"Doanh nghiệp tôi chỉ có vài chục nhân sự, liệu có phải tuân thủ Luật An ninh mạng 2025 (Luật số 116) và Nghị định 356 về bảo vệ dữ liệu cá nhân không?"

Đây là câu hỏi mà các chuyên gia an toàn thông tin của CMC Telecom nhận được nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Từ khi Luật An ninh mạng 2025 (Luật số 116) cùng Nghị định 356 về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) bắt đầu quan tâm hơn đến các yêu cầu về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Điều khiến không ít doanh nghiệp băn khoăn là phải bắt đầu từ đâu để vừa đáp ứng yêu cầu pháp lý, vừa phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp.

Khi tuân thủ trở thành một phần của quản trị doanh nghiệp

Trong nhiều năm, an toàn thông tin thường được xem là vấn đề của các tập đoàn lớn hoặc những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, viễn thông.

Cùng với quá trình chuyển đổi số, dữ liệu ngày càng trở thành tài sản quan trọng của mọi doanh nghiệp. Vì vậy, việc tuân thủ các quy định về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu đang dần trở thành một nội dung trong quản trị doanh nghiệp, thay vì chỉ là câu chuyện của bộ phận công nghệ thông tin.

Theo chuyên gia an toàn thông tin của CMC Telecom, nhiều doanh nghiệp nhận định chưa đầy đủ về phạm vi tác động của các quy định mới.

"Một trong những hiểu lầm phổ biến là doanh nghiệp nhỏ thì chưa cần quan tâm đến tuân thủ. Trên thực tế, điều doanh nghiệp cần làm không phải là chờ đến khi phát sinh vấn đề, mà là chủ động đánh giá hiện trạng và chuẩn bị lộ trình phù hợp với quy mô của mình."

Hai câu hỏi mà hầu hết doanh nghiệp SME đều đặt ra

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, các chuyên gia CMC Telecom cho biết phần lớn doanh nghiệp đều bắt đầu bằng hai câu hỏi rất thực tế.

"Doanh nghiệp cần làm gì để đáp ứng các quy định mới?" và "Việc triển khai sẽ cần bao nhiêu chi phí, thời gian và nguồn lực?"

Đại diện CMC Telecom cho rằng, đây là tâm lý dễ hiểu bởi nhiều doanh nghiệp vẫn cho rằng tuân thủ đồng nghĩa với việc phải đầu tư lớn cho công nghệ.

"Không ít doanh nghiệp nghĩ rằng muốn đáp ứng các yêu cầu mới thì phải đầu tư hàng loạt giải pháp bảo mật với chi phí rất cao. Thực tế, điều quan trọng hơn là xác định đúng những ưu tiên cần thực hiện trước, xây dựng lộ trình phù hợp với quy mô và mức độ rủi ro của doanh nghiệp."

Đối với SME, bài toán không phải là đầu tư càng nhiều càng tốt, mà là đầu tư đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

Sai lầm lớn nhất là thiếu một lộ trình

Theo các chuyên gia, không ít doanh nghiệp đã triển khai firewall, phần mềm chống mã độc hoặc một số công cụ bảo mật khác, nhưng hiệu quả chưa tương xứng với chi phí đầu tư.

Nguyên nhân là thiếu một kế hoạch tổng thể. Khi các giải pháp được triển khai rời rạc, không gắn với quy trình quản trị và không có đội ngũ vận hành phù hợp, doanh nghiệp khó khai thác hết giá trị của những khoản đầu tư đã bỏ ra.

Điều này cũng lý giải vì sao ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển từ câu hỏi "nên mua sản phẩm nào" sang "đâu là lộ trình phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình".

Tuân thủ không chỉ để đáp ứng quy định

Mục tiêu cuối cùng của việc tuân thủ không chỉ là đáp ứng yêu cầu pháp lý, CMC Telecom chia sẻ: "Doanh nghiệp nên xem tuân thủ là nền tảng để vận hành an toàn, bảo vệ dữ liệu của khách hàng và duy trì niềm tin với đối tác. Khi an toàn thông tin được đưa vào hoạt động quản trị ngay từ đầu, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong quá trình phát triển thay vì xử lý rủi ro khi sự cố đã xảy ra."

Đây cũng là xu hướng đang được nhiều doanh nghiệp trên thế giới theo đuổi khi coi an toàn thông tin là một phần của quản trị rủi ro và phát triển bền vững.

Giải đáp những băn khoăn của doanh nghiệp SME

Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những thay đổi của Luật An ninh mạng 2025 (Luật số 116) và Nghị định 356 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời có cái nhìn thực tế về cách tiếp cận phù hợp với nguồn lực hiện có, CMC Telecom sẽ tổ chức webinar "Giải mã Luật An ninh mạng 2025 - Doanh nghiệp SME cần làm gì để đảm bảo tuân thủ?" vào ngày 13/8.

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ phân tích những điểm đáng chú ý của khung pháp lý mới, làm rõ các băn khoăn mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải như: doanh nghiệp nào chịu tác động, cần ưu tiên triển khai những nội dung gì trước, cũng như cách xây dựng lộ trình tuân thủ phù hợp với quy mô và ngân sách của doanh nghiệp SME.

Thay vì tập trung vào các giải pháp công nghệ riêng lẻ, webinar hướng tới việc giúp doanh nghiệp có một góc nhìn tổng thể để xác định đúng điểm khởi đầu cho hành trình xây dựng năng lực an toàn thông tin và đáp ứng các yêu cầu mới trong quá trình chuyển đổi số.

Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tham dự miễn phí tại: https://event.cmctelecom.vn/se

(Nguồn: CMC Telecom)