Một phụ nữ ở An Giang đã trúng giải độc đắc Vietlott trị giá gần 200 tỷ đồng. Đây là người chơi trúng giải Jackpot có giá trị lớn nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 và cũng là người chơi nữ trúng thưởng Vietlott lớn nhất.

Ngày 12/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot ở sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 tại kỳ quay số mở thưởng 1.571.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 tại kỳ quay số mở thưởng 1.571 với giá trị 199.576.277.000 đồng (gần 200 tỷ đồng, chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về chị V.N - thuê bao MobiFone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Theo Vietlott, tính đến thời điểm hiện tại, chị V.N là nữ khách hàng thứ 23 trúng giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 và là 1 trong 41 nữ khách hàng trúng các giải Jackpot của 2 xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55.

Vietlott trao giải thưởng gần 200 tỷ đồng cho chị V.N.

Đặc biệt hơn, với giá trị giải thưởng hơn 199 tỷ đồng lần này, chị là người chơi trúng giải Jackpot lớn nhất của xổ số tự chọn Mega 6/45 và cũng là người chơi nữ trúng thưởng lớn nhất trong lịch sử Vietlott.

Chị V.N là nữ khách hàng 9x, hiện sinh sống và làm việc tự do tại tỉnh An Giang. Chị bắt đầu tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott khoảng 3 năm trước thông qua lời giới thiệu của một người bạn. Chị thường xuyên tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55 và xổ số quay nhanh Lotto 5/35.

Chị V.N chia sẻ: “Do nhà mình có thói quen ăn cơm muộn nên khoảng hơn 13h, khi đang nấu cơm thì mình vào kiểm tra kết quả các vé xổ số Lotto 5/35 mua buổi sáng. Thấy trong tài khoản dự thưởng còn 20.000 đồng nên theo thói quen mình mua 2 vé xổ số Mega 6/45 cho kỳ quay buổi chiều với các dãy số hoàn toàn ngẫu nhiên. Tối đó, khi hai vợ chồng đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng nhưng nghĩ là chỉ trúng nhỏ nên không kiểm tra. Đến tối muộn, sau khi làm xong các công việc nhà thì mới rảnh tay kiểm tra và không ngờ số tiền trúng thưởng lớn như vậy”.

Chị V.N. lập tức gọi chồng cùng kiểm tra lại. Hai vợ chồng chị đối chiếu thông tin nhiều lần trên website chính thức của Vietlott và thực sự tin rằng mình là chủ nhân của giải thưởng trị giá gần 200 tỷ đồng. Sau đó, chị đã chia sẻ tin vui đến gia đình và người thân.

Chị V.N. cho biết do giải thưởng đến quá bất ngờ nên chị sẽ gửi tiết kiệm và cùng gia đình lập kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hiệu quả.

Tại lễ trao thưởng, chị V.N đã dành 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, chị V.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.