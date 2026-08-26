Tiền vệ 22 tuổi người Cameroon đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng.

Để sở hữu Baleba, Quỷ đỏ trả cho Brighton 65 triệu bảng phí chuyển nhượng ban đầu, cùng 5 triệu bảng phụ phí. Thương vụ được xem là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc cải tổ tuyến giữa MU hè này.

Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã chi 50 triệu bảng để chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea và thêm 35 triệu bảng cho Youri Tielemans của Aston Villa.

MU "nhá hàng" trước vào lúc 16h30 hôm qua (26/8) bằng bài đăng trên mạng xã hội với dòng hashtag: “#areyouabaleba”, khiến cộng đồng CĐV Quỷ đỏ vô cùng phấn khích.

Không lâu sau, CLB tiếp tục phản hồi chính bài đăng của mình bằng đoạn video Baleba xuất hiện trong chiếc áo đấu sân nhà màu đỏ và nói: "Xin chào, tôi là Baleba."

Đến 16h45, MU chính thức xác nhận thương vụ, đồng thời công bố những hình ảnh tiền vệ người Cameroon đặt bút ký hợp đồng.

Baleba trong ngày ra mắt MU - Ảnh: SunSport

Chia sẻ trong ngày trở thành Quỷ đỏ, Baleba không giấu được niềm hạnh phúc: "Được gia nhập CLB trong mơ là cảm giác thật khó tin.

Thi đấu tại Old Trafford luôn là điều đặc biệt, nhưng được bước ra sân với tư cách một cầu thủ Manchester United sẽ là niềm vinh dự lớn.

Tôi rất háo hức được làm việc cùng Michael Carrick. Kinh nghiệm và kiến thức bóng đá khiến ông trở thành HLV hoàn hảo để giúp tôi vươn tới đẳng cấp cao nhất.

Tham vọng của tất cả mọi người tại CLB rất rõ ràng. Tương lai phía trước vô cùng đáng chờ đợi và tôi muốn đóng góp phần mình để cùng đội bóng giành được thành công."

Việc MU chỉ phải bỏ ra 70 triệu bảng cho Baleba mang lại cảm giác nhẹ nhõm cho lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford, bởi mới hè năm ngoái, Brighton từng hét giá tiền vệ này lên tới 120 triệu bảng.

Dù vậy, đội chủ sân Amex cũng bảo vệ quyền lợi bằng cách cài điều khoản hưởng phần trăm phí chuyển nhượng trong tương lai.

Baleba sẽ khoác áo số 20 ở sân Old Trafford - Ảnh: MUFC

MU theo dõi Baleba từ lâu và đánh giá rất cao tiềm năng của anh. Quỷ đỏ kỳ vọng tân binh Cameroon sẽ cạnh tranh cùng Andrey Santos, Youri Tielemans và Kobbie Mainoo cho hai vị trí trên hàng tiền vệ.

Sự đa năng cũng là một điểm cộng của Baleba. Ngoài vị trí sở trường tiền vệ trung tâm, cầu thủ 22 tuổi còn có thể đảm nhiệm vai trò hậu vệ trái.

Hiện tân binh trị giá 70 triệu bảng vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương mắt cá chân và dự kiến có thể trở lại thi đấu vào giữa tháng 9.