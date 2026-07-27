Theo đó, tất cả hộp đựng vàng đều được thiết kế riêng, đi kèm lời nhắn chân thành của So Ji Sub: “Tôi đã có những cảm xúc tuyệt vời khi cùng các bạn thực hiện dự án này. Cảm ơn tất cả mọi người đã âm thầm và tỏa sáng theo cách riêng của mình trong Agent Kim Reactivated (Đặc vụ Kim tái khởi động)".

So Ji Sub tặng vàng cho cả đoàn phim. Ảnh: SBS

Đây không phải lần đầu tiên tài tử 49 tuổi nhận được mưa lời khen nhờ hành động ý nghĩa này. Sau khi hoàn tất quay tựa phim Mercy for None (Không dung thứ) vào năm ngoái, nam diễn viên cũng từng tặng vàng nguyên chất cho các diễn viên, quản lý và toàn bộ nhân viên trong đoàn làm phim. So Ji Sub từng chia sẻ: “Trước đây tôi từng tặng nhiều món quà khác nhưng mọi người lại nghĩ đó là đồ được tài trợ. Dạo này ai cũng khó khăn nên tôi đã chuẩn bị món quà này để nếu cần, mọi người có thể bán đi và sử dụng số tiền đó”. Chia sẻ này đã thu hút sự mến mộ từ độc giả và giới truyền thông.

Đặc vụ Kim tái khởi động do So Ji Sub thủ vai chính là bộ phim mang đậm chất hành động báo thù, kể về một cựu đặc vụ quốc gia đã giải nghệ nhưng buộc phải trở lại với bản chất để tìm lại và giải cứu cô con gái bị bắt cóc. Sau khi lên sóng vào ngày 25/7, tập cuối đã ghi nhận số người xem lên tới 23,0% trên toàn quốc và 23,4% tại khu vực Seoul, theo Nielsen Korea.

Tác phẩm cũng tiếp tục duy trì sức nóng trên thị trường quốc tế khi liên tiếp đứng đầu danh mục phim truyền hình của Netflix trong hơn 3 tuần liên tiếp và luôn trụ vững top trending chủ đề thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội. Nhằm tri ân khán giả về những thành tích thương mại ấn tượng, Đặc vụ Kim tái khởi động đã công bố sẽ phát sóng thêm 2 tập phim đặc biệt.

So Ji Sub sinh năm 1977, là diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hàn Quốc với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Giày thuỷ tinh, Không dung thứ; Xin lỗi, anh yêu em; Điệp viên Terrius, Mặt trời của chủ quân... Nam diễn viên thường ghi dấu qua các vai diễn thuộc thể loại tình cảm, hành động và tâm lý. So Ji Sub kết hôn với cựu phát thanh viên Jo Eun Jung kém anh 17 tuổi vào năm 2020.

Video: iMBC