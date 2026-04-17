Tuổi 50 vẫn nặng gánh, khao khát sống bình yên

Chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Cát Tường kể vừa đóng quán cà phê sau 9 tháng hoạt động. Diễn viên tiếc nuối vì đầu tư tâm huyết, tiền bạc nhưng buộc phải quyết định dừng lại vì nhiều lý do.

Sau khi dừng quán, Cát Tường cho thuê lại mặt bằng để dành tiền hỗ trợ gia đình và chi trả phí sinh hoạt. Nghệ sĩ còn có nguồn thu từ công việc nghệ thuật, kinh doanh nên vẫn đảm bảo tốt kinh tế.

NSƯT Cát Tường.

Cát Tường vài năm qua tập trung cho diễn xuất ở lĩnh vực phim ảnh, sân khấu. Chị vừa quay xong 2 dự án phim truyền hình, dự kiến lên sóng trong năm nay.

Với Cát Tường, bước qua tuổi 50 như cột mốc lớn của đời người. Điều quan trọng nhất lúc này với chị là sức khỏe và gia đình. Diễn viên không còn tham vọng hay mong cầu gì thêm để phải lao vào những tranh đua đời thường.

“Vất vả mấy chục năm, giờ phút này tôi khao khát cuộc sống vui vẻ, bình yên. Tôi không thể dành thời gian cho người và việc ảnh hưởng đến đời mình. Tôi cảm ơn quá khứ nhiều thăng trầm, thăng hoa lẫn thất bại để được vững vàng đến giờ phút này”, diễn viên bày tỏ.

Dịp rảnh rỗi, Cát Tường lên kế hoạch du lịch cùng bạn bè, người thân từ trong lẫn ngoài nước. Các chuyến đi xa giúp chị thư giãn tinh thần, có thêm trải nghiệm, vừa ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ để đăng tải trên mạng xã hội.

Cát Tường dành thời gian tận hưởng cuộc sống sau nhiều thăng trầm, biến cố.

Chị từng kể nặng gánh, phải bươn chải nhiều trong cuộc sống. Đến hiện tại, mọi thứ đã đủ đầy hay chưa? Trước câu hỏi này, Cát Tường nói giờ yên ổn, song sự lo toan, trách nhiệm với gia đình trong chị vẫn vẹn nguyên.

Từ thời trẻ, diễn viên phụng dưỡng cha mẹ, đều đặn biếu tiền họ. Chị cũng hỗ trợ con gái mỗi tháng 10 triệu đồng để chi tiêu. Là trụ cột kinh tế, chị muốn chăm lo cho người thân một cách trọn vẹn và đủ đầy nhất.

Niềm an ủi của Cát Tường là gia đình còn đủ đầy. Con gái chị đã lớn khôn, bố mẹ già còn minh mẫn. Chị trân trọng giây phút quây quần 3 thế hệ bên nhau mỗi dịp cuối tuần hay lễ Tết bởi đó là điều may mắn không phải ai cũng có được.

“Một số người nói con đi làm rồi tôi còn cho tiền khác nào dạy hư con. Tôi là mẹ đơn thân, chỉ có 1 đứa con nếu không thương yêu, lo cho nó thì lo ai? Chuyện tôi nặng gánh là do lựa chọn cá nhân, trên đời này không ai có nghĩa vụ phải lo cho ai cả”, chị bày tỏ.

Cát Tường và con gái Nauy, 24 tuổi.

Con gái của Cát Tường là Nguyễn Cát Tường An (tên thân mật là Nauy), sinh năm 2002. Cô từng du học 8 năm tại Australia và đã tốt nghiệp đại học, hiện làm việc cho một công ty nước ngoài tại TPHCM. Tường An cao hơn 1,73m, gương mặt cá tính và phong cách hiện đại.

Mối quan hệ 2 mẹ con diễn viên vốn gần gũi, xem nhau như bạn bè. Con gái tính độc lập, cá tính mạnh lại sống xa nhà từ nhỏ nên khi đoàn tụ, Cát Tường dành nhiều thời gian tâm sự. Những va vấp, nuối tiếc trong đời, chị thẳng thắn chia sẻ như 1 bài học để con rút kinh nghiệm, tránh đi vào vết xe đổ của mẹ.

Nhiều năm “độc thân vui tính”, luôn mở lòng tìm tình yêu

Sau những đổ vỡ, Cát Tường tận hưởng cuộc sống “độc thân vui tính”. Chị mở lòng với tất cả mối quan hệ xung quanh, từ bạn bè, đồng nghiệp đến người khác giới.

Diễn viên đến hiện tại vẫn chưa chạm đến hạnh phúc. Dẫu vậy cuộc sống lúc này đã tạm yên ổn nên chị coi đây như một sự bù đắp.

Diễn viên Cát Tường tận hưởng cuộc sống độc thân nhưng cũng mong chờ tình duyên.

Bà mối của Bạn muốn hẹn hò thừa nhận tính cách quá mạnh mẽ, kiên quyết là một khuyết điểm lớn trong tình yêu. Ban đầu, sự mạnh mẽ ấy có thể thu hút đàn ông nhưng về sau dễ khiến họ e ngại chị.

Dẫu không may mắn chuyện lứa đôi, Cát Tường chưa bao giờ mất niềm tin. Chị luôn thoải mái mở lòng, sẵn sàng yêu và chờ đợi người đàn ông phù hợp.

Nữ MC quan niệm cuộc đời là 1 chuyến tàu hành trình dài, ai không duyên nợ sẽ dừng lại, nếu hợp ý lại đồng hành bước tiếp. Mọi chuyện “hợp - tan” đều có lý do nên chị không đặt nặng, cũng chẳng cưỡng cầu đau khổ.

Gia đình hiểu rõ tính Cát Tường nên thường không ý kiến hay can thiệp. Con gái diễn viên thậm chí hay động viên mẹ: "Chỉ cần mẹ sống vui, hạnh phúc là được”.

“Tôi đã qua rồi cái thời tình yêu màu hồng, cần sự chúc tụng, ngợi ca của mọi người. Tôi thích ở bên cạnh người mang lại niềm vui, chung chí hướng.

Yêu được lúc nào thì yêu, khi nào vui vẻ thì gắn bó, còn không sống một mình cũng vui”, Cát Tường chia sẻ.

Cát Tường được khen gợi cảm, tươi tắn ở tuổi ngũ tuần.

Tuổi ngũ tuần, Cát Tường được khen rạng rỡ, thần sắc tươi tắn nhờ chăm thể thao, mang năng lượng tích cực. Diễn viên giữ lối sinh hoạt lành mạnh, quan trọng nhất là sức khỏe tinh thần. Gặp chuyện không như ý, chị giữ bình tĩnh, tìm cách giải quyết thay vì nóng giận, xốc nổi như thời trẻ.

Thỉnh thoảng, Cát Tường đăng tải loạt ảnh diện váy hay bikini gợi cảm, nhận được nhiều lượt "thích". Chị được nhiều người khen có vóc dáng không thay đổi nhiều so với thời đóng phim Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí... cách đây nhiều năm.

Cát Tường sinh năm 1977 ở Vĩnh Long, tham gia các bộ phim Gió qua miền tối sáng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tôi là cao thủ... được đông đảo khán giả biết tới. Vài năm gần đây, chị đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đặc biệt về chủ đề hẹn hò như Chân ái, Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc… Đầu năm 2023, Cát Tường thông báo dừng dẫn dắt các chương trình hẹn hò sau nhiều năm gắn bó.

Cát Tường trong "Đồng tiền xương máu"

