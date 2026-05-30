Tại đây, những chất liệu văn hóa dân gian mộc mạc vốn gắn liền với ký ức bao thế hệ đã bất ngờ được tái hiện đầy mềm mại, trở thành nguồn cảm hứng độc đáo cho một dòng phấn má hồng dành riêng cho phụ nữ hiện đại.

Cuộc hội ngộ phá vỡ mọi giới hạn thông thường

Khi nhắc đến múa rối nước, người ta thường nghĩ ngay đến một loại hình nghệ thuật dân gian độc bản của Việt Nam, gắn liền với tiếng trống hội, làn điệu chèo và những con rối gỗ chuyển động trên mặt nước thủy đình. Trong khi đó, mỹ phẩm lại là đại diện cho phong cách sống, sự trẻ trung và xu hướng làm đẹp thay đổi từng ngày của phụ nữ hiện đại. Hai khái niệm tưởng chừng như nằm ở hai đường thẳng song song ấy đã tìm thấy điểm giao thoa hoàn hảo tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập “Vũ Khúc Thuỷ Đình”.

Mistory ra mắt bộ sưu tập má hồng “Vũ Khúc Thuỷ Đình”

Được tổ chức tại Nhà hát Múa rối Việt Nam – cái nôi nghệ thuật truyền thống hàng đầu nước nhà – sự kiện đã đánh dấu một bước đi tiên phong. Mistory không “vay mượn” văn hóa một cách hời hợt; họ chọn bắt tay trực tiếp với đơn vị bảo tồn di sản cấp quốc gia để đảm bảo tính độc bản và chiều sâu nghệ thuật cho từng sản phẩm.

NSND. Nguyễn Tiến Dũng và đội ngũ Mistory chính thức tuyên bố ra mắt bộ sưu tập “Vũ Khúc Thuỷ Đình”

Sự hiện diện của NSND. Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam tại buổi ra mắt chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho cái bắt tay chiến lược này. Đó là sự công nhận từ những người làm nghệ thuật gạo cội đối với tư duy sáng tạo của một thương hiệu trẻ. Di sản không bị đóng khung trong bảo tàng hay các vở diễn định kỳ, mà đã chính thức bước vào đời sống thường nhật dưới một hình thái đẹp đẽ, gần gũi và đầy tính ứng dụng.

Từ chất liệu dân gian đến ngôn ngữ thiết kế đương đại

Để đưa nghệ thuật múa rối nước lên một “sân khấu thu nhỏ” là hộp má hồng, đội ngũ Mistory đã trải qua quá trình nghiên cứu và sáng tạo nghiêm túc. Điểm nhấn của sự hợp tác này nằm ở cách thương hiệu biến các biểu tượng văn hóa thành ngôn ngữ thiết kế thời thượng, bắt nhịp với thị hiếu của thế hệ trẻ hiện đại.

Thiết kế bao bì của bộ sưu tập “Vũ Khúc Thuỷ Đình” không đi theo lối mòn phục cổ mà chọn sự cách tân tinh tế. Hình tượng con rối nước truyền thống kết hợp cùng dòng chảy bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông được tái hiện lại bằng những đường nét đương đại, thanh thoát. Sự chuyển mình của thời gian và không gian nghệ thuật được cô đọng trong từng chi tiết, giúp người dùng cảm nhận được chiều sâu văn hóa ngay khi chạm tay vào sản phẩm.

Bà Lý Thương – Đại diện thương hiệu Mistory đã khẳng định giá trị này khi chia sẻ: “Trên thế giới, những thương hiệu mỹ phẩm lớn đều mang theo tinh thần văn hoá của quốc gia họ. Chúng tôi tin rằng Việt Nam cũng có những chất liệu văn hoá rất đẹp và hoàn toàn xứng đáng trở thành nguồn cảm hứng cho ngành làm đẹp hiện đại. ‘Vũ Khúc Thuỷ Đình’ là bước đầu tiên để Mistory kể câu chuyện ấy”.

Sự thấu hiểu bản sắc văn hóa kết hợp cùng nghiên cứu chuyên sâu về làn da người Việt đã tạo nên 4 sắc thái má hồng độc đáo: Mưa Xuân (hồng đào rạng rỡ), Nắng Hạ (hồng khô dịu dàng), Sương Thu (cam đất mộng mơ) và Gió Đông (ngọt ngào, thời thượng). Tất cả tạo nên một trải nghiệm làm đẹp mang đậm dấu ấn Á Đông nhưng vẫn đáp ứng hoàn hảo tiêu chuẩn mỹ phẩm hiện đại với độ bền màu lên đến 8 giờ.

Lan tỏa giá trị dân tộc: Sứ mệnh mang tên “Tiên phong”

Không dừng lại ở việc kinh doanh sản phẩm, sự kết hợp giữa Mistory và Nhà hát Múa rối Việt Nam mang một sứ mệnh lớn lao hơn: Đưa tinh hoa văn hóa Việt Nam vào trải nghiệm làm đẹp hiện đại.

Nhiều năm qua, thị trường mỹ phẩm Việt Nam vốn là sân chơi chiếm ưu thế bởi các thương hiệu nước ngoài. Việc Mistory dũng cảm chọn một lối đi riêng - lấy bản sắc dân tộc làm giá trị cốt lõi - đã tạo ra một nguồn cảm hứng mới. Thương hiệu không chỉ hướng đến việc được tin yêu bởi hàng triệu phụ nữ trong nước và Đông Nam Á, mà còn nuôi khát vọng lớn hơn là định vị vẻ đẹp Việt tự tin hiện diện trên bản đồ sắc đẹp châu Á và thế giới.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và ngành công nghiệp làm đẹp đương đại trong bộ sưu tập “Vũ Khúc Thuỷ Đình” đã chứng minh: Văn hóa Việt Nam có sức sống vô cùng mãnh liệt. Khi được tiếp sức bằng tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ, những con rối nước từ ngàn năm trước vẫn có thể tỏa sáng một cách dịu dàng và kiêu hãnh trong nét đẹp mỗi ngày của phụ nữ hiện đại.

(Nguồn: Mistory)