỏe sinh sản; Quản lý các bệnh lý mạn tính và bệnh lý thường gặp theo độ tuổi; Phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe chủ động.

ThS.BS Võ Triệu Đạt - Trưởng khoa Sản FV Thomson - một trong những chuyên gia đầu tiên tham gia dự án, bày tỏ kỳ vọng: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để mang kiến thức chăm sóc bà mẹ và trẻ em đến với nhiều gia đình Việt, cũng như giới thiệu các phương pháp hiện đại hỗ trợ sản phụ”.

Việc hợp tác giữa FV và Long Châu cùng truyền thông kiến thức y khoa dễ hiểu đến cộng đồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

Không dừng lại ở việc cung cấp thông tin, hợp tác này còn hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực y tế thông qua các hội thảo, hội nghị khoa học và chương trình hỗ trợ khách hàng. Hai bên cam kết phối hợp để giảm rào cản chi phí, giúp mọi gia đình dễ dàng tiếp cận các giải pháp dự phòng và điều trị chuyên sâu dựa trên nền tảng khoa học.

Sự kết hợp giữa năng lực chuyên môn của FV và hệ sinh thái rộng lớn của Long Châu chính là bước đi cụ thể hướng tới một môi trường y tế nhân văn, an toàn, góp phần vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn trong tương lai.