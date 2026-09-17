Tối 17/9, MC Minh Trang đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, lần đầu chia sẻ về biến cố hôn nhân mà cô từng né tránh nhắc tới. Theo đó, cô và chồng đã nhận quyết định ly hôn của tòa án vào đầu tháng 8/2026.

Theo lời kể của nữ MC, trước đó cô từng nhiều lần cố gắng giữ gìn hôn nhân dù chịu tổn thương về thể chất, tinh thần vì mong các con lớn lên trọn vẹn tình cảm cha mẹ.

"Một khi niềm tin đã sụp đổ, tình cảm đã mất mình lựa chọn dừng lại", MC Minh Trang viết, đồng thời bày tỏ tin tưởng bản thân đủ sức tự nuôi dạy 4 con dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách.

Nữ MC chia sẻ chặng đường sắp tới của cô và 4 con sẽ đối mặt không ít thử thách về sức khỏe, tâm lý lẫn sự nghiệp nhưng tin bản thân có thể vượt qua nhờ sự đồng hành của gia đình, người thân và bạn bè. Cô cho biết mình vẫn trong độ tuổi lao động, có đủ kiến thức và kỹ năng để tự nuôi sống bản thân, nuôi dạy các con.

MC Minh Trang từng là gương mặt quen thuộc trên VTV.

Phần lớn bài viết, MC Minh Trang nói về những lùm xùm tại Hộp Háo Hức và Làng Háo Hức - 2 mô hình giáo dục, trải nghiệm mà cô đứng tên sáng lập. Theo lời tự nhận của cô, bản thân thiếu kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp nên hoạt động vận hành, tài chính, nhân sự chủ yếu do chồng phụ trách, còn cô đảm nhận phần thiết kế sản phẩm, truyền thông. Trước đó, hồi tháng 7/2025, Làng Háo Hức từng vướng lùm xùm về cách vận hành trại hè, khiến người đại diện phải xin lỗi phụ huynh.

Cô tự nhận việc chọn lùi lại là sai lầm lớn nhất, đồng thời xin lỗi khách hàng, đối tác, nhân sự nhiều thế hệ của 2 công ty. Theo nữ MC, các vướng mắc còn tồn đọng sẽ tiếp tục do đại diện pháp luật của các công ty - xử lý.

Bài viết thu hút lượng lớn bình luận từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp, đa phần bày tỏ sự đồng cảm và động viên MC Minh Trang cùng 4 con vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhiều người theo dõi cô từ thời làm MC truyền hình, qua từng cột mốc sinh 4 con - Daisy, Bánh Mì, Bơ, Ruốc - đến các dự án Mầm nhỏ, Hộp Háo Hức, Làng Háo Hức bày tỏ sự bất ngờ trước chia sẻ của cô.

Khép lại bài viết, MC Minh Trang gửi lời xin lỗi bố mẹ vì để họ phải phiền lòng, khẳng định mọi kết quả hôm nay đều xuất phát từ lựa chọn của bản thân.

MC Minh Trang sinh năm 1987, có xuất phát điểm là hot girl báo Hoa học trò trước khi trở thành MC của Đài Truyền hình Việt Nam, từng dẫn các chương trình Tuổi đời mênh mông, Đồ Rê Mí, Bài hát Việt, Quốc gia & Khởi nghiệp... trước khi trở thành một trong những "hot mom" có sức ảnh hưởng trong cộng đồng nuôi dạy con tại Việt Nam.

Minh Phi

Ảnh: FBNV