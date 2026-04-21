Sự tái xuất của Miranda Priestly, Andy Sachs và Emily Charlton không chỉ đánh dấu màn tái ngộ được mong đợi của dàn diễn viên Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt mà còn mở ra chương mới cho một thương hiệu điện ảnh từng là biểu tượng kinh điển của cả một thế hệ về thời trang, tham vọng và quyền lực.

Meryl Streep và Anne Hathaway tiếp tục trở lại trong phần 2.

Ra mắt năm 2006, Yêu nữ thích hàng hiệu nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một bộ phim hài – chính kịch lấy bối cảnh ngành mốt để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Với kinh phí sản xuất khoảng 41 triệu USD, bộ phim thu về gần 10 lần con số này trên toàn cầu, đồng thời nhận được sự yêu thích mạnh mẽ từ khán giả lẫn giới phê bình. Vai diễn Miranda Priestly mang về cho Meryl Streep giải Quả cầu vàng và đề cử Oscar, trong khi Anne Hathaway và Emily Blunt cũng khẳng định vị thế minh tinh hạng A của mình sau tác phẩm này.

Trong suốt gần 20 năm qua, Yêu nữ thích hàng hiệu vẫn giữ được sức hút đặc biệt. Hình ảnh Miranda Priestly quyền lực, Andy với màn “lột xác” đáng nhớ, cùng Emily sắc sảo và tham vọng đã trở thành những biểu tượng quen thuộc với người yêu điện ảnh và thời trang. Nhiều câu thoại, khoảnh khắc và phong cách trong phim vẫn thường xuyên được nhắc lại trên mạng xã hội cho đến hiện nay.

Sự trở lại của Yêu nữ thích hàng hiệu 2 vì vậy không chỉ là phần tiếp theo của một bộ phim nổi tiếng mà còn là cuộc gặp lại với những nhân vật đã gắn bó với ký ức của nhiều khán giả. Phần phim mới đánh dấu màn tái ngộ giữa Miranda Priestly (Meryl Streep) – “nữ quỷ” quyền lực của Runway, Andy Sachs (Anne Hathaway) – cô trợ lý từng bước ra khỏi thế giới hào nhoáng để theo đuổi lý tưởng riêng và Emily Charlton (Emily Blunt) – nay đã trở thành một nữ doanh nhân độc lập.

Dàn diễn viên tại buổi ra mắt "Yêu nữ thích hàng hiệu 2".

Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn David Frankel, phần 2 được kỳ vọng tiếp tục khai thác những chủ đề đã làm nên sức hút của thương hiệu: thời trang, tham vọng, quyền lực và sự thay đổi của ngành truyền thông thời trang trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.

Nếu phần đầu tiên đưa khán giả bước vào hậu trường lộng lẫy nhưng khắc nghiệt của ngành mốt thì phần phim mới hứa hẹn mở rộng câu chuyện trong bối cảnh truyền thông và thời trang đã thay đổi mạnh mẽ sau 2 thập kỷ. Vẻ đẹp của những bộ trang phục haute couture, sức ép của danh tiếng, những lựa chọn cá nhân và câu hỏi về việc con người sẵn sàng đánh đổi điều gì để đi đến thành công tiếp tục là những chất liệu khiến thương hiệu này giữ được sức hút riêng.

Chiếu sớm tại rạp Việt trong hai ngày lễ 30/4 và 1/5, trước khi chính thức khởi chiếu từ ngày 8/5, Yêu nữ thích hàng hiệu 2 hứa hẹn trở thành một trong những màn trở lại đáng chú ý dành cho khán giả yêu thời trang và điện ảnh. Bộ phim sẽ đưa người xem một lần nữa bước vào thế giới Runway hào nhoáng, sắc sảo và đầy cuốn hút trên màn ảnh rộng.

Nữ chính Anne Hathaway vừa được tạp chí PEOPLE chọn là gương mặt trang bìa của ấn bản đặc biệt bình chọn những nhân vật đẹp nhất thế giới sẽ phát hành ngày 4/5 tới.