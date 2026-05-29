Kế thừa những thành tựu từ người tiền nhiệm, ông Tang Donghui sẽ trực tiếp điều hành lộ trình phát triển dài hạn của SAIC Motor Việt Nam. Tầm nhìn của tân lãnh đạo tập trung vào việc củng cố vị thế, thúc đẩy tăng trưởng doanh số và nâng tầm trải nghiệm thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.

Ông Tang Donghui chính thức đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc SAIC Motor Việt Nam từ tháng 5/2026.

Ông Tang Donghui khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm của SAIC Motor tại khu vực Đông Nam Á. Bước sang Giai đoạn II từ năm 2026 trở đi, thương hiệu được kỳ vọng sẽ thiết lập những cột mốc phát triển mới thông qua các dự án lắp ráp trong nước, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và thắt chặt quan hệ hợp tác chiến lược cùng các tập đoàn lớn.

MG cam kết duy trì tính nhất quán trong các mục tiêu dài hạn, tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi:

Về sản phẩm: MG Việt Nam sẽ tiếp tục đa dạng danh mục sản phẩm, trong đó lấy đặt phân khúc SUV làm mũi nhọn. Thương hiệu sẽ mở rộng các cấu hình từ động cơ đốt trong (ICE), xe Hybrid (HEV, PHEV) đến xe thuần điện (BEV), đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng hiện đại.

Về hệ thống đại lý: SMV cam kết đồng hành chặt chẽ cùng đối tác đại lý toàn quốc để chuẩn hóa quy trình 3S, nâng cao năng lực dịch vụ hậu mãi, tối ưu hệ thống cung ứng phụ tùng chính hãng, từ đó mang lại giá trị trọn vẹn cho khách hàng.

Về chiến lược nội địa hóa: SMV đang tích cực đánh giá tính khả thi của dự án sản xuất nội địa cho các dòng sản phẩm chiến lược. Đây là bước đi quan trọng không chỉ nhằm tối ưu hóa năng lực vận hành mà còn thể hiện cam kết gắn bó lâu dài với người dùng Việt.

Bước sang giai đoạn mới từ 2026, MG Việt Nam lên kế hoạch về các dự án lắp ráp trong nước.

Với tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm, những bước đi chiến lược mới hứa hẹn đưa SMV đến gần hơn với khách hàng Việt Nam. Đây là một hành trình bền bỉ nhằm kiến tạo những mối gắn kết bền chặt, cùng bứt phá và phát triển bền vững tại một trong những thị trường ô tô tiềm năng nhất khu vực.

MG Việt Nam cùng các đối tác đại lý không ngừng chuẩn hóa quy trình, mang lại trải nghiệm dịch vụ hậu mãi vượt trội

SMV là công ty 100% vốn của SAIC Motor - tập đoàn ô tô nằm trong bảng xếp hạng Fortune Global 500. Tại Việt Nam, MG được biết đến là thương hiệu sở hữu di sản thiết kế Anh Quốc kết hợp cùng công nghệ thông minh và chính sách bảo hành uy tín.

