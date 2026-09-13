Tại các sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại hay thư viện, các trạm sạc điện thoại công cộng tích hợp sẵn cổng cắm USB đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Người dùng thường có thói quen tiện tay cắm sạc thiết bị cá nhân khi pin sắp cạn trong lúc chờ đợi chuyến bay hay tàu xe.

Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng cùng các cơ quan an ninh chính phủ vừa đưa ra khuyến cáo thận trọng trước thói quen này.

Sử dụng sạc USB công cộng không phải ý kiến hay. Ảnh: Shutterstock

Cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) đều khuyến nghị người dân hạn chế cắm trực tiếp cáp sạc vào các cổng USB công cộng.

Vấn đề cốt lõi nằm ở giao thức kết nối USB: chuẩn giao tiếp này không chỉ truyền tải dòng điện để sạc pin mà còn có chức năng đồng bộ và truyền dữ liệu.

Tin tặc có thể can thiệp phần cứng hoặc cài đặt mã độc ngầm vào các trạm sạc thông qua kỹ thuật tấn công mang tên juice jacking (hình thức tấn công mạng đánh cắp dữ liệu hoặc cấy phần mềm độc hại vào thiết bị di động qua cổng sạc USB).

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) lưu ý kẻ xấu có thể lợi dụng cổng kết nối này để âm thầm cài đặt phần mềm theo dõi hoặc đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trên thiết bị cá nhân, bao gồm hình ảnh, mật khẩu đăng nhập, tin nhắn riêng tư và thông tin tài khoản ngân hàng.

Dù vậy, cơ quan này cũng cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp thực tế nào được xác thực chính thức về các vụ tấn công diện rộng qua juice jacking ngoài đời thực.

Giải pháp bảo vệ an toàn khi sạc pin nơi công cộng

Để đảm bảo an toàn thông tin khi di chuyển hoặc đi du lịch, người dùng được khuyến nghị áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau:

Sử dụng pin sạc dự phòng cá nhân: Đây là giải pháp an toàn và chủ động nhất, giúp nạp năng lượng cho máy mà không cần phụ thuộc vào nguồn sạc lạ.

Dùng củ sạc riêng cắm vào ổ điện thông thường: Ổ cắm điện xoay chiều (AC) truyền thống chỉ đóng vai trò cung cấp nguồn điện, hoàn toàn không có khả năng truyền dẫn hay trao đổi dữ liệu.

Trang bị đầu chặn dữ liệu (USB Data Blocker): Thiết bị nhỏ gọn này (còn gọi là "bao cao su USB") hoạt động như một lớp màng chắn vật lý, ngắt kết nối các chân truyền tín hiệu dữ liệu bên trong cổng USB và chỉ cho phép duy nhất dòng điện chạy qua để sạc pin cho thiết bị.

(Theo BGR)