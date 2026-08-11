Phiên bản mới của Lynk & Co 03 sẽ được hãng ra mắt vào sự kiện hôm 12/8 tại Hà Nội, thay đổi tập trung vào trang bị và mức giá dễ tiếp cận hơn. Trước đây, mẫu sedan thể thao cỡ C từng ra mắt thị trường Việt Nam với phiên bản hiệu suất cao Lynk & Co 03+, đưa về nước theo đơn đặt hàng thay vì nhập khẩu theo lô.

Lynk & Co 03 phiên bản mới với thiết kế bộ tem độc đáo. Ảnh: Châu Hoàng

Hãng chưa công bố giá bán chính thức, nhưng Lynk & Co 03 sắp ra mắt dự kiến có 2 phiên bản, khởi điểm dưới 750 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn đáng kể so với con số gần 1,9 tỷ đồng trước đây. Theo Lynk & Co, mỗi thế hệ của 03 đều được hãng định hình trên đường đua, trước khi ra mắt biến thể thương mại, thông qua dòng xe đua 03 TCR và đội đua Cyan Racing.

Ở ngoại thất, thiết kế đầu xe được hạ thấp, điểm nhấn là lưới tản nhiệt thiết kế thể thao, kết hợp logo 03 riêng biệt nhằm tăng khả năng nhận diện. Cụm đèn định vị ban ngày Aurora Borealis tiếp tục là dấu ấn đặc trưng của thương hiệu với hiệu ứng ánh sáng động khi mở khóa xe.

Phía sau, bộ khuếch tán gió được tích hợp nhằm tạo điểm nhấn thị giác, tối ưu luồng không khí và tăng lực ép khi vận hành ở dải tốc độ cao. Cụm đèn hậu LED Energy Cube kéo dài, kết hợp hiệu ứng ánh sáng động với những đồ họa bắt mắt tạo diện mạo mới, đồng nhất nhận diện đặc trưng của Lynk & Co.

Nội thất tông màu đen chủ đạo, điểm nhấn là dải chỉ khâu nổi tạo màu tương phản cá tính. Ảnh: Châu Hoàng

Nội thất Lynk & Co 03 phiên bản mới kết hợp phong cách thể thao, công nghệ và tính tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe có bộ ghế thể thao thiết kế mới, màn hình giải trí kích thước lớn, hệ thống đèn viền nội thất... Ở phiên bản cao cấp, 03 có dàn âm thanh 14 loa, công suất 1.000 W, đa dạng chế độ nghe nhạc.

Hai phiên bản mới của mẫu sedan cỡ C sử dụng chung động cơ tăng áp 1.5, công suất tối đa 174 mã lực tại tua máy 5.500 vòng/ phút. Mô-men xoắn tối đa 290 Nm từ 2.000 – 3.500 vòng/ phút. Hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Xe tiếp tục dùng nền tảng khung gầm toàn cầu CMA (Compact Modular Architecture), hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm tăng trải nghiệm thoải mái khi vận hành hàng ngày.

Lynk & Co định vị phân khúc cao cấp mới (New Premium) với các dòng xe sở hữu hàm lượng công nghệ cao, đa dạng tính năng và công nghệ phục vụ người dùng trẻ. Với dòng sedan thể thao 03, hãng hướng đến nhóm khách ưa thích trải nghiệm lái, kế thừa DNA của dòng xe đua 03 TCR từng giành 9 chức vô địch trong 7 năm tham gia giải FIA World Touring Cup.

(Nguồn: Lynk & Co Việt Nam)