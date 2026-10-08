Sau 1 thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, diễn viên Trần Bảo Sơn bất ngờ tái xuất. Anh đã có cuộc trò chuyện cởi mở về lý do "mất tích" và chia sẻ về cuộc sống riêng kín tiếng.

- Đã 10 năm trôi qua kể từ dự án điện ảnh gần nhất. Vì sao Trần Bảo Sơn 'mất tích' lâu đến vậy và lại quyết định trở lại vào thời điểm này?

Thật sự 10 năm là một khoảng thời gian rất dài. Khi hoàn thành bộ phim này và nhìn lại, chính tôi cũng bất ngờ vì đã trôi qua tròn 1 thập kỷ. Trong thời gian đó, tôi vẫn tập trung cho công việc kinh doanh nhưng niềm đam mê điện ảnh chưa bao giờ mất đi. Riêng với dự án lần này, quá trình phát triển và chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Kịch bản đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển với sự tham gia của nhiều biên kịch khác nhau.

Diễn viên, đạo diễn Trần Bảo Sơn.

Riêng giai đoạn hoàn thiện cuối cùng kéo dài hơn 1 năm, song song với việc phát triển storyboard và ngôn ngữ hình ảnh cho bộ phim. Sau đó, chúng tôi dành khoảng 8 tháng cho tiền kỳ, casting, chuẩn bị bối cảnh và các khâu sản xuất. Phim bấm máy trong 42 ngày tại Việt Nam. Đến nay, riêng phần hậu kỳ đã kéo dài khoảng 14 tháng. Đây là dự án tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết bởi tôi muốn khi bộ phim đến với khán giả, mọi khâu đều phải được hoàn thiện ở mức tốt nhất có thể.

- 14 tháng hậu kỳ là một khoảng thời gian khá dài đối với một bộ phim Việt Nam. Có phải vì anh “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” nên mới thong thả kéo dài tiến độ như vậy?

(Cười) Không phải vì tôi mạnh về tiền bạc đâu. Mỗi người làm phim có một cách vận hành và tiêu chuẩn khác nhau. Trên con đường mới là phim có yếu tố hành động và nhiều kỹ xảo phức tạp. Dù toàn bộ diễn viên và các cảnh quay chính đều được thực hiện tại Việt Nam, chúng tôi vẫn phải sử dụng VFX để tái hiện và hoàn thiện một số bối cảnh ở Mỹ.

Bên cạnh đó, các khâu dựng phim, chỉnh màu, âm thanh, âm nhạc và kỹ xảo đều được đầu tư rất kỹ. Có những chi tiết phải thử đi thử lại nhiều lần để tìm được phương án phù hợp nhất với tổng thể bộ phim. Ở thị trường quốc tế, việc một bộ phim dành thời gian dài cho hậu kỳ không phải điều quá xa lạ. Với tôi, quan trọng nhất không phải làm nhanh hay chậm mà là khi bộ phim ra mắt, sản phẩm phải đạt được chất lượng mà mình mong muốn.

Trần Bảo Sơn đảm nhiệm 4 vai trò trong phim mới.

- Được biết trong dự án này, anh đảm nhận nhiều vai trò: Diễn viên, nhà sản xuất, biên kịch và cả đạo diễn. Ban đầu anh có định 'ôm đồm' như vậy?

Ban đầu tôi không có ý định trực tiếp làm đạo diễn mà mời đạo diễn bên ngoài. Tôi đã làm việc với một vài vị đạo diễn nhưng mỗi người lại có một tầm nhìn nghệ thuật riêng. Sau cùng, tôi nhận ra bộ phim này mang câu chuyện và phong cách rất riêng, tốt nhất bản thân phải là người trực tiếp kể mới truyền tải trọn vẹn được.

- Khán giả vốn quen thuộc với Trần Bảo Sơn qua những vai diễn góc cạnh, dữ dội hay phản diện. Lần này anh sẽ tiếp tục mang đến một hình ảnh như vậy?

