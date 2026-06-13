Tôi kết hôn được 2 năm. Chồng tôi là con út, bên trên có 1 anh trai cả và 2 chị gái. Bố chồng tôi mất sớm. Mẹ chồng bị tai biến, nằm liệt giường gần 1 năm nay.

Hồi mới cưới, vợ chồng tôi ở chung với mẹ để thuận tiện chăm sóc và phụng dưỡng vì anh trai lập nghiệp cách nhà 100km.

Hai chị gái lấy chồng ở xã bên. Riêng chị gái lớn góa chồng nhiều năm trước.

Dù kinh tế các anh chị chưa dư dả nhưng mọi người đều đồng thuận để mẹ chia hết tài sản cho vợ chồng tôi.

Anh cả bảo, chồng tôi thiệt thòi vì thiếu hơi ấm và tình thương của bố từ nhỏ. Thời đó, mẹ suy sụp tinh thần khi bố qua đời nên chẳng có sữa. Chồng tôi lớn lên nhờ nước cơm và chút sữa mẹ đi xin từ người họ hàng xa.

Vì thế, mọi người luôn vun vén, dành cho chồng tôi những điều tốt nhất.

Khi mẹ đổ bệnh, vợ chồng tôi tạm gác lại kế hoạch sinh con để chăm sóc mẹ toàn tâm toàn ý. Cả hai xác định trách nhiệm chăm mẹ là của mình.

Trong đó, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của một nàng dâu, chăm mẹ hết mức để chồng tập trung lo kinh tế.

Mẹ chồng đột ngột nằm liệt, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của 5 anh chị. Ảnh minh họa: Freepik

Nhưng, ngay sau hôm mẹ nằm liệt, 5 anh chị gồm cả dâu, rể nhà chồng tôi lập tức tập trung lại để họp bàn. Vợ chồng tôi đề xuất sẽ chăm mẹ hàng ngày, không muốn phiền đến ai.

“Vợ chồng em còn sức khỏe, lại chưa vướng bận con cái nên có thời gian chăm sóc mẹ nhiều hơn. Các bác thì có công việc riêng, lo con lại chăm cháu bận rộn, chúng em cũng thông cảm được”, chồng tôi nói.

Nghe vậy, mọi người “mắng” chồng tôi ngay, cho rằng “mẹ là của chung” nên trách nhiệm mỗi người đều như nhau.

“Cô chú đừng nghĩ đã nhận tài sản bố mẹ để lại thì phải nhận hết trách nhiệm phụng dưỡng. Các anh chị tuy không nhận gì cả nhưng cũng được bố mẹ nuôi nấng trưởng thành, cho ăn học đàng hoàng.

Thế nên, bất kể vì lý do gì thì anh chị cũng sẽ thu xếp để cùng cô chú chăm mẹ. Đây là trách nhiệm chung của những người làm con”, anh cả nói.

Chị dâu cũng đồng tình quan điểm, nhận sẽ chăm mẹ hết mức có thể để san sẻ cùng tôi. Chị bảo chị may mắn hơn tôi vì các lần sinh nở đều được mẹ chồng phụ giúp.

“Lúc đó mẹ còn khỏe, một tay chăm cháu đỡ đần cho chị đi làm. Mẹ chăm 3 đứa con cho chị còn được, lẽ nào giờ chị lại không chăm được mẹ sao?”, chị dâu xúc động bày tỏ.

Hôm đó, anh rể thứ hai và hai chị gái của chồng tôi cũng nằng nặc “đòi” chăm mẹ.

Tôi khá sốc trước phản ứng của mọi người nhưng vẫn xin phép thay mặt anh chị được thực hiện trách nhiệm của một nàng dâu mới.

“Em rất biết ơn tình cảm của các anh chị. Giờ em vẫn có thể chăm mẹ nên chưa dám phiền đến cả nhà. Nếu lúc nào vướng bận việc gì mà cần phụ giúp, em xin phép được nhờ tới anh chị và các cháu ạ”, tôi giãi bày.

Trao đổi một hồi vẫn chưa thống nhất, anh cả quyết định sẽ phân chia lịch chăm mẹ cho từng người. Các anh chị còn động viên vợ chồng tôi cứ sinh con vì tuổi tác không còn trẻ. Dù ở xa hay gần, mọi người cũng sẽ qua lại thường xuyên để hỗ trợ chúng tôi.

Vậy là suốt nhiều tháng nay, nhà tôi lúc nào cũng có người chăm mẹ. Từ anh cả, chị dâu đến chị gái, anh rể luân phiên nhau tới thăm nom. Cuối tuần, các cháu cũng ghé nhà phụ giúp tôi vài việc vặt.

Tôi rất xúc động trước tình cảm của các anh chị. Dù còn khó khăn nhưng mọi người đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau...

Độc giả D.G

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