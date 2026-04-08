Món quà là một studio nhỏ được thiết kế ngay tại nhà gắn liền với dấu ấn cá nhân và hành trình nghệ thuật của anh.

MC Hồng Phúc

Không chỉ đơn thuần là một không gian làm việc, studio này còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đời thường của gia đình. Với MC Hồng Phúc, đây là cách để anh cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, đồng thời tạo điều kiện để hai vợ chồng cùng nhau sáng tạo nội dung. Những podcast chia sẻ về nghề dẫn chương trình, các clip giải trí nhẹ nhàng hay những thước phim kỷ niệm gia đình sẽ được thực hiện tại đây.

Năm 2026 cũng đánh dấu tròn 25 năm Hồng Phúc gắn bó với vai trò MC, kể từ khi chuyển hướng từ diễn viên sang dẫn chương trình. Một chặng đường đủ dài để khẳng định tên tuổi và vị trí của anh trong lòng khán giả truyền hình. Hiện tại, nam MC vẫn đều đặn xuất hiện trên sóng VTV với chương trình Check in Vietnam, nơi anh đưa người xem khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa của nhiều vùng đất trong và ngoài nước.

MC Hồng Phúc và vợ - diễn viên Quỳnh Phượng.

Nhân cột mốc đáng nhớ này, Hồng Phúc cũng ấp ủ thực hiện chuỗi nội dung mới mang tên Check in cùng Phúc. Đây được xem như một phiên bản mở rộng, gần gũi hơn với khán giả, nơi anh không chỉ giới thiệu cảnh đẹp mà còn kể những câu chuyện đời sống, văn hóa một cách sinh động, chân thực. Với anh, đó là món quà tri ân dành cho những người đã luôn dõi theo và ủng hộ mình suốt nhiều năm qua.

Chia sẻ với VietNamNet về quyết định làm studio tại gia, Hồng Phúc may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành từ gia đình. Ở tuổi 46, nam MC không còn đặt nặng những tham vọng lớn lao mà trân trọng hơn những giá trị bền vững: một mái ấm hạnh phúc và công việc mình yêu thích.

Gia đình MC Hồng Phúc.

Từ một diễn viên chuyển mình thành MC, đến người chồng, người cha của gia đình nhỏ, Hồng Phúc đang từng bước xây dựng một không gian sống và làm việc trọn vẹn – nơi đam mê và tình thân cùng song hành.

Hồng Phúc sinh năm 1980, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Anh theo nghề MC được hơn 20 năm, ghi dấu ấn với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình như: Thay đổi cuộc sống, Hãy chọn giá đúng, Như chưa hề có cuộc chia ly, Điều nhỏ bé kỳ diệu...

MC Hồng Phúc trong chương trình "Check In Việt Nam" (Nguồn: VTV)

