Hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện ở TPHCM, Vũ Thu Phương tiết lộ lý do rút khỏi các hoạt động showbiz thời gian qua và cuộc sống hiện tại sau đổ vỡ hôn nhân.

Vũ Thu Phương tiết lộ lý do "mất tích"

Vũ Thu Phương là một trong những khách mời tại sự kiện TikTok Awards SEA diễn ra tối 9/11 ở TPHCM. Xuất hiện với váy dạ hội phom dáng ôm, nữ siêu mẫu thoải mái tương tác, trò chuyện cùng các đồng nghiệp.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương hiếm hoi "tái xuất".

Đây là lần hiếm hoi Vũ Thu Phương xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài khá kín tiếng. Hơn 1 năm qua, cô hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, đặc biệt sau khi công khai thông tin ly hôn chồng doanh nhân.

Trước câu hỏi của VietNamNet: Điều gì khiến cái tên Vũ Thu Phương từng rất sôi nổi bỗng dưng “mất tích” thời gian qua?, nữ siêu mẫu cho biết đây là lựa chọn phù hợp với cá tính làm nghề và cách sống của mình.

“Tôi thích hoạt động hết công suất trong một khoảng thời gian, sau đó tạm ngừng một đoạn ngắn để nạp lại năng lượng. Tôi muốn cảm nhận sự háo hức, phấn khởi khi trở lại và góp mặt trong một dự án nào đó", cô nói.

Vũ Thu Phương hiện dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống cá nhân và tập trung cho công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu còn đảm nhận vai trò Đại sứ văn hóa ẩm thực tại Ninh Bình, tham gia các hoạt động lễ hội, sự kiện ở địa phương.

"Thỉnh thoảng nếu có những lời mời từ các ê-kíp thân thiết, tôi mới tham dự để ủng hộ tinh thần mọi người", cô chia sẻ.

Clip Vũ Thu Phương trên thảm đỏ TikTok Awards SEA 2026

11 nhà sáng tạo nội dung đại diện Việt Nam tranh tài tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố 11 nhà sáng tạo nội dung được bình chọn nhiều nhất, đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại TikTok Awards Đông Nam Á 2026. Trong số đó có nhiều gương mặt quen thuộc như Trần Hoàng Long (Long Chun), Ninh Anh Bùi, Hồ Khắc Vĩnh, Đỗ Kim Phúc...

Ca sĩ Thu Minh, Hoàng Dũng trình diễn trong sự kiện.

Các đại diện Việt Nam sẽ tham dự sự kiện tại Bali (Indonesia) với tư cách đại diện quốc gia, tranh tài cùng những nhà sáng tạo nội dung nổi bật đến từ 6 quốc gia Đông Nam Á, gồm Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam để chinh phục các danh hiệu cao nhất.

Việc đánh giá, bình chọn sẽ được thực hiện bởi hội đồng chuyên gia có uy tín và chuyên môn trong ngành ở cấp khu vực với sự tham gia của Ban Thư ký ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á), TikTok...

"Nhà sáng tạo nội dung của năm" thuộc về Anh Ninh Bùi.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho nhà sáng tạo nội dung, TikTok Awards Đông Nam Á 2026 còn vinh danh những đóng góp nổi bật trong hệ sinh thái nội dung thông qua 3 hạng mục đặc biệt.

Trong đó, Entertainment Partner of the Year và Sports Partner of the Year ghi nhận các đối tác có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực giải trí và thể thao. Hạng mục Changemaker of the Year tôn vinh những cá nhân tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng thông qua nội dung và sức ảnh hưởng trên nền tảng TikTok.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, tham gia trao giải tại sự kiện công bố ở Việt Nam. Phát biểu tại chương trình, ông Hồi nhận định khi nội dung số được tạo ra với tinh thần trách nhiệm và mục đích rõ ràng, những nội dung này có tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy tiến bộ xã hội, cải thiện đời sống và tạo động lực phát triển kinh tế.

"Các nhà sáng tạo không chỉ thúc đẩy nền kinh tế sáng tạo mà còn đóng vai trò là những tấm gương tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại địa phương. Chúng tôi tự hào khi chứng kiến những tài năng xuất sắc của Việt Nam được tôn vinh trên đấu trường khu vực", Phó Giám đốc Sở Văn hóa TPHCM cho hay.

Ảnh, clip: BTC, NVCC