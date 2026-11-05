IRELAND - Người đẹp Maura Higgins gây chú ý khi đầy gợi cảm trong chiến dịch quảng bá mùa lễ hội của Victoria's Secret bên cạnh người mẫu Brooks Nader và nhiều gương mặt nổi tiếng.

Theo Daily Mail, Maura Higgins vừa xuất hiện với tư cách là gương mặt quảng bá chiến dịch trong mùa lễ hội của thương hiệu nội y nổi tiếng bậc nhất Victoria's Secret. Đây được xem là bước tiến mới của người đẹp Ireland sinh năm 1990 trong hành trình phát triển sự nghiệp tại thị trường Mỹ.

Maura Higgins đầy quyến rũ trong bộ cánh của VS.

Maura Higgins tiếp tục gây chú ý khi diện nội y đỏ, khoác hờ chiếc áo choàng và tạo dáng bên lò sưởi với bối cảnh được trang trí theo chủ đề Giáng sinh, người đẹp còn khoe vẻ gợi cảm với áo ngực nâng đẩy, quần nội y và bộ đồ ngủ sọc hồng đặc trưng của Victoria's Secret tôn vinh đường nét cơ thể. Ở một số khung hình khác, cô chuyển sang phong cách năng động với áo crop top trắng và quần dáng rộng.

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Đồng hành cùng Maura Higgins trong chiến dịch lần này là Brooks Nader, Mia Calabrese, Jana Craig và Leah Kateb. Các người đẹp cùng thực hiện bộ ảnh tại một căn nhà ở New York. Video quảng bá có ghi lại những khoảnh khắc cả nhóm trò chuyện, ăn đồ ngọt, vui đùa trong bồn tắm và tạo dáng trên giường, tái hiện không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội cuối năm.

Bộ ảnh mang màu sắc khác với những chiến dịch nội y thông thường.

Bên cạnh chiến dịch của Victoria's Secret, Maura Higgins còn tham gia chương trình Dancing With The Stars. Tuy nhiên, hành trình của cô nàng lại không hoàn toàn thuận lợi, sau đêm thi đầu tuần, nữ người mẫu tiết lộ bản thân đã trải qua một trong những tuần tập luyện khó khăn nhất kể từ khi tham gia chương trình. Cô gần như kiệt sức nhưng vẫn phải học và chuẩn bị cho tiết mục của bản thân.

Trên Instagram, Maura Higgins thừa nhận đây là khoảng thời gian vất vả nhất của mình. Dù không có nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp, cô vẫn muốn thử thách bản thân và luôn cố gắng hết sức. "Tôi đã rất mệt, gần như không còn chút sức lực nào nhưng vẫn luôn cố gắng hết mình. Tôi vẫn đang học hỏi, vẫn mắc sai lầm và sẽ trưởng thành qua từng tuần", cô nàng bộc bạch.

Maura Higgins và bạn nhảy Mark Ballas tại "Dancing With The Stars".

Từ chương trình truyền hình thực tế Love Island đến chiến dịch quảng bá của Victoria's Secret và sân khấu Dancing With The Stars, Maura Higgins đang liên tục mở rộng hoạt động tại Mỹ. Sự xuất hiện trong chiến dịch mùa lễ hội của thương hiệu nội y nổi tiếng tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.

Maura Higgins trong chiến dịch mới đây nhất của Victoria's Secret:

Nguồn ảnh: IGNV