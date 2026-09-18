Khi độ ẩm trong không khí tăng cao vào những ngày mưa dài hoặc nồm ẩm, việc làm khô không gian sống trở thành nhu cầu thiết thực trong nhiều gia đình. Không chỉ giúp giảm cảm giác ẩm bí trong phòng, máy hút ẩm còn hỗ trợ hạn chế hơi ẩm tích tụ trên sàn, tường, tủ đồ và khu vực phơi quần áo trong nhà. Các dòng máy hút ẩm thế hệ mới ngày càng chú trọng vào hiệu quả hút ẩm, khả năng vận hành ổn định và điều chỉnh linh hoạt theo tình trạng độ ẩm thực tế.

Tự điều chỉnh độ ẩm theo điều kiện thực tế

Trong sinh hoạt hằng ngày, nhu cầu hút ẩm không phải lúc nào cũng giống nhau. Trong nhiều ngày mưa liên tiếp, không khí trong nhà có thể trở nên ẩm nặng, cần được xử lý nhanh để hạn chế cảm giác bí bách. Ngược lại, vào ban đêm hoặc khi sử dụng điều hòa, người dùng thường chỉ cần duy trì độ ẩm ở mức dễ chịu, tránh để không gian quá khô hoặc máy vận hành không cần thiết ở công suất cao.

Với mẫu máy hút ẩm LG Dual Inverter DD20GMWE1, thiết bị có khả năng cảm biến độ ẩm trong phòng và tự động điều chỉnh mức hoạt động

Vì vậy, các dòng máy hút ẩm mới hiện nay thường được thiết kế để tự điều chỉnh theo điều kiện thực tế thay vì chỉ vận hành ở một chế độ cố định. Với mẫu máy hút ẩm LG Dual Inverter DD20GMWE1, thiết bị có khả năng cảm biến độ ẩm trong phòng và tự động điều chỉnh mức hoạt động để duy trì trạng thái dễ chịu. Khi độ ẩm tăng cao, máy tăng công suất để xử lý nhanh lượng hơi nước trong không khí; khi độ ẩm đã ổn định, máy giảm tốc độ vận hành nhằm giữ độ êm và tối ưu điện năng.

Bên cạnh DD20GMWE1 với khả năng hút ẩm 34L/ngày, LG cũng mang đến mẫu DD23GMWE1 với công suất hút ẩm 40L/ngày, đáp ứng tốt hơn cho những khu vực rộng hơn. Nhờ dải công suất đa dạng, người dùng có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với diện tích phòng và mức độ ẩm thực tế.

Không chỉ phục vụ nhu cầu hút ẩm cho cả phòng, các chế độ hỗ trợ như hút nhanh, vận hành yên tĩnh hoặc làm khô quần áo cũng giúp thiết bị trở nên hữu ích hơn trong những ngày mưa kéo dài.

Thiết kế linh hoạt cho nhiều không gian trong nhà

Khi máy hút ẩm được sử dụng thường xuyên hơn, nhu cầu di chuyển thiết bị giữa các khu vực trong nhà cũng trở nên phổ biến. Ban ngày, máy có thể đặt ở phòng khách để giảm cảm giác ẩm trong không gian sinh hoạt chung. Buổi tối, người dùng có thể chuyển máy sang phòng ngủ để duy trì không khí dễ chịu hơn. Khi cần, thiết bị cũng có thể được đưa tới khu vực phơi đồ, phòng thay đồ hoặc gần tủ quần áo để hỗ trợ làm khô.

Các mẫu máy hút ẩm LG Dual Inverter cũng được trang bị tay cầm và bánh xe, giúp việc di chuyển giữa các phòng nhẹ nhàng

Các mẫu máy hút ẩm LG Dual Inverter cũng được trang bị tay cầm và bánh xe, giúp việc di chuyển giữa các phòng nhẹ nhàng. Trong khi đó, bình chứa nước dung tích lớn giúp hạn chế việc phải đổ nước nhiều lần, trong khi tính năng xả nước liên tục hỗ trợ máy vận hành trong thời gian dài, nhất là khi độ ẩm luôn duy trì ở mức cao sau nhiều ngày mưa. Bên cạnh đó, các tính năng như tự ngắt khi đầy nước, hẹn giờ, khóa trẻ em và hiển thị độ ẩm giúp người dùng dễ theo dõi và yên tâm hơn khi sử dụng.

Tiện dụng hơn với điều khiển từ xa và các chế độ hỗ trợ

Không chỉ tập trung vào hiệu quả hút ẩm, các dòng máy mới từ LG còn được phát triển theo hướng thông minh hơn, phù hợp với thói quen sử dụng của gia đình hiện đại. Thông qua kết nối LG ThinQ, người dùng có thể theo dõi độ ẩm trong phòng và điều khiển máy từ xa bằng điện thoại. Chẳng hạn, có thể bật máy trước khi về nhà sau một ngày mưa, kiểm tra tình trạng độ ẩm trong phòng, hoặc thay đổi chế độ vận hành mà không cần thao tác trực tiếp trên thiết bị.

Thông qua kết nối LG ThinQ, người dùng có thể theo dõi độ ẩm trong phòng và điều khiển máy từ xa bằng điện thoại

Bên cạnh khả năng kiểm soát độ ẩm, máy còn được trang bị các tính năng hỗ trợ chăm sóc luồng khí trong quá trình vận hành. Công nghệ UVnano giúp làm sạch bề mặt cánh quạt bằng tia UV, hạn chế vi khuẩn tích tụ ở những khu vực khó vệ sinh. Trong khi đó, màng lọc thô có thể tháo rửa và tái sử dụng, kết hợp với màng lọc HEPA H13, giúp giữ lại bụi trong không khí trước khi luồng khí được đưa trở lại không gian phòng.

Với khả năng tự điều chỉnh, thiết kế linh hoạt và nhiều chế độ tiện ích, máy hút ẩm thế hệ mới như dòng máy của LG đang dần trở thành một phần quen thuộc trong các gia đình, đặc biệt vào những giai đoạn mưa dài ngày hoặc nồm ẩm.

(Nguồn: LG)