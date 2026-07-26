Mùi hôi ô nhiễm dễ tích tụ trong không gian kín

Sau khi chuyển đến nhà mới, sửa chữa nội thất hoặc tổng vệ sinh, nhiều gia đình nhận thấy mùi sơn, keo dán, chất tẩy rửa vẫn tồn tại nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Bên cạnh đó, mùi thức ăn, khói hương, thuốc lá hoặc mùi ẩm mốc trong mùa mưa cũng dễ tích tụ trong không gian kín, bám lên rèm cửa, sofa, chăn ga và quần áo.

Điều khiến nhiều người khó chịu không chỉ là mùi hôi kéo dài mà còn là cảm giác bí bách khi ở trong phòng quá lâu. Một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) phát sinh từ sơn, keo, vật liệu nội thất hoặc hóa chất tẩy rửa có thể tồn tại trong không khí sau khi mắt thường không còn nhìn thấy dấu vết của chúng. Ở nồng độ cao hoặc trong môi trường thông gió kém, những hợp chất này có thể khiến một số người cảm thấy đau đầu, buồn nôn hoặc mệt mỏi.

Đó là lý do chất lượng không khí trong nhà ngày càng được quan tâm bên cạnh các yếu tố như ánh sáng hay nhiệt độ.

Máy lọc không khí luôn cần thiết trong mỗi gia đình

Chỉ mở cửa sổ có đủ để loại bỏ mùi và VOC?

Thông gió tự nhiên luôn là giải pháp được khuyến khích. Tuy nhiên, tại các đô thị lớn, việc mở cửa đồng nghĩa với bụi mịn, khói xe và các tác nhân ô nhiễm từ bên ngoài có thể đi vào nhà. Ngược lại, khi bật điều hòa hoặc thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình thường đóng kín cửa trong nhiều giờ liên tục, khiến mùi và các chất ô nhiễm khó thoát ra ngoài.

Không ít người lựa chọn xịt nước hoa phòng để át mùi. Tuy nhiên, đây chủ yếu là giải pháp tạo hương thơm tạm thời, không loại bỏ được nguồn gây mùi hay các hợp chất tồn tại trong không khí.

Trong bối cảnh đó, máy lọc không khí đang trở thành thiết bị được nhiều gia đình cân nhắc sử dụng nhờ khả năng vừa lọc bụi, vừa hỗ trợ giảm mùi và cải thiện chất lượng không khí trong không gian kín.

Acerpure COOL C2-UVC: Tích hợp lọc bụi, khử mùi và lưu thông không khí

Là một trong những dòng máy lọc không khí hướng đến nhu cầu sử dụng trong gia đình, Acerpure COOL C2-UVC kết hợp giữa chức năng lọc không khí và quạt tuần hoàn, giúp luồng khí sạch được phân bổ đều hơn trong phòng.

Thiết bị sử dụng hệ thống lọc nhiều lớp, nổi bật với bộ lọc HEPA giúp giữ lại bụi mịn và các hạt có kích thước siêu nhỏ. Đồng thời, lớp than hoạt tính được thiết kế để hấp phụ mùi hôi và nhiều hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) phát sinh từ sơn mới, nội thất, khói nấu ăn hoặc hóa chất sinh hoạt.

Máy lọc không khí cao cấp Acerpure COOL C2-UVC

Điểm đáng chú ý của Acerpure COOL C2-UVC là công nghệ đèn UVC được tích hợp bên trong hệ thống, góp phần hỗ trợ giữ vệ sinh bộ lọc trong quá trình vận hành. Kết hợp với quạt tuần hoàn công suất lớn, thiết bị có thể đưa luồng không khí đã được lọc lan tỏa đến nhiều vị trí trong phòng, giúp hạn chế cảm giác không khí tù đọng.

Ngoài ra, máy lọc không khí này còn được trang bị cảm biến chất lượng không khí theo thời gian thực, tự động điều chỉnh tốc độ hoạt động phù hợp với môi trường. Thiết kế hiện đại, độ ồn thấp ở chế độ phù hợp và khả năng vận hành liên tục cũng giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong phòng ngủ, phòng khách hoặc phòng làm việc.

Xu hướng đầu tư cho chất lượng không khí trong nhà

Chất lượng không khí trong nhà là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sinh hoạt hằng ngày. Thay vì chỉ xử lý mùi khi đã xuất hiện, nhiều gia đình lựa chọn trang bị máy lọc không khí như một giải pháp chủ động nhằm hỗ trợ giảm bụi mịn, giảm mùi hôi và cải thiện môi trường sống.

Với khả năng kết hợp giữa lọc bụi, hỗ trợ khử mùi, giảm VOC, quạt tuần hoàn và công nghệ UVC, Acerpure COOL C2-UVC mang đến giải pháp toàn diện hơn cho những không gian thường xuyên xuất hiện mùi khó chịu hoặc cần duy trì chất lượng không khí ổn định. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chất lượng sống, việc đầu tư một máy lọc không khí phù hợp không chỉ giúp không gian dễ chịu hơn mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm sinh hoạt mỗi ngày.

(Nguồn: Acer Việt Nam)