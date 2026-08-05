Ngành công nghiệp sáng tạo Việt trước những yêu cầu mới

Những năm gần đây, ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển mạnh mẽ với sự bứt phá của phim ảnh và nội dung số. Sự chuyển mình ấy đặt ra nhu cầu về những thiết bị đủ mạnh để hỗ trợ người làm nghề hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo mà vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất ngày càng cao.

CEO Sony Việt Nam chia sẻ tầm nhìn của Sony trong việc kiến tạo hệ sinh thái Cinema Line đến cộng đồng sáng tạo

Đó cũng là định hướng mà ông Nakashima Tomohiro, CEO Sony Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện ra mắt Cinema Line FX5: "Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi giúp các nhà sáng tạo tự do hiện thực hóa ý tưởng và kể những câu chuyện của riêng mình một cách trọn vẹn".

Sự hiện diện của Cinema Line FX5 tại Việt Nam phản ánh niềm tin của Sony vào tiềm năng phát triển của cộng đồng sáng tạo trong nước. Từ định hướng đó, Sony phát triển hệ sinh thái Cinema Line gồm máy quay, ống kính G Master, quy trình hậu kỳ đồng bộ cùng các hoạt động kết nối cộng đồng sáng tạo, đồng hành cùng các nhà làm phim trong suốt hành trình sản xuất.

Sony Cinema Line FX5: Dẫn lối sáng tạo, khơi nguồn điện ảnh

Hội tụ diện mạo điện ảnh đỉnh cao cùng khả năng vận hành tinh chỉnh trong một thân máy gọn nhẹ, dòng Cinema Line FX5 tiếp thêm sức mạnh để các nhà làm phim tự tin bước vào giai đoạn tiếp theo trên hành trình chuyên nghiệp của mình.

Cinema Line FX5 khai mở những chuẩn mực mới của sáng tạo điện ảnh

Sở hữu cảm biến Exmor RS™ CMOS full-frame 16,6MP cùng bộ xử lý Bionz XR2 tích hợp AI, Sony Cinema Line FX5 hỗ trợ ghi hình 5K Open Gate, mang lại không gian hậu kỳ rộng hơn để linh hoạt cắt khung hình cho nhiều định dạng trình chiếu mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh.

FX5 cũng là dòng FX đầu tiên được trang bị công nghệ Dual Gain Shooting, giúp mở rộng dải nhạy sáng, giảm nhiễu và tái hiện chi tiết tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Ba mức Base ISO 800, 4000 và 12800 cùng khả năng ghi 16-bit RAW X-OCN hỗ trợ quy trình hậu kỳ chuyên nghiệp.

Tất cả tạo nên một hệ thống ghi hình đáp ứng những tiêu chuẩn sản xuất điện ảnh hiện đại, đồng thời mang đến sự linh hoạt để các nhà làm phim tự do hiện thực hóa ý tưởng.

Thiết kế thân máy phẳng phía trên nhỏ gọn cùng báng tay cầm chắc chắn mang đến trải nghiệm cầm tay thoải mái khi làm việc. Kết hợp với các ống kính nhỏ gọn của Sony, FX5 trở thành một hệ thống quay cơ động, linh hoạt khi sử dụng với gimbal, trong không gian hẹp và nhiều tình huống khác.

Hình ảnh hậu trường đằng sau MV "Gái Nghệ"

Sony Cinema Line FX5 cùng ê-kíp "Gái Nghệ" kể câu chuyện bản sắc

Những lợi thế về chất lượng hình ảnh và khả năng vận hành linh hoạt của Sony Cinema Line FX5 được thể hiện trong nhiều dự án thực tế, trong đó có MV "Gái Nghệ" của ca sĩ Hương Tràm.

Những khoảnh khắc tác nghiệp của ê-kíp trên set quay MV "Gái Nghệ" cùng Sony Cinema Line FX5

Sony Cinema Line FX5 đồng hành cùng đoàn làm phim trong quá trình ghi hình, giúp ê-kíp dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc đời thường giữa khu chợ quê, con ngõ nhỏ... mà vẫn giữ được dòng cảm xúc của câu chuyện.

Chia sẻ về trải nghiệm thực tế, đạo diễn Lương Thiên Lương cho biết: "Đây là lần đầu tiên mình sử dụng Sony Cinema Line FX5. Chính sự linh hoạt của FX5 đã giúp ê-kíp thực hiện được nhiều khung hình ấn tượng trong MV Gái Nghệ".

Trong khi đó, đạo diễn Kiên Ứng đánh giá cao khả năng phối hợp của Sony Cinema Line FX5: "Điều tôi thích nhất khi kết hợp Cinema Line FX5 với Burano là hai máy có thể vận hành song song nhưng vẫn cho màu sắc rất đồng nhất. Việc đồng bộ màu sắc giữa hai hệ thống diễn ra nhanh chóng, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian hậu kỳ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh xuyên suốt.”

Ở vai trò đạo diễn hình ảnh, DOP Nghĩa Minh Phan cũng đánh giá cao khả năng đồng bộ của Cinema Line FX5: “Khi xem lại hình ảnh từ Cinema Line FX5 và Burano, tôi gần như không thấy sự khác biệt về chất lượng và màu sắc. Điều đó giúp ê-kíp dễ dàng kết hợp cả hai trong cùng một dự án mà vẫn đảm bảo sự đồng nhất về hình ảnh”.

Sự kiện ra mắt Sony Cinema Line FX5

Viết tiếp hành trình khơi nguồn sáng tạo tại sự kiện ra mắt Sony Cinema Line FX5

Những trải nghiệm từ ê-kíp thực hiện MV “Gái Nghệ” cũng được chia sẻ tại sự kiện ra mắt Sony Cinema Line FX5 tại Việt Nam, nơi các nhà làm phim, nhà sáng tạo nội dung trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, đồng thời trao đổi về quy trình sản xuất và những yêu cầu thực tế trên phim trường.

Thông qua hệ sinh thái Cinema Line, hệ ống kính G Master, quy trình hậu kỳ đồng bộ cùng các hoạt động kết nối cộng đồng, Sony tiếp tục đồng hành cùng các nhà làm phim và cộng đồng sáng tạo trong hành trình hiện thực hóa những câu chuyện Việt bằng chất lượng điện ảnh chuyên nghiệp, đưa các tác phẩm đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.

Ưu đãi mở bán Cinema Line FX5 Sẵn sàng trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu FX5 với ưu đãi mở bán từ ngày 3/8 - 6/9/2026: Bộ quà tặng trị giá 7.600.000VNĐ và tặng thêm 6 tháng bảo hành khi đăng ký sản phẩm vào My Sony. Chi tiết về sản phẩm: https://www.sony.com.vn/electronics/may-anh-ky-thuat-so-may-anh/ilme-fx5

Bích Đào