Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu nhiều tác động từ thị trường, thời tiết và chi phí đầu vào, việc Phân Bón Cà Mau đồng hành cùng nông dân không chỉ cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng mà còn là những chương trình hỗ trợ bà con vượt khó, mang đến những giá trị bền vững hơn từ doanh nghiệp.

5 năm đồng hành, lan tỏa niềm vui

Ra mắt từ 2022 đến nay, “Mùa Vàng Thắng Lớn” đã tiếp thêm động lực giúp hàng triệu bà con nông dân nhanh chóng vượt qua những thử thách từ dịch bệnh, thời tiết khắc nghiệt, biến động thị trường. Nhờ sự tin tưởng, hưởng ứng tham gia của bà con khắp mọi miền đất nước, chương trình được tiếp nối liền mạch, trở thành hoạt động thường niên quy mô lớn của Phân Bón Cà Mau.

Đồng hành cùng bà con 5 năm, Mùa Vàng Thắng Lớn không ngừng cải tiến để đáp lại sự tin yêu của bà con, từ gia tăng số lượng giải thưởng qua từng năm đến ứng dụng các công nghệ để tối ưu trải nghiệm tham gia. Khi mã QR dần phổ biến, Phân Bón Cà Mau đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ này. Chỉ qua một bước quét mã QR, không cần nhập mã số dài phức tạp, bà con đã có thể dễ dàng tham gia chương trình. Nhiều bà con cũng cảm nhận được tính hiện đại, tiên phong, dễ tiếp cận và ngày càng hấp dẫn khi theo dõi livestream quay số may mắn và truy cập website thông minh để cập nhật kết quả.

Nhờ những nỗ lực ấy, nhiều câu chuyện trúng mùa, trúng thưởng đã lan tỏa từ Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên đến miền Trung và khu vực phía Bắc. Nhiều bà con không chỉ đạt hiệu quả canh tác tích cực mà còn đón nhận tin vui bất ngờ từ chương trình. Là một trong hàng triệu bà con trúng giải năm 2023, anh Bùi Văn Chung (Di Linh, Lâm Đồng) kể về niềm vui "kép" khi đang đi thăm vườn cây vươn cành khỏe mạnh nhờ bón NPK Cà Mau thì bất ngờ nhận tin vui trúng nhẫn vàng 1 chỉ từ Phân Bón Cà Mau.

Không ít trường hợp may mắn khiến Phân Bón Cà Mau và chính người trong cuộc cũng bất ngờ. Anh Phạm Văn Vũ (Khoái Châu, Hưng Yên) hào hứng cho biết may mắn đã liên tục mỉm cười với mình suốt 3 mùa vụ: trúng điện thoại năm 2022 và trúng nhẫn vàng liên tiếp trong hai năm 2023, 2024. “Mùa Vàng Thắng Lớn 2024” cũng chứng kiến câu chuyện đặc biệt của anh Huỳnh Văn Trâm (Thoại Sơn, An Giang). Chỉ 15 ngày sau khi anh trúng xe máy, một người thân trong gia đình anh tiếp tục trúng giải thưởng tương tự từ chương trình. Còn anh Viết Thức (Đồng Nai) ngay lần đầu sử dụng NPK Cà Mau đã trúng cùng lúc hai xe máy Honda Blade trong một phiên livestream của “Mùa Vàng Thắng Lớn 2025”.

Sắc vui "trúng lớn" đã và đang lan tỏa với nhiều giải thưởng được trao tận tay bà con

Những câu chuyện niềm vui tiếp nối niềm vui ấy góp phần tạo nên đặc trưng riêng cho hành trình bền bỉ của “Mùa Vàng Thắng Lớn”. Để rồi từ đó, mỗi khi nhắc tới “Mùa Vàng Thắng Lớn”, bà con nông dân đều liên tưởng đến sắc vui trên những cánh đồng mùa vàng, đồng thời cũng là những sắc vui trúng thưởng.

“Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”: Nâng tầm trải nghiệm, gia tăng kết nối

Tiếp nối hành trình lan tỏa triệu sắc vui, “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026” được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tổng giá trị chương trình hơn 24 tỷ đồng và cơ cấu giải thưởng lên tới 1.515.590 giải, bao gồm 45 xe máy Honda, 45 nhẫn vàng 1 chỉ 99,99, 500 nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 cùng hơn 1,5 triệu thẻ nạp điện thoại nhiều mệnh giá.

Hơn 1,5 triệu giải thưởng đang chờ bà con nông dân cả nước

Về cách thức tham gia, công nghệ số được ứng dụng và cải tiến để tối ưu sự thuận tiện và trải nghiệm thú vị hơn cho bà con. Sau khi khui bao, quét mã QR dán bên trong mỗi bao phân bón NPK Cà Mau, nhập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn, bà con có thể tham gia “Vòng quay may mắn” với cơ hội trúng ngay các giải thưởng thiết thực như nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 hoặc thẻ nạp điện thoại nhiều mệnh giá.

“Vòng quay may mắn” là điểm mới ở “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026”

Mỗi mã dự thưởng còn được sử dụng để tham gia quay số trong chuỗi 3 phiên livestream của chương trình, mở ra cơ hội trúng thêm xe máy Honda hoặc nhẫn vàng 1 chỉ 99,99. Các phiên livestream này sẽ được tổ chức như những “ngày hội”, nơi bà con cùng nhau trải nghiệm các hoạt động tương tác và chia sẻ sắc vui “thắng lớn”.

Khởi động từ tháng 3/2026, “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026” đã ghi nhận những khách hàng trúng thưởng đầu tiên, nhiều giải nhẫn vàng 0,5 chỉ 99,99 đã được trao tận tay bà con. Với quy mô ngày càng mở rộng, “Mùa Vàng Thắng Lớn 2026” tiếp tục đồng hành cùng bà con với hàng triệu cơ hội trúng thưởng, lan tỏa những sắc vui thiết thực đến khắp mọi miền.

Để biết thêm thông tin, bà con có thể truy cập website muavangthanglon.pvcfc.com.vn hoặc liên hệ tổng đài 1800 888 606 (miễn phí).