MC Khánh Vy và MC Nguyên Khang từng chụp bộ ảnh tình tứ khiến khán giả tích cực ghép đôi. Ảnh: Tư liệu

Mạng xã hội xuất hiện tin đồn MC Khánh Vy đang hẹn hò MC Nguyên Khang.

Nguồn cơn, hai người từng chụp với nhau một bộ ảnh hậu trường với cử chỉ tình tứ như khoác tay, áp mặt vào lưng.

Trong nghề, Khánh Vy và Nguyên Khang cũng từng cùng nhau dẫn một số chương trình, gần nhất là sự kiện Âm nhạc nghệ thuật giao lưu văn hóa Phật giáo Quốc tế - Đại lễ Phật Đản Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Khánh Vy cũng góp mặt trong series The Khang show nổi tiếng của đàn anh.

Không chỉ ăn ý trong công việc, cả hai còn là anh em thân thiết ngoài đời, có thể chia sẻ với nhau nhiều điều.

Trước tin đồn tình cảm, MC Khánh Vy cho hay biết chuyện khán giả "đẩy thuyền" mình và MC Nguyên Khang nhưng khẳng định chưa có bạn trai.

Thỉnh thoảng đọc những bài đăng về tin đồn hẹn hò, cô bật cười, nói "mọi thứ đến với mình đều tùy duyên".

Theo Khánh Vy, gia đình không đặt ra tiêu chuẩn cụ thể về bạn đời của con gái. Điều này khiến cô không bị áp lực, khá thoải mái trong việc lựa chọn "nửa kia".

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ, MC Nguyên Khang cho biết nhận nhiều câu hỏi về mối quan hệ với MC Khánh Vy.

"Tôi không bất ngờ nhưng chúng tôi thực sự chỉ là anh em, đồng nghiệp thân thiết. Tôi quý mến Khánh Vy bởi sự thông minh, hoạt bát và tinh thần học hỏi, nghiêm túc trong công việc. Trong những dịp đứng chung sân khấu, hai đứa cũng rất hòa hợp, kẻ tung người hứng ăn ý", anh nói.

Mi Lê