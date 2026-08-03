Đều đặn từ 19h, thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, một lớp học tiếng Khmer miễn phí lại sáng đèn trong khuôn viên chùa Pothiwong. Tại đây, các sư thầy trực tiếp giảng dạy, lặng lẽ truyền lại tiếng mẹ đẻ cho các em nhỏ người Khmer.

Ẩn mình trong hẻm 21 đường Bùi Thế Mỹ (phường Bảy Hiền, TPHCM), nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, chùa Pothiwong đã duy trì lớp học chữ Khmer miễn phí suốt gần 15 năm. Mỗi mùa hè, lớp học đón các em từ 7 đến 17 tuổi, duy trì khoảng 10–20 học sinh.

Sư Danh Sok Wan, người trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Khmer miễn phí tại chùa Pothiwong, cho biết thầy mới về tu học tại chùa từ năm 2025. Lớp học được tổ chức vào dịp hè, bắt đầu từ đầu tháng 7, diễn ra từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, từ 19h đến khoảng 20h20.

Năm nay là năm đầu tiên sư Danh Sok Wan đứng lớp tại chùa Pothiwong. Trước đó, thầy từng giảng dạy cho khoảng 60–70 trẻ em tại ngôi chùa nơi mình tu học ở Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Với vốn kiến thức tích lũy qua quá trình học tiếng Khmer trong chùa, sư tự biên soạn bài giảng, chọn lọc từ vựng cơ bản và trực tiếp viết lên bảng để hướng dẫn các em.

Trong mỗi buổi học, các em được hướng dẫn từ vựng, cách phát âm, chữ viết tiếng Khmer, đồng thời được nghe kể về các truyền thuyết, lễ hội truyền thống và những nét đẹp văn hóa của dân tộc Khmer.

Theo học lớp tiếng Khmer tại chùa Pothiwong suốt 4 năm, em Lâm Chí Dũng, học sinh chuẩn bị vào lớp 7, đã có thể viết thành thạo và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Khmer. Với em, việc học không chỉ để gìn giữ tiếng mẹ đẻ mà còn giúp hiểu thêm về văn hóa và truyền thống của dân tộc mình.

Lớp học được mở ra hoàn toàn miễn phí, không thu bất kỳ khoản phí nào. Theo sư Danh Sok Wan, điều thầy mong mỏi nhất là các em giữ được tinh thần ham học. Bởi vậy, ngay cả những ngày mưa chỉ có 2–3 học sinh, thậm chí chỉ một em đến lớp, thầy vẫn đều đặn giảng dạy, linh hoạt truyền thêm những kiến thức và câu chuyện ngoài giáo trình.

Tiếng Khmer được xem là một trong những ngôn ngữ khá khó học ở Đông Nam Á. Hệ chữ gồm 74 ký tự với cách ghép phụ âm, nguyên âm và quy tắc phát âm riêng khiến việc đọc, viết không hề đơn giản, nhất là với những em nhỏ lớn lên trong môi trường chủ yếu sử dụng tiếng Việt.

Em Danh Thị Thu Tâm, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, đã gắn bó với lớp học tiếng Khmer tại chùa từ nhỏ. Đến nay, em đã biết đọc, biết viết tiếng mẹ đẻ và đặc biệt yêu thích những câu chuyện, lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer được các sư thầy kể trong mỗi buổi học.

Chỉ với một cuốn giáo trình tự biên soạn, tự in cùng cây thước tre quen thuộc, mỗi tối sư Danh Sok Wan lại đều đặn đến lớp. Với thầy, việc duy trì lớp học không chỉ là dạy các em biết đọc, biết viết tiếng Khmer mà còn là cách gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Qua từng con chữ, sư mong thế hệ trẻ Khmer thêm yêu tiếng mẹ đẻ, hiểu và trân trọng cội nguồn của mình. Bởi giữ gìn tiếng nói dân tộc cũng là gìn giữ ký ức, bản sắc và những giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ, góp phần làm nên sự đa dạng trong bức tranh văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

Người Khmer là một trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, sinh sống chủ yếu ở khu vực Nam Bộ, đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ sở hữu ngôn ngữ và chữ viết riêng, đồng bào Khmer còn có nền văn hóa đặc sắc với nhiều lễ hội, nghệ thuật và phong tục truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.