Trong bộ phim này, tôi đóng vai chính diện! Về tuyến tình cảm, nhân vật của tôi sẽ vướng vào mối quan hệ phức tạp với hai cô gái do Á hậu Lâm Bích Tuyền và Á hậu Paris Bảo Nhi thủ vai. Còn cụ thể “nóng” hay kịch tính đến mức nào chắc cho phép tôi được giữ bí mật để khán giả tự khám phá khi ra rạp!

Anh tiết lộ trong phim sẽ có cảnh nóng với 2 người đẹp.

- Trên con đường mới khai thác đề tài cờ bạc và tội phạm trực tuyến vốn đang được quan tâm. Anh có sợ đề tài này nhạy cảm? Khi nào phim ra rạp?

Phim lấy chủ đề về thế giới cờ bạc và lừa đảo trực tuyến - một đề tài thời sự, bao quát về tiền bạc, quyền lực và lòng người. Tuy nhiên, ẩn sau những pha hành động nảy lửa là thông điệp về tình cảm gia đình, tình người, những đứa trẻ mồ côi và đặc biệt là hành trình trở về quê hương. Với tôi, “con đường mới” không chỉ là một con đường theo nghĩa địa lý. Đó còn là hành trình một con người muốn rời bỏ quá khứ để tìm lại gia đình, quê hương và một cuộc sống bình yên hơn. Phim dự kiến chính thức khởi chiếu vào đúng ngày 1/1/2027, như một lời chào đầu năm mới gửi tới khán giả.

- Bên cạnh sự nghiệp, công chúng cũng tò mò về cuộc sống riêng của anh. Dạo này thấy anh khá kín tiếng và ít chia sẻ hình ảnh với các con?

Thật ra tôi vẫn sinh hoạt bình thường và gặp các con thường xuyên. Tôi có 2 con gái, đặc biệt là cả hai bé và tôi đều tuổi Chuột! Bé lớn năm nay 18 tuổi hiện đang sống với tôi và chuẩn bị sang Mỹ học tiếp với sự chăm sóc của bà nội. Còn bé thứ 2 năm nay đã 6 tuổi. Trở về Việt Nam, điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là có hai con gái.

Trần Bảo Sơn với con gái Bảo Tiên.

- Ở tuổi ngoài 50 nhưng anh vẫn giữ được ngoại hình phong độ. Anh có bí quyết đặc biệt nào?

Tôi không có bí quyết gì quá phức tạp đâu. Hằng ngày tôi duy trì tập gym một chút, đi bơi và đặc biệt là ăn uống kỹ lưỡng hơn. Giữ tinh thần thoải mái và hết mình với đam mê cũng là cách giúp tôi giữ được năng lượng tươi trẻ.

- Phong độ như vậy nhưng anh vẫn giữ kín chuyện riêng, ít nhất anh cũng nên chia sẻ về người phụ nữ bên cạnh mình hiện nay để mọi người bớt đồn đoán chứ!

(Cười) Để mọi người đồn đoán vậy mới vui!

Trần Bảo Sơn trong phim 'Đập cánh giữa không trung':

Trần Bảo Sơn sinh năm 1972. Dù xuất phát điểm là một doanh nhân và không qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, anh từng bước gây ấn tượng trong lòng khán giả qua những nhân vật nam đa chiều. Một trong những dấu mốc đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Trần Bảo Sơn là vai Sơn trong Huyền thoại bất tử (2008) của đạo diễn Lưu Huỳnh. Vai diễn đầu tay này giúp anh nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2009. Sau đó, Trần Bảo Sơn tiếp tục tham gia phim Giao lộ định mệnh (2010) của đạo diễn Victor Vũ, Ngôi nhà trong hẻm (2012) của đạo diễn Lê Văn Kiệt, Đoạt hồn (2014) của đạo diễn Hàm Trần. Cùng năm, Trần Bảo Sơn xuất hiện trong Đập cánh giữa không trung. Bộ phim sau đó tham dự Liên hoan phim Venice và được ghi nhận tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Một năm sau, Trần Bảo Sơn đảm nhận vai Hùng trong Quyên của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và vắng bóng màn ảnh từ đó tới nay. Sắp tới anh sẽ trở lại màn ảnh với phim Trên con đường mới với vai trò diễn viên chính kiêm đạo diễn.

Ảnh: NVCC