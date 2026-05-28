Ngày 28/5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê bình UBND phường Bình Định do bất cập trong việc chi trả hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, khiến nhiều người dân phải chờ hàng giờ để nhận khoản tiền chỉ vài nghìn đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, mức hỗ trợ được xác định theo diện tích, mức độ thiệt hại và định mức quy định. Tuy nhiên, cách tổ chức chi trả của địa phương còn bất cập; công tác thông tin, tuyên truyền và giải thích chính sách chưa phù hợp thực tế, chưa tạo thuận lợi cho người dân, làm giảm ý nghĩa nhân văn của chính sách hỗ trợ sau thiên tai, gây băn khoăn trong dư luận.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn giữ 2.600 đồng tiền hỗ trợ làm kỷ niệm. Ảnh: T.H.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND phường Bình Định nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh phương thức tổ chức thực hiện, tinh thần và thái độ phục vụ người dân. Đồng thời, không để tái diễn tình trạng người dân phải chờ lâu, đi lại nhiều lần hoặc gặp phiền hà khi nhận khoản hỗ trợ giá trị nhỏ.

Để bảo đảm chi trả đúng đối tượng, đúng mức, công khai, minh bạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát hồ sơ, danh sách, mức hỗ trợ và số tiền đã chi trả cho từng hộ dân. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc chi chưa đủ tiền được phê duyệt phải kịp thời bổ sung theo quy định.

Với các trường hợp nhận mức hỗ trợ thấp, tỉnh yêu cầu địa phương chủ động lựa chọn hình thức chi trả linh hoạt, thuận tiện như tại khu dân cư, chuyển khoản hoặc phương thức phù hợp khác, nhất là với người cao tuổi, người bệnh, hộ khó khăn và người dân đi lại bất tiện.

Động thái trên được đưa ra sau phản ánh của nhiều hộ dân về việc phải đi xe máy nhiều km nhưng chỉ nhận vài nghìn đến vài chục nghìn đồng hỗ trợ cây trồng bị thiệt hại do thiên tai.

Cách chi trả còn bất cập

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, 76 tuổi, trú tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, cho biết cơn bão Kalmaegi hồi tháng 11/2025 khiến căn nhà cấp bốn của gia đình bị tốc mái, hư hỏng cửa kính. Nhiều vật dụng trong sân bị gió cuốn bay, trong đó có hai chậu mai cảnh bị vỡ.

Sau khi kê khai thiệt hại, gần đây ông được phường thông báo đến nhận hỗ trợ nhưng không nói rõ số tiền. Dù chân còn đau sau tai nạn giao thông, ông vẫn chạy xe máy khoảng 5km đến điểm chi trả. Tuy nhiên, do đông người, ông chờ gần hai giờ nhưng không thể nhờ cháu nhận thay nên đành ra về.

Vài ngày sau, tổ dân phố thông báo khoản hỗ trợ cho hai chậu mai bị hư hỏng của ông là 2.600 đồng. “Vợ tôi bảo trả lại, nhưng tôi giữ làm kỷ niệm”, ông Sơn nói.

Lãnh đạo UBND phường Bình Định đối thoại với người dân vào sáng 28/5. Ảnh: T.H.

Chị Nguyễn Thị Kim Hòa, cùng tổ dân phố với ông Sơn, cũng gặp tình huống tương tự. Bão Kalmaegi khiến nhà chị bị tốc mái, nhiều viên ngói hư hỏng, vườn chuối sau nhà đổ rạp. Gia đình phải chi hơn 2 triệu đồng để sửa chữa tạm thời.

Nhận thông báo từ tổ trưởng dân phố, chị Hòa chạy xe máy gần 5km đến hội trường phường nhận hỗ trợ cây trồng. Sau khoảng một giờ chờ đợi, chị nhận 20.000 đồng.

“Cầm tiền hỗ trợ không mua nổi một lít xăng, trong khi quãng đường đi về gần 10km”, chị Hòa nói, cho biết nếu biết trước mức hỗ trợ như vậy, chị đã không đến nhận.

Sau phản ánh của người dân, sáng 28/5, UBND phường Bình Định tổ chức đối thoại với các hộ bị ảnh hưởng. Lãnh đạo phường thừa nhận quá trình triển khai còn thiếu sâu sát, chưa linh hoạt; trong khi mức hỗ trợ quá thấp nên gây bức xúc, khiến người dân không đồng tình.