Nam Đà Nẵng trở thành tâm điểm của thị trường căn hộ. Ảnh: Ánh Dương

Cực tăng trưởng mới của thành phố

Cùng với chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía nam, khu vực Hòa Xuân - Ngũ Hành Sơn đang dần định hình vị thế một cực tăng trưởng mới của Đà Nẵng.

Nam Đà Nẵng sở hữu vị trí hiếm có khi nằm trên trục kết nối các trung tâm di sản, du lịch: Huế - Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn. Riêng năm 2025, Đà Nẵng cùng hai trung tâm di sản của Quảng Nam (cũ) đã phục vụ hơn 17,3 triệu lượt khách. Trong tương quan ấy, khu vực nam Đà Nẵng đóng vai trò như một “trạm trung chuyển” hưởng lợi từ dòng khách liên tục dịch chuyển giữa các điểm đến.

Không chỉ sở hữu lợi thế vị trí, khu vực này còn đón nhận hàng loạt cú hích hạ tầng. Dự án khơi thông sông Cổ Cò được kỳ vọng hồi sinh tuyến thủy lộ lịch sử, mở ra hành trình kết nối các đô thị ven sông. Song song đó là kế hoạch phát triển mạng lưới du lịch đường thủy nội địa quy mô gần 10.000 tỷ đồng.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc tại nam Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

Ở góc độ giao thông đô thị, định hướng phát triển hệ thống LRT/MRT và mô hình TOD đang từng bước đưa nam Đà Nẵng trở thành trung tâm mới của mạng lưới giao thông công cộng hiện đại. Cùng với dự án cầu Bùi Tá Hán cùng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tương lai, khu vực này đang ngày càng lấp đầy dân cư.

Đáng chú ý, nhiều chuyên gia cho rằng phía nam Đà Nẵng còn sở hữu giá trị đặc biệt về cảnh quan và phong thủy khi nằm tại vùng hội tụ của sông Hàn, sông Đô Tỏa và sông Cẩm Lệ.

“Quỹ đất trung tâm dần khan hiếm trong khi nhu cầu sống hiện đại tăng cao. Nam Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ quy hoạch đồng bộ và tiện ích hoàn thiện, tạo lực hút mạnh mẽ cho phân khúc căn hộ cao cấp”, ông Bùi Đăng Nghĩa, Tổng Giám đốc SRT Việt Nam nhận định.

Các dự án căn hộ “ra hàng không kịp”

Nếu trước đây nam Đà Nẵng chủ yếu được nhìn nhận như một vùng đất giàu tiềm năng, thì nay, khu vực này đã bước sang giai đoạn hưởng “quả ngọt” của quá trình đầu tư hạ tầng. Điều đó không chỉ kéo theo làn sóng cư dân mới đổ về mà còn thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm căn hộ chất lượng cao.

Tại Nam Đà Nẵng, pháp lý minh bạch trở thành yếu tố tiên quyết trong mọi quyết định “xuống tiền” của nhà đầu tư. Ảnh: Sun Property

Theo Sun Group, những dự án căn hộ như Spana Tower, Cora Tower dù mới được giới thiệu cuối năm ngoái, nhưng đến nay đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và đang có sức hấp thụ tốt. Bước tiến pháp lý diễn ra trong thời gian ngắn cho thấy sự chuẩn bị bài bản của chủ đầu tư, đồng thời củng cố niềm tin của thị trường.

Sức hấp thụ của thị trường căn hộ phía nam Đà Nẵng tiếp tục được kiểm chứng thông qua sự đón nhận dành cho tổ hợp 4 tòa tháp FourS Tower. Sự kiện giới thiệu dự án gần đây đã thu hút hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh, nhà đầu tư tham dự. Đáng chú ý, khoảng 90% quỹ căn thuộc hai tòa F1 và F5 đã được đặt chỗ ngay tại sự kiện.

Tầm nhìn panorama 270 độ tại S-Light Tower. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Đây là tiền đề vững chãi để Sun Group tiếp tục giới thiệu tổ hợp căn hộ S-Light Tower, mảnh ghép mới thuộc đại đô thị Sun NeO City. Tọa lạc tại giao điểm đường Nguyễn Đình Thi và 29/3, S-Light Tower nằm trên thế đất hội tụ ba dòng chảy Cẩm Lệ - Đô Tỏa - sông Hàn, đón trọn tầm nhìn 270 độ hướng về Ngũ Hành Sơn, biển Đông và Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Hai tòa tháp cao 22 tầng tích hợp thư viện, hồ bơi, gym, spa và khu vui chơi gia đình. Đặc biệt, từ dự án, cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích: bãi biển Mỹ Khê (2,5km), sân bay quốc tế Đà Nẵng (5km), lõi trung tâm thành phố (5,5km) và phố cổ Hội An (18,6km)… Dự án còn hưởng trọn các khu đất trường học, công viên lớn đã được quy hoạch tại Sun NeO City.

Vị trí "kề sông Hàn, cận tiện ích" biến S-Light Tower thành điểm đến an cư tại đại đô thị Sun NeO City. Ảnh phối cảnh: Sun Property

“Về bài toán kinh doanh và cho thuê căn hộ, chúng tôi hoàn toàn tự tin vì thị trường Đà Nẵng có nhu cầu rất lớn nhưng nguồn cung còn hạn chế. Lực cầu chính đến từ phân khúc cho thuê dài hạn: các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng lượng lớn sinh viên đổ về làm việc, học tập”, đại diện Sun Property chia sẻ.

Khi đặt trong bức tranh phát triển mạnh mẽ của Nam Đà Nẵng, cùng bảo chứng từ các dự án căn hộ trước đó của Sun Group, S-Light Tower được kỳ vọng tiếp tục nối dài câu chuyện thành công của dòng căn hộ phía nam thành phố.

Lệ Thanh