Internet và thiết bị di động phổ cập tạo điều kiện để thể thao điện tử (esports) phát triển nhanh tại Việt Nam. Với cộng đồng người chơi, người xem gia tăng, nhu cầu tiếp cận thông tin bằng tiếng Việt, phù hợp thị trường trong nước ngày càng rõ nét.

Đội tuyển Việt Nam giành HCV bộ môn Arena of Valor tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 12/2025. Ảnh: VIRESA

Từ rào cản ngôn ngữ đến nhu cầu bản địa hóa

Trong giai đoạn đầu, người hâm mộ Việt Nam thường phải sử dụng các website quốc tế để cập nhật tin tức, lịch thi đấu, thông tin đội tuyển hoặc những phân tích chuyên sâu. Phần lớn nguồn tin sử dụng tiếng Anh, trong khi thuật ngữ esports có tính chuyên môn cao và cách trình bày không phải lúc nào cũng phù hợp với thói quen tiếp nhận của người dùng trong nước.

Khi esports ngày càng chuyên nghiệp hóa, nhu cầu về thông tin nhanh và dễ tiếp cận bằng tiếng Việt cũng tăng theo. Bản địa hóa vì thế không chỉ là dịch nội dung từ tiếng nước ngoài mà còn bao gồm việc điều chỉnh cách diễn đạt, lựa chọn thông tin và phương thức trình bày cho phù hợp với cộng đồng Việt Nam.

Nhu cầu này càng rõ hơn khi thành tích của các đội tuyển Việt Nam tại đấu trường khu vực thu hút sự quan tâm của công chúng. Tại SEA Games 33 tổ chức ở Thái Lan tháng 12/2025, đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng nội dung Arena of Valor, qua đó góp phần đưa esports đến gần hơn với người hâm mộ.

Esports di động định hình nhu cầu thông tin

Theo Hiệp hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) và các tổ chức nghiên cứu thị trường, tỷ lệ phổ cập Internet di động tại Việt Nam đã vượt 70%. Hạ tầng mạng và mức độ phổ biến của smartphone góp phần hình thành một thị trường có đặc điểm khác với nhiều quốc gia Âu-Mỹ, nơi esports trên PC và console giữ vai trò chủ đạo.

Lượng người xem Liên Quân Mobile Việt Nam luôn nằm trong top những trận Esports phổ biến nhất trên thế giới. Nguồn ảnh: Esports Charts

Tại Việt Nam, esports trên thiết bị di động phát triển mạnh bên cạnh các bộ môn PC. Những tựa game như Liên Quân Mobile, Mobile Legends: Bang Bang và Honor of Kings thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi, tạo ungu cầu riêng về nội dung, dữ liệu và cách thức theo dõi giải đấu.

Sự phát triển của esports mobile cũng đặt ra yêu cầu đối với các nền tảng nội dung. Người dùng Việt Nam không chỉ quan tâm đến tin tức mà còn có nhu cầu theo dõi lịch thi đấu, tỷ số, kết quả, dữ liệu đội tuyển và diễn biến trực tiếp trên điện thoại.

Theo Esports Charts, các trận đấu Liên Quân Mobile tại Việt Nam thường nằm trong nhóm sự kiện esports có lượng người xem cao trên phạm vi quốc tế. Điều này cho thấy sức hút của esports mobile tại Việt Nam và sự cần thiết của những nền tảng có khả năng đáp ứng đồng thời nhu cầu về nội dung và dữ liệu.

Trong khi đó, tại các thị trường Âu-Mỹ, những bộ môn PC như Counter-Strike và VALORANT cùng hệ sinh thái console có vai trò lớn. Sự khác biệt này khiến mô hình nội dung được xây dựng chủ yếu cho esports PC khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường Việt Nam.

Hệ sinh thái nội dung đang từng bước hoàn thiện

Từ nhu cầu thực tế của người dùng, hệ sinh thái truyền thông esports tại Việt Nam đang mở rộng với sự tham gia của nhiều nhóm nền tảng.

Các nền tảng quốc tế như ONE Esports phát triển nội dung dành cho độc giả Việt Nam thông qua tin tức, phỏng vấn và phân tích về các giải đấu lớn. Cách tiếp cận này giúp kết nối cộng đồng trong nước với những diễn biến của esports quốc tế, đồng thời đưa nội dung toàn cầu đến gần hơn với người dùng Việt.

Bên cạnh đó, các nền tảng chuyên biệt về dữ liệu và giải đấu cũng bắt đầu xuất hiện. VSGG, ra mắt vào giữa năm 2025, hướng tới nhu cầu theo dõi nhiều bộ môn esports, bao gồm League of Legends, CS2, Honor of Kings và Arena of Valor. Nền tảng cung cấp các thông tin như lịch thi đấu, thống kê trực tiếp, dữ liệu đội tuyển, lịch sử đối đầu và thông tin giải đấu.

Việc tập trung nhiều loại dữ liệu trên một nền tảng giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình theo dõi các bộ môn khác nhau.

Hơn thế nữa, esports đồng thời xuất hiện thường xuyên hơn trên truyền thông đại chúng. Znews dành sự quan tâm ngày càng lớn cho các nội dung về đội tuyển, tuyển thủ và giải đấu, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của esports tới những nhóm độc giả ngoài cộng đồng game thủ.

Trong quá trình này, các nền tảng quốc tế cung cấp góc nhìn toàn cầu, truyền thông đại chúng mở rộng phạm vi tiếp cận, còn các nền tảng chuyên biệt đáp ứng nhu cầu dữ liệu và theo dõi giải đấu.

Có thể thấy, với cộng đồng người dùng trẻ, thị trường mobile phát triển và hệ sinh thái nội dung ngày càng đa dạng, Việt Nam đang có những điều kiện thuận lợi để tiếp tục phát triển esports. Bản địa hóa, từ ngôn ngữ đến nội dung và trải nghiệm người dùng, sẽ tiếp tục là một yếu tố quan trọng trong quá trình mở rộng cộng đồng và kết nối esports Việt Nam với khu vực và thế giới.

(Nguồn: Hiệp hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam)