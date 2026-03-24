Không gian 300m2: Nơi ánh sáng không chỉ để nhìn, mà để "cảm"

Lễ ra mắt showroom Luvia Lighting & Solutions tại Mcomplex

Showroom Luvia tại MComplex được thiết kế như một cuộc dạo chơi của thị giác. Với diện tích gần 300m2, không gian nơi đây mô phỏng chân thực các lát cắt của những căn hộ mẫu cao cấp và Penthouse sang trọng.

Buổi lễ có sự tham gia của nhiều khách mời, chuyên gia trong ngành kiến trúc

Sự kết hợp chiến lược giữa Luvia cùng hai thương hiệu danh tiếng Huayi Lighting và Diva Luce đã tạo nên một hệ sinh thái giải pháp chiếu sáng đa diện.

Từ những hệ đèn chùm pha lê tráng lệ cho đến dòng đèn Kindle với lỗ khoét siêu nhỏ nhưng hiệu suất vượt trội, Luvia tiên phong hiện thực hóa xu hướng "Invisible Light" (Ánh sáng vô hình). Đây là lời giải hoàn hảo cho những trần nhà tối giản, nơi nguồn sáng hiện diện nhưng thiết bị dường như biến mất, nhường chỗ cho sự thanh lịch của không gian.

Magic Box: "Phòng thí nghiệm" hiện thực hóa mọi ý tưởng độc bản

Tâm điểm và cũng là niềm tự hào của showroom là Magic Box - phòng trải nghiệm ánh sáng chuyên biệt. Đây là không gian thực nghiệm hiếm hoi giúp xóa nhòa khoảng cách giữa bản vẽ 2D và công trình thực tế.

Tại Magic Box, các kiến trúc sư và chủ đầu tư có thể trực tiếp “chạm” vào ánh sáng thay vì chỉ nhìn ngắm thông số trên catalog. Khách hàng có thể tự tay thử nghiệm các lớp ánh sáng (layering), điều chỉnh sắc độ (CCT), cường độ (dimming) và góc chiếu.

Khách mời thăm quan, trải nghiệm sản phẩm trưng bày của Luvia

Đây không chỉ đơn thuần là một căn phòng, đó là nơi những ý tưởng độc bản của người kiến tạo được nuôi dưỡng và kiểm chứng trước khi lựa chọn sản phẩm.

Triết lý "Người chấp bút bằng ánh sáng"

Sự ra mắt của showroom tại MComplex không chỉ thể hiện việc mở rộng quy mô kinh doanh, mà còn là lời khẳng định vị thế của Luvia.

Đại diện của Luvia phát biểu trong buổi ra mắt showroom

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Như Huy - Đại diện Luvia chia sẻ:“Tại Luvia, chúng tôi không định vị mình là một đơn vị bán thiết bị. Chúng tôi là người trao giải pháp và đồng hành cùng quý vị để định hình thẩm mỹ. Mỗi bản vẽ của kiến trúc sư là một câu chuyện và Luvia khao khát trở thành người ‘chấp bút bằng ánh sáng’ để viết tiếp những chương rực rỡ nhất cho câu chuyện đó.”

Bên cạnh trải nghiệm thị giác, Luvia còn chinh phục giới chuyên môn bằng năng lực thực thi bền bỉ. Sự linh hoạt trong xử lý kỹ thuật, tốc độ đáp ứng tiến độ và đặc biệt cam kết “bảo hành danh dự” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Hướng đến đáp ứng nhu cầu của những dự án nghỉ dưỡng 5 sao tiêu chuẩn quốc tế đến những không gian sống đậm chất cá nhân hóa, Luvia nỗ lực không ngừng trong việc nâng tầm chuẩn mực chiếu sáng tại Việt Nam.

Showroom Luvia Lighting & Solutions - Địa chỉ: Lô B1-R1-01ABC, Tầng B1, TTTM Vincom Mega Mall Royal City - 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội. - Hotline: 0901 891 367 - Website: luvia.com.vn

