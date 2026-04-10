Trong làng sắc đẹp Việt Nam, nhiều nhan sắc từng tỏa sáng qua các cuộc thi lớn vẫn theo đuổi con đường riêng sau khi đăng quang. Đáng chú ý là trường hợp của Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy cùng Huyền My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 và Hoàng Thùy - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Dù đã bước qua ngưỡng 30, các người đẹp vẫn chưa kết hôn.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, là một trong những hoa hậu Việt Nam được yêu mến nhất thập niên 2000. Sau khi đăng quang, cô dần rút lui khỏi showbiz để tập trung kinh doanh, đầu tư chứng khoán và bất động sản. Đến năm 2026, Mai Phương Thúy vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân tại TPHCM. Cô thường xuyên tập tennis, yoga, gym để giữ gìn sức khỏe và đi du lịch.

Trên mạng xã hội lẫn các cuộc phỏng vấn, người đẹp khẳng định cả 2 lựa chọn - kết hôn hay độc thân - đều “đạt điểm 10” với cô. Cô từng chia sẻ: “Nếu bảo tôi kết hôn, làm vợ, làm mẹ thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng để tôi độc thân cũng tuyệt vời không kém”. Dù có tin đồn về bạn trai “siêu giàu” gắn bó hơn 10 năm, Mai Phương Thúy chưa từng chính thức lên xe hoa và vẫn ưu tiên sức khỏe, sự nghiệp cá nhân.

Nguyễn Trần Huyền My sinh năm 1995, là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017 và có thời gian dẫn chương trình thể thao tại K+. Tháng 12/2025, người đẹp chính thức rời đài truyền hình sau gần 4 năm gắn bó.

Dù đã ngoài 30 tuổi, Huyền My vẫn độc thân và chưa có tin đồn tình cảm mới. Người đẹp từng thẳng thắn tuyên bố: “Tôi thích lập gia đình sớm để được gần bên con như hai người bạn. Nhưng tiếc là duyên chưa đến. Nếu 30 tuổi mà chưa lấy chồng, chắc tôi sẽ không kết hôn nữa”. Đến nay, cô dường như vẫn giữ nguyên quan điểm, chọn tập trung vào bản thân và cuộc sống tự do.

Hoàng Thùy sinh năm 1992 tại Thanh Hóa, từ Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011 trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019, lọt Top 20. Với đôi chân dài và sự nghiệp người mẫu quốc tế, cô hiện là huấn luyện viên, giám khảo nhiều cuộc thi nhan sắc.

Người đẹp từng có mối tình dài với bạn trai người Đức, suýt kết hôn và định cư ở Anh nhưng chia tay vì khoảng cách địa lý. Sau đó là vài tin đồn tình cảm trong nước, song đến năm 2026, Hoàng Thùy vẫn giữ sự kín tiếng và chưa kết hôn.

Năm 2023, cô từng viết: “Nghe đầu 3 có vẻ hơi sợ vì chưa lấy chồng. Thời gian trôi khá nhanh mấy chốc thanh xuân vụt qua”. Dù vậy, người đẹp vẫn chọn theo đuổi sự nghiệp, học hành và hoàn thiện bản thân, tin rằng duyên trời se đến đâu thì nhận.

Cả 3 nhan sắc đều thuộc thế hệ hoa hậu, á hậu thành công trong sự nghiệp nhưng lại chung quan điểm sống hiện đại: ưu tiên sức khỏe, tự do cá nhân và sự nghiệp trước khi nghĩ đến hôn nhân. Họ không áp lực trước dư luận, cũng không vội vàng an thân lập nghiệp chỉ vì tuổi tác.